[kinenbi]    Ī bīru nomi no hi

Entre risas y moderación, una celebración que recuerda que la mejor cerveza es la que no hace daño

📍Tōkyō | 16 de noviembre

En pleno corazón de Ginza, el tradicional barrio de lujo en Chūō-ku, la industria cervecera japonesa hizo hoy un llamado claro: disfrutar la cerveza, sí… pero con responsabilidad, especialmente entre las mujeres.

Se conmemora oficialmente el Ī bīru nomi no hi「いいビール飲みの日」, una fecha establecida por la Beer Brewers Association of Japan para promover un consumo informado, moderado y saludable.

El día no es casualidad: surge de un juego sonoro típico japonés —11（いい） y 16（ビール）—, y coincide con el cierre de la Semana de Concientización sobre Problemas Relacionados con el Alcohol definida por la Ley Básica sobre Trastornos por el Consumo de Alcohol (2014). Desde 2017, la efeméride forma parte del registro oficial de la Japan Anniversary Association.

🍺 El foco del año: mujeres y consumo responsable

Datos de la asociación remarcan que las mujeres descomponen el alcohol más lentamente que los hombres:

Solo metabolizan un 75% de la velocidad masculina,

el alcohol permanece más tiempo en sangre,

y el cuerpo femenino, con mayor proporción de grasa, retiene mayor concentración alcohólica.

Por eso, especialistas recuerdan la “dosis segura” recomendada para mujeres:

500 ml de cerveza o chūhai (1 lata grande),

180 ml de vino,

180 ml de sake（1合）.

Superar esas cantidades aumenta el riesgo de enfermedades asociadas al consumo excesivo.

En distintos puntos de Tokio, especialmente en bares de after-work y espacios culturales, se organizaron pequeños eventos educativos: charlas breves sobre metabolismo del alcohol, degustaciones guiadas de cervezas artesanales y materiales informativos sobre salud hepática y hábitos responsables. El mensaje es directo: “Beber bien es beber mejor.”

🌍 Un día global para una bebida universal

Este 16 de noviembre se une a otras celebraciones vinculadas a la cerveza:

23 de abril – Día de la Cerveza (Alemania), por la histórica Reinheitsgebot de 1516.

Primer viernes de agosto – Día Mundial de la Cerveza.

Japón, con su arraigada cultura del kanpai, sigue avanzando hacia un modelo donde el disfrute y la salud vayan de la mano.



©2025 NoticiasNippon