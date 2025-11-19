[kinenbi]    Ī jukusei wain no hi

El valor del año en la etiqueta: por qué los japoneses celebran hoy los vinos que cuentan historias

📍Tōkyō | 19 de noviembre

En un país donde cada día del calendario parece guardar un significado especial, este 19 de noviembre Japón descorcha una tradición relativamente nueva, pero con sabor profundo: Ī jukusei wain no hi (いい熟成ワインの日, el Día del Buen Vino Añejo).

La fecha, registrada oficialmente en 2022 por la Asociación Japonesa de Días Conmemorativos, nace de un juego de palabras muy japonés: 11・19 → “ii (11) jukusei (19)”, que suena a “buena maduración”.

Detrás de esta efeméride está la empresa Izumiya, fundada en 1959 y con sede en Asaka (Saitama), responsable del portal 年号ワイン.com, uno de los pocos comercios especializados en vinos de añadas específicas en Japón. Su misión es sencilla pero ambiciosa: acercar al público el valor emocional, histórico y sensorial de un vino que ha viajado por el tiempo.

■ Un brindis por los años que cuentan historias

El concepto de “vintage wine” —vino de cosecha en un año concreto— es más amplio de lo que suele entenderse. No se trata necesariamente de un vino viejo: si una botella indica 2022, es un vino de esa cosecha y ya se considera vintage. Por el contrario, un vino con 15 años de guarda no puede llamarse vintage si la cosecha no está especificada.

La categoría superior, apreciada por coleccionistas y amantes de la historia personal, es el old vintage wine, vinos con 15, 20 o incluso más años de reposo.

En Japón, estos vinos suelen usarse como regalo conmemorativo: un nacimiento, un aniversario de bodas, un año especial. La tienda de Izumiya permite incluso ver físicamente las botellas en su espacio “Sekkyaku supēsu N (接客スペースN, Espacio de atención al cliente N), algo poco común porque la mayoría de estos vinos no aparecen en tiendas regulares.

■ Cultura, clima y otoño: una estación para educar el paladar

El día se celebra en otoño no solo por la cosecha: la empresa subraya que este es un buen momento para profundizar en el conocimiento del vino, aprender sobre la influencia del clima en cada añada, y comprender cómo la paciencia —a veces décadas— puede transformar la textura, los aromas y la complejidad.

■ Un día para recordar que el tiempo también produce sabores

En un Japón que vive en constante aceleración —entre entregas exprés, trenes puntuales al segundo y ritmos laborales intensos— este día invita a lo contrario: detenerse, observar una etiqueta con un año significativo, pensar dónde estaba uno mismo en ese periodo y, tal vez, brindar por ello.

