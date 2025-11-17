[tenki yohō] Contraste marcado en el archipiélago

Norte frío y lluvioso, centro soleado y estable, y sur cálido con lluvias tropicales

📍Tōkyō | 17 de noviembre

El país despierta dividido entre el frío que muerde en el norte y la luz serena que acaricia el sur.

🟦 Hokkaidō: El norte donde el invierno ya toca la puerta

Sapporo — 6°C / 4°C — 90% de lluvia

La mañana inicia bajo un cielo pesado, casi melancólico. La lluvia cae insistente, a veces mezclándose con copos que recuerdan que el invierno está cerca. El aire es frío, cortante, de esos que obligan a caminar más rápido.

Kushiro — 14°C / 1°C — 80% de posibilidades de lluvia

Un sol tímido lucha por abrirse paso entre nubes que no ceden. La noche dejará un frío que cala hasta los huesos.

🟩 Tōhoku: Entre claros que animan y nubes que inquietan

Sendai — 20°C / 5°C — 40% de posibilidades de lluvia

La ciudad vive un día cambiante: momentos luminosos que levantan el ánimo seguidos de nubes que ensombrecen el paisaje. Un lunes que se siente emocionalmente inestable, como si el cielo dudara.

🟧 Hokuriku: El corazón mojado del país

Kanazawa — 19°C / 9°C — 80% de posibilidades de lluvia

El cielo se mantiene cerrado, casi solemne. La lluvia cae constante y deja en las calles un reflejo triste, típico de noviembre. El aire húmedo se siente más pesado de lo habitual.

Niigata — 18°C / 7°C — 70% de posibilidades de lluvia

Breves rayos de sol aparecen solo para desaparecer tras una cortina de lluvia. Una jornada donde la luz se vuelve un regalo fugaz.

🟨 Kantō: Un lunes que brilla sin esfuerzo

Tokio — 21°C / 10°C — 0% de posibilidades de lluvia

La capital amanece con un sol claro que acaricia las avenidas. No hay amenaza de lluvia, solo una luz cálida que invita a empezar la semana con ligereza. El aire es seco, casi refrescante.

🟥 Chūbu: Claridad que anima el día

Nagoya — 21°C / 9°C — 20% de posibilidades de lluvia

Un cielo azul con nubes dispersas que parecen decorativas. El clima acompaña, amable, sin sobresaltos.

🟫 Kansai: Entre sol y sombras suaves

Osaka — 20°C / 10°C — 30% de posibilidades de lluvia

La ciudad recibe un lunes moderado: luz tenue en la mañana y nubes que avanzan lentamente por la tarde. Nada dramático, solo un clima sereno.

🟦 Chūgoku: Un día que respira tranquilidad

Hiroshima — 20°C / 11°C — 30% de posibilidades de lluvia

El sol aparece a ratos, iluminando una jornada simple, pacífica, donde el otoño se siente cómodo.

🟥 Kyūshu: Otoño amable que abraza suavemente

Fukuoka — 20°C / 11°C — 30% de posibilidades de lluvia

Un día templado, de esos que invitan a caminar sin prisa.

Kagoshima — 22°C / 14°C — 40% de posibilidades de lluvia

Una mezcla entre sol y nubes que deja una sensación cálida, casi íntima.

🟧 Shikoku: La luz más limpia del Pacífico

Kōchi — 24°C / 12°C — 10% de posibilidades de lluvia

Calidez inesperada para noviembre. El sol domina y el aire se siente suave, como si Shikoku viviera su propio ritmo.

🟦 Okinawa: Donde el verano se niega a irse

Naha — 27°C / 25°C — 70% de posibilidades de lluvia

La humedad envuelve la isla desde temprano. Lluvias tropicales van y vienen, mientras el calor abraza como en pleno julio. Un mundo aparte dentro del mismo país.

🌈 Resumen

Japón avanza hacia la segunda mitad de noviembre dividido entre la crudeza del norte, la serenidad del centro y el abrazo cálido del sur.

Un lunes que refleja la diversidad de un archipiélago donde cada región vive su propio estado de ánimo climático.

