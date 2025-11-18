[tenki yohō] Japón bajo contrastes

Martes con lluvias en el oeste, frío invernal en el norte y cielos variables en el este
📍Tōkyō | 18 de noviembre
El archipiélago entre lluvias frías, amaneceres bajo cero y contrastes otoñales.
Previsión por regiones:
❄️ Hokkaidō — Frío severo, sol engañoso
Sapporo: 0 / -2°C, 70%
Kushiro: 4 / -2°C, 20%
El norte del país vive ya su rutina invernal: mínimas de -2°C, máximas que apenas llegan a 0°C en Sapporo y a 4°C en Kushiro. Aunque predomine el sol, el aire seco y el viento helado mantienen sensación térmica muy por debajo de cero.
Riesgo: placas de hielo en la mañana y primeras nevadas débiles en áreas del interior.
Consejo:
🧤 Abrigo térmico, gorro y guantes. Evitar bicicleta por riesgo de Suberi yasui romen (滑りやすい路面, Carreteras resbaladizas).
🌧❄ Tohoku — Lluvias frías y nieve ocasional
Sendai: 8 / 5°C, 50% (lluvia y posible aguanieve)
Tohoku queda atrapado entre aire frío del norte y humedad del Pacífico. En Sendai, la combinación de lluvia y bajas temperaturas generará episodios de みぞれ (agua-nieve).
Consejo:
🚶♂️ Paraguas resistente + calzado impermeable. Atención a resbalones en estaciones.
🌧 Hokuriku & Niigata — El núcleo de las lluvias intensas
Kanazawa: 10 / 8°C, 90%
Niigata: 8 / 7°C, 70%
La franja del mar de Japón vivirá un martes muy húmedo: Kanazawa presenta el mayor riesgo de todo el país, 90%, con lluvias continuas desde la mañana. Las máximas se mantendrán frías, rozando los 10°C.
Consejo:
⛱ Paraguas grande o impermeable completo. Ideal evitar motocicleta o bicicleta.
🌤🌧 Kantō — Día variable con nubes, claros y lluvia puntual
Tokio: 15 / 12°C, 40%
Ambiente suave pero cambiante: intervalos de sol por la mañana y posibles chubascos aislados en la tarde. Máximas de 15°C, muy leves para noviembre.
Consejo:
👔 Llevar umbrella plegable por si acaso; temperatura suave, pero capa ligera recomendada.
🌤 Tokai — Martes mixto
Nagoya: 14 / 11°C, 50%
Tono similar a Tokio: mañana parcialmente soleada, tarde con probabilidad de lluvia. Temperaturas ligeramente frescas.
🌤🌧 Kansai — Inestabilidad en Osaka
Osaka: 14 / 11°C, 50%
Kansai tendrá un martes dividido: sol y nubes antes del mediodía, seguido de aumento de humedad y lluvias esporádicas por la tarde.
Consejo:
☕ Ideal usar ropa por capas. El ambiente puede volverse frío tras la lluvia.
🌦 Chūgoku — Lluvia débil pero ambiente estable
Hiroshima: 14 / 9°C, 30%
La región mantendrá condiciones más tranquilas, con intervalos de sol y una probabilidad moderada de chubascos.
🌤/🌦 Kyūshū — Lluvias desde Fukuoka, pero mejora hacia el sur
Fukuoka: 13 / 10°C, 60%
Kagoshima: 14 / 12°C, 20%
Kyūshū muestra un contraste interno:
•Fukuoka: lluvias moderadas y ambiente más frío.
•Kagoshima: mayor estabilidad, nubes altas y solo 20% de precipitaciones.
Consejo:
🚄 Si viajas en tren entre Fukuoka y Kagoshima, atención a retrasos por lluvia en el norte.
🌧🌤 Shikoku — Tiempo más amable
Kōchi: 17 / 11°C, 10%
Shikoku mantiene un clima más tranquilo: cielo en su mayoría despejado, temperaturas suaves gracias al viento del sur.
🌧🌥 Okinawa — Tropical, húmedo y muy lluvioso
Naha: 23 / 21°C, 70%
Ambiente cálido típico de la isla, pero con una humedad muy alta y lluvias frecuentes. Viento moderado desde el este.
Consejo:
🌬 Mantener ventilación en casa para evitar moho. Paraguas resistente y sandalias de secado rápido.
📝 Consejos generales del día
•Paraguas obligatorio: la mitad del país tendrá lluvias en algún momento.
•Variación térmica notable: de -2°C en Hokkaidō a 23°C en Okinawa — vestir por capas es clave.
•Riesgo de resbalones en el norte debido a nieve temprana y superficies húmedas.
•Transporte: posibles demoras en trenes en áreas lluviosas (Kanazawa, Niigata, Osaka, Fukuoka).
•Salud: cambios bruscos de temperatura pueden afectar garganta y defensas; ideal mascarilla ligera para cortar el viento frío.
