[tenki yohō] miércoles de contrastes

Sol frío en el norte y lluvias fuertes en la costa del Mar de Japón

📍Tōkyō | 19 de noviembre

Un país partido por la lluvia invernal y el sol frío: contrastes marcados de norte a sur

A lo largo de este miércoles, Japón vivirá una jornada meteorológicamente dividida: mientras el norte amanece bajo aire invernal y cielos despejados, la costa del Mar de Japón y partes del oeste del país quedarán bajo nubes cargadas de humedad y episodios de lluvia.

En el sur, Okinawa seguirá sintiendo condiciones casi tropicales, pero con alta probabilidad de chaparrones.

Previsión por áreas:

🌨️ Norte — Hokkaidō & Tōhoku

❄️ Frío seco en Hokkaidō, sensación invernal plena

Sapporo: 3ºC / -1ºC — Intervalos de sol y nubes, ambiente muy frío desde temprano.

Kushiro: 5ºC / -5ºC — Cielo despejado y aire gélido, heladas matinales fuertes.

En Tōhoku, el día será más amable pero igualmente frío:

Sendai: 10ºC / 2ºC — Predominio del sol, solo un 20% de precipitación.

👉 Advertencia: madrugadas y noches con riesgo de hielo en carreteras secundarias y zonas rurales.

☀️ Kantō — Tokio y alrededores

🌤️ Día estable y luminoso en la capital

Tokio: 14ºC / 6ºC — Cielo muy despejado, solo un 10% de posibilidad de lluvia.

Temperaturas algo frías al amanecer, pero ambiente agradable al mediodía.

👉 Consejo: buena jornada para actividades al aire libre, pero conviene llevar abrigo ligero por la mañana.

🌧️ Chūbu — Contrastes marcados

Niigata: 10ºC / 6ºC — Lluvia fuerte (80%) desde la mañana.

Kanazawa: 12ºC / 5ºC — Cielos mixtos con episodios de lluvia, probabilidad del 60%.

Nagoya: 14ºC / 5ºC — Sol estable, 40% de nubes ocasionales.

👉 Consejo: En la costa del Mar de Japón, paraguas imprescindible; riesgo de viento frío del noroeste.

⛅ Kansai — Osaka y alrededores

Osaka: 12ºC / 7ºC — Intervalos de sol y nubes / 40% de lluvia ligera.

Una jornada fresca con cambios rápidos en el cielo.

👉 Consejo: ropa por capas; la sensación térmica bajará con el viento.

🌤️ Chūgoku y Shikoku — Estabilidad parcial

Hiroshima: 14ºC / 7ºC — Sol con ratos de cielos nublados (40%).

Kōchi: 15ºC / 6ºC — Ambiente claro y agradable.

👉 Consejo: día apropiado para desplazamientos; no se esperan lluvias fuertes.

🌥️ Kyūshu — Nubes dominantes

Fukuoka: 14ºC / 9ºC — Nublado, posibilidad moderada de lluvia (40%).

Kagoshima: 15ºC / 9ºC — Sol con paso de nubes, pero riesgo de lluvia (50%).

👉 Consejo: tener paraguas plegable a mano; humedad elevada al final del día.

🌴 Okinawa — Ambiente subtropical con lluvias

Naha: 23ºC / 19ºC — Nublado con lluvia intermitente (60%).

Temperaturas más propias del inicio de otoño que del frío continental.

👉 Consejo: suéter liviano, pero paraguas imprescindible; calles resbaladizas.

🔎 En síntesis

Japón vive este miércoles una jornada de claros contrastes: frío seco en el norte, sol moderado en el este, lluvias constantes en la costa occidental, y ambiente húmedo en el sur subtropical. Un día típico del avance del invierno, donde el viento del Mar de Japón trae lluvias mientras el Pacífico disfruta cielos limpios.

🧭 Recomendaciones

Norte (Hokkaidō–Tōhoku): guantes, bufanda y cuidado con el hielo.

Tokio–Kantō: excelente día para caminar; llevar abrigo ligero.

Costa del Mar de Japón: paraguas y protección contra viento frío.

Oeste de Japón: clima cambiante; ropa por capas.

Kyūshū–Okinawa: humedad alta, paraguas y precaución en pavimentos mojados.

©NoticiasNippon