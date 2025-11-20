[tenki yohō] Japón partido en dos!

Verano en Okinawa, invierno brutal en Hokkaidō

📍Tōkyō | 20 de noviembre

Japón vive un día de contrastes térmicos muy marcados, típico del final del otoño.

Mientras el sur del archipiélago se mantiene cálido, el norte ya roza condiciones invernales, con lluvias heladas y mínimas bajo cero.

Una masa de aire frío procedente de Siberia interactúa con la humedad del mar de Japón, generando nubes y lluvia en prefecturas de la franja noroeste, mientras el Pacífico —desde Kyūshū hasta Tōhoku— disfruta de cielos mayormente despejados.

🌨️ Región por región

❄️ HOKKAIDŌ — Lluvia, frío intenso y ambiente invernal

Sapporo: 10°C / 0°C — 90% lluvia

Kushiro: 8°C / –6°C — Nubes y ambiente gélido

Análisis:

Una perturbación húmeda cruza la isla y, combinada con aire frío, deja lluvias que podrían mezclarse con aguanieve en zonas interiores. La mínima de 0°C en Sapporo y –6°C en Kushiro marca condiciones plenamente invernales.

Consejo: Abrigo grueso, paraguas resistente al viento y cuidado con carreteras resbaladizas al amanecer.

🌤️ TOHOKU — Sol estable y frío marcado

Sendai: 14°C / 2°C — 10%

Cielo despejado pero con amanecer helado. Riesgo de formación de escarcha en zonas rurales.

Consejo: Vestir en capas y proteger la garganta ante el aire seco.

⛅ KANTŌ — Tokio con sol parcial y ambiente fresco

Tokio: 15°C / 7°C — 20%

Día tranquilo, estable, sin precipitaciones. Típico clima otoñal fresco: luminoso, seco y con viento suave del norte.

Consejo: Necesitarás una chaqueta ligera en el día y más abrigo por la noche.

🌦️ HOKURIKU — Nubes y lluvia por efecto del mar de Japón

Niigata: 14°C / 5°C — 50% (lluvia)

Kanazawa: 17°C / 5°C — 40%

Región sometida al típico patrón invernal temprano: aire frío siberiano + humedad del mar = nubes densas y precipitaciones.

Consejo: Paraguas y ropa impermeable; fuertes variaciones térmicas entre costa e interior.

🌞 CHŪBU — Día soleado y frío matinal

Nagoya: 16°C / 4°C — 0%

Mañana fría (4°C) pero jornada soleada. Ambiente seco.

Consejo: Humidificador o hidratación para evitar garganta seca.

🌞 KINKI (KANSAI) — Sol pleno pero con mañana fría

Osaka: 16°C / 6°C — 40%

Principalmente soleado; las nubes altas son pasajeras. Mañanas frías, tardes agradables.

🌞 CHŪGOKU — Estable en Hiroshima, lluvioso en Fukuoka por banda húmeda

Hiroshima: 17°C / 6°C — 20%

Fukuoka: 17°C / 10°C — 60% lluvia

Una banda húmeda del mar de Japón toca principalmente Kyūshū norte.

Consejo: Paraguas para Fukuoka; clima más estable entrando hacia Hiroshima.

🌞 SHIKOKU — Clima cálido y soleado

Kōchi: 18°C / 5°C — 10%

Cálido para la época, con cielos despejados y mañana fresca.

⛅ KYŪSHŪ SUR — Nubes parciales pero clima suave

Kagoshima: 17°C / 7°C — 30%

Nubes pasajeras sin mayor riesgo de lluvia. Sensación térmica más suave que en el norte.

🌴 OKINAWA — Ambiente casi veraniego

Naha: 24°C / 20°C — 40%

La única región con ambiente “primaveral”, incluso húmedo y templado. Nubes parciales por humedad tropical.

Consejo: Ropa ligera, pero paraguas de mano recomendable.

💡 Consejos del día (edición nacional)

✔ Diferencias térmicas grandes: usar ropa en capas; en el norte, abrigo grueso.

✔ Ambiente seco en el Pacífico: cuidado con garganta y piel; usa hidratación o humidificador.

✔ Lluvia en Sapporo, Fukuoka y Niigata: paraguas, y precaución en bici o scooter.

✔ Mañanas frías en casi todo el país: atención especial a niños y personas mayores.

✔ Viento frío en el norte: proteger manos, orejas y cuello.



