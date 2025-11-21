[tenki yohō] Japón se divide en tres climas

Frío húmedo en el Norte, sol firme en el Centro y calor otoñal en Okinawa

📍Tōkyō | 21 de noviembre



Japón amanecerá con un contraste climático que refleja la transición desigual del otoño hacia el invierno.

Mientras el norte se prepara para una jornada fría y húmeda, el centro del país disfrutará de un viernes soleado y estable.

Más al sur y en las islas, la atmósfera es casi veraniega, con temperaturas que rompen las expectativas típicas de la segunda mitad de noviembre.

🧊 Hokkaidō — Frío intenso y lluvia: el invierno asoma

Sapporo: 6°C / 4°C — Lluvia débil (50%)

Kushiro: 9°C / 7°C — Lluvia ocasional (70%)

El norte vive una jornada marcada por el frío cortante y la humedad persistente. En Sapporo, la lluvia se mezcla con aire gélido, configurando una mañana con sensación térmica aún más baja. En Kushiro, la lluvia será más intermitente, pero el cielo permanecerá cubierto casi todo el día.

Contexto: Las masas de aire frío de Siberia empiezan a descender con más fuerza esta semana, favoreciendo lluvias frías que anuncian la próxima llegada de las primeras nieves.

Consejo: Abrigo impermeable, paraguas resistente y evitar largos desplazamientos a pie. Atención a veredas resbalosas.

🌧️ Hokuriku y Tōhoku — La franja húmeda del país

Kanazawa: 15°C / 10°C — Lluvia (80%)

Niigata: 12°C / 7°C — Lluvia fuerte (90%)

Sendai: 13°C / 7°C — Lluvia y nubes (60%)

En la costa del mar de Japón continúa la racha de inestabilidad. Niigata será el foco de lluvia más intensa del país, acompañada de ráfagas frías provenientes del noroeste. Kanazawa también tendrá lluvias persistentes, con poca variación térmica.

Sendai vive un día húmedo pero más moderado, alternando cielos grises con precipitaciones intermitentes.

Consejo: Evitar ropa de lana expuesta al agua; llevar recambio si se viaja. Atención a retrasos en trenes locales por humedad en vías.

☀️ Kantō, Chūbu y Kinki — Sol estable y aire fresco

Tokio: 17°C / 6°C — Despejado (0%)

Nagoya: 18°C / 5°C — Sol (10%)

Osaka: 18°C / 8°C — Sol con ligera nubosidad (40%)

El centro de Japón disfruta del mejor clima del país. Un aire seco, cielo totalmente despejado en Tokio y estabilidad diurna crean una jornada ideal para actividades al aire libre, aunque las mañanas vuelven a ser frías.

Nagoya vive una variación térmica marcada: abrigo por la mañana y manga ligera durante el mediodía.

Osaka presenta algunas nubes pero sin mayor riesgo de lluvia.

Consejo: Capas ligeras para manejar el contraste térmico. Buena oportunidad para secar ropa o ventilar la casa.

🌤️ Chūgoku, Shikoku y Kyūshū — Predominio de sol suave

Hiroshima: 18°C / 7°C — Sol (10%)

Kōchi: 20°C / 6°C — Sol (10%)

Fukuoka: 17°C / 11°C — Intervalos soleados (40%)

El oeste del país muestra un clima templado, agradable y muy estable. Hiroshima y Kōchi viven una jornada luminosa, casi primaveral al mediodía. En Fukuoka el cielo alterna entre nubes y claros, con baja probabilidad de lluvia.

Consejo: Excelente día para compras, paseos o traslados. Quienes tengan alergia al polvo deben considerar mascarilla por la sequedad matutina.

🌞 Okinawa — Calor inesperado, humedad y cielo gris claro

Naha: 24°C / 20°C — Nubes y claros (40%)

El archipiélago subtropical se mantiene con temperaturas elevadas para la época. El cielo estará mayormente nublado, con brisa cálida y ambiente húmedo típico del final del otoño en la región.

Consejo: Hidratación y ropa ligera. La ropa se seca rápido si sale el sol, pero la humedad podría persistir.

🧭 Resumen general

✔️ Norte: Frío + lluvia → ambiente invernal.

✔️ Costa del Mar de Japón: Lluvias fuertes y persistentes.

✔️ Centro (Tokio, Nagoya, Osaka): Sol estable y cielos despejados.

✔️ Oeste: Día mayormente soleado y cálido.

✔️ Okinawa: Casi veraniego, húmedo y nublado.

🛡️ Consejos generales para hoy

🧥 Ropa recomendada

Hokkaidō y Hokuriku: Abrigo térmico + impermeable.

Tokio–Osaka–Nagoya: Chaqueta ligera por la mañana, capas por el día.

Okinawa: Ropa fresca y ligera.

☂️ Equipamiento

Paraguas obligatorio en: Niigata, Kanazawa, Sendai, Hokkaidō.

No necesario en: Tokio, Nagoya, Hiroshima, Shikoku.

🚆 Transporte

Riesgo de demoras locales por lluvia: Hokuriku–Niigata–Tohoku.

🏠 Hogar

Tokio/Chūbu/Kansai: Día perfecto para lavar y secar ropa.

Norte: Humedad alta → revisar ventilación para evitar moho.



