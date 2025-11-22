[tenki yohō] Sábado de cielos despejados

Jornada entre bufandas, mangas cortas y brisas otoñales

📍Tōkyō | 22 de noviembre

Japón inicia el fin de semana con un cielo casi totalmente despejado de norte a sur, pero las temperaturas cuentan una historia completamente diferente: el país vive uno de esos días en que cada región parece estar en una estación distinta.

Desde los –1°C de Sapporo hasta el calor húmedo de 26°C en Naha, el contraste climático subraya la diversidad meteorológica del archipiélago en pleno noviembre.

🌨️ Hokkaidō — El invierno toca a la puerta

Sapporo: 6 / –1°C (20% de posibilidades de lluvia)

Kushiro: 6 / 0°C (10% de posibilidades de lluvia)

El norte se mantiene en modo invierno: amaneceres gélidos, heladas en zonas internas y cielos mayormente despejados, con algunas nubes pasajeras. El aire seco hará que el frío se sienta más intenso.

✔ Consejos:

Usa ropa térmica y guantes; riesgo de resbalones por escarcha en la mañana.

Ideal para quienes quieren disfrutar temprano el ambiente invernal sin nieve.

🍁 Tōhoku — Frío seco pero estable

Sendai: 13 / 4°C (10% de posibilidades de lluvia)

Tohoku vive un sábado frío pero luminoso, con sol predominante y viento suave. Las máximas subirán apenas por encima de 10°C.

✔ Consejos:

Abrigo ligero por la tarde, grueso por la mañana.

Buen día para desplazamientos interurbanos: poca probabilidad de lluvia.

🌤️ Hokuriku y Japón Central — Sol, nubes ligeras y aire fresco

Niigata: 13 / 8°C (20% de posibilidades de lluvia)

Kanazawa: 16 / 9°C (20% de posibilidades de lluvia )

El mar del Japón aporta algo de humedad, pero el sábado mantiene un equilibrio: sol con nubes dispersas y temperaturas suaves.

✔ Consejos:

Llevar una chaqueta impermeable ligera por si aparece lluvia aislada.

Ideal para paseos urbanos y cafés otoñales.

☀️ Kantō — Día soleado y frío moderado

Tokio: 17 / 7°C (20% de posibilidades de lluvia)

La capital disfrutará de un sábado estable, con cielo despejado y un frío que se siente más fuerte al amanecer. La tarde será agradable, pero en cuanto cae el sol la temperatura baja rápido.

✔ Consejos:

Llevar una capa extra para la noche.

Perfecto para actividades al aire libre, parques y compras.

🌤️ Tōkai — Ambiente estable y agradable

Nagoya: 18 / 8°C (0% de posibilidades de lluvia)

Región sin amenazas de lluvia. Temperaturas típicas de finales de otoño, con mañanas frías y tardes templadas.

✔ Consejos:

Protección solar ligera: el sol será persistente.

Buen día para viajes por carretera.

☀️ Kinki (Kansai) — Sol pleno y mañana fría

Osaka: 17 / 8°C (20% de posibilidades de lluvia)

Jornada tranquila: brillo solar constante y sensación fría al amanecer. Las máximas serán cómodas en la tarde.

✔ Consejos:

Bufanda o chaqueta para la mañana.

Excelente para turismo urbano.

☀️ Chūgoku — Estabilidad absoluta

Hiroshima: 17 / 6°C (0% de posibilidades de lluvia)

La región ofrece uno de los climas más estables del día: cielo azul y 0% de precipitaciones.

✔ Consejos:

Hidratación: el aire estará más seco.

Día perfecto para excursiones.

🌤️ Kyūshū — Fresco pero luminoso

Fukuoka: 18 / 8°C (10% de posibilidades de lluvia)

Kyushu tendrá un sábado tranquilo, con sol firme y viento ligero.

✔ Consejos:

Útil llevar un abrigo ligero.

Ideal para caminatas cortas, festivales y eventos locales.

Kagoshima: 20 / 7°C (0%)

Un sábado que roza el confort veraniego en horas centrales.

✔ Consejos:

Ropa ligera durante el día, abrigo para la noche.

☀️ Shikoku — Sol cálido y estable

Kōchi: 19 / 7°C (0% de posibilidades de lluvia)

Día templado, con máximas cercanas a 20°C y un cielo perfectamente claro.

✔ Consejos:

Ropa en capas: calor suave al mediodía, fresco al caer el sol.

🏝️ Okinawa — Verano fuera de temporada

Naha: 26 / 20°C (20%)

Okinawa vive un día tropical: calor húmedo, sol dominante y nubes pasajeras.

✔ Consejos:

Protector solar y ropa fresca.

Humedad alta: beber agua constantemente.



©NoticiasNippon