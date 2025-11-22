[tenki yohō] Sábado de cielos despejados

Jornada entre bufandas, mangas cortas y brisas otoñales
📍Tōkyō | 22 de noviembre
Japón inicia el fin de semana con un cielo casi totalmente despejado de norte a sur, pero las temperaturas cuentan una historia completamente diferente: el país vive uno de esos días en que cada región parece estar en una estación distinta.
Desde los –1°C de Sapporo hasta el calor húmedo de 26°C en Naha, el contraste climático subraya la diversidad meteorológica del archipiélago en pleno noviembre.
🌨️ Hokkaidō — El invierno toca a la puerta
- Sapporo: 6 / –1°C (20% de posibilidades de lluvia)
- Kushiro: 6 / 0°C (10% de posibilidades de lluvia)
El norte se mantiene en modo invierno: amaneceres gélidos, heladas en zonas internas y cielos mayormente despejados, con algunas nubes pasajeras. El aire seco hará que el frío se sienta más intenso.
✔ Consejos:
- Usa ropa térmica y guantes; riesgo de resbalones por escarcha en la mañana.
- Ideal para quienes quieren disfrutar temprano el ambiente invernal sin nieve.
🍁 Tōhoku — Frío seco pero estable
- Sendai: 13 / 4°C (10% de posibilidades de lluvia)
Tohoku vive un sábado frío pero luminoso, con sol predominante y viento suave. Las máximas subirán apenas por encima de 10°C.
✔ Consejos:
- Abrigo ligero por la tarde, grueso por la mañana.
- Buen día para desplazamientos interurbanos: poca probabilidad de lluvia.
🌤️ Hokuriku y Japón Central — Sol, nubes ligeras y aire fresco
- Niigata: 13 / 8°C (20% de posibilidades de lluvia)
- Kanazawa: 16 / 9°C (20% de posibilidades de lluvia )
El mar del Japón aporta algo de humedad, pero el sábado mantiene un equilibrio: sol con nubes dispersas y temperaturas suaves.
✔ Consejos:
- Llevar una chaqueta impermeable ligera por si aparece lluvia aislada.
- Ideal para paseos urbanos y cafés otoñales.
☀️ Kantō — Día soleado y frío moderado
- Tokio: 17 / 7°C (20% de posibilidades de lluvia)
La capital disfrutará de un sábado estable, con cielo despejado y un frío que se siente más fuerte al amanecer. La tarde será agradable, pero en cuanto cae el sol la temperatura baja rápido.
✔ Consejos:
- Llevar una capa extra para la noche.
- Perfecto para actividades al aire libre, parques y compras.
🌤️ Tōkai — Ambiente estable y agradable
- Nagoya: 18 / 8°C (0% de posibilidades de lluvia)
Región sin amenazas de lluvia. Temperaturas típicas de finales de otoño, con mañanas frías y tardes templadas.
✔ Consejos:
- Protección solar ligera: el sol será persistente.
- Buen día para viajes por carretera.
☀️ Kinki (Kansai) — Sol pleno y mañana fría
- Osaka: 17 / 8°C (20% de posibilidades de lluvia)
Jornada tranquila: brillo solar constante y sensación fría al amanecer. Las máximas serán cómodas en la tarde.
✔ Consejos:
- Bufanda o chaqueta para la mañana.
- Excelente para turismo urbano.
☀️ Chūgoku — Estabilidad absoluta
- Hiroshima: 17 / 6°C (0% de posibilidades de lluvia)
La región ofrece uno de los climas más estables del día: cielo azul y 0% de precipitaciones.
✔ Consejos:
- Hidratación: el aire estará más seco.
- Día perfecto para excursiones.
🌤️ Kyūshū — Fresco pero luminoso
- Fukuoka: 18 / 8°C (10% de posibilidades de lluvia)
Kyushu tendrá un sábado tranquilo, con sol firme y viento ligero.
✔ Consejos:
- Útil llevar un abrigo ligero.
- Ideal para caminatas cortas, festivales y eventos locales.
- Kagoshima: 20 / 7°C (0%)
Un sábado que roza el confort veraniego en horas centrales.
✔ Consejos:
- Ropa ligera durante el día, abrigo para la noche.
☀️ Shikoku — Sol cálido y estable
- Kōchi: 19 / 7°C (0% de posibilidades de lluvia)
Día templado, con máximas cercanas a 20°C y un cielo perfectamente claro.
✔ Consejos:
- Ropa en capas: calor suave al mediodía, fresco al caer el sol.
🏝️ Okinawa — Verano fuera de temporada
- Naha: 26 / 20°C (20%)
Okinawa vive un día tropical: calor húmedo, sol dominante y nubes pasajeras.
✔ Consejos:
- Protector solar y ropa fresca.
- Humedad alta: beber agua constantemente.
