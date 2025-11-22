[kinenbi]   Kaitensushi no hi

Del cinturón cervecero a la mesa: la historia del ingenio que revolucionó la gastronomía japonesa

📍Tōkyō | 22 de noviembre

En pleno corazón cultural y gastronómico de Japón, este viernes se conmemora el “Día del Sushi Giratorio” (回転寿司の日), una fecha que rinde homenaje no solo a un plato icónico, sino a una de las innovaciones más peculiares y revolucionarias de la posguerra japonesa.

La efeméride está registrada en la Asociación Japonesa de Días Conmemorativos y fue instituida por Genroku Sangyo, la empresa de Higashi-Osaka que opera la histórica cadena Mawaru Genroku Sushi.

La fecha no es casual: recuerda el natalicio de Shiraishi Yoshiaki (白石義明), nacido el 22 de noviembre de 1913, el empresario que cambió para siempre la forma de comer sushi en Japón.

⚙️ Un invento nacido entre cintas de cerveza

La historia —a medio camino entre lo industrial y lo poético— cuenta que Shiraishi, abrumado por la falta de personal en su restaurante, quedó fascinado al observar la suavidad con la que avanzaban las botellas de cerveza en una fábrica: ordenadas, constantes, infinitas.

Aquella imagen lo marcó.

De ese momento nació la idea de adaptar un cinturón transportador para servir sushi de forma rápida, barata y eficiente a un gran número de clientes.

🍣 1958: la primera cinta que “puso a girar” un sueño

En abril de 1958, tras años de ajustes técnicos, abrió en Higashi-Osaka la primera sucursal de sushi giratorio del mundo. Los comensales veían desfilar los platos frente a ellos, tomando lo que querían sin necesidad de pedir. Era casi futurista.

El fenómeno se consolidó en la Expo Osaka 1970, donde Mawaru Genroku Sushi presentó su sistema ante millones de visitantes. Desde ese momento, el invento se expandió por todo Japón como símbolo de democratización gastronómica: sushi accesible, rápido y para todos.

🏭 Un detalle desconocido: casi todas las cintas provienen de un solo lugar

Aunque el sushi giratorio se extendió por todo el archipiélago, casi el 100% de las cintas transportadoras utilizadas en el país se fabrican en Ishikawa, prefectura que se convirtió en el corazón industrial de esta original tecnología culinaria.

🇯🇵 Cultura, nostalgia y una tradición viva

Hoy, cadenas gigantes como Sushiro, Kura Sushi o Hama Sushi forman parte del paisaje cotidiano, pero en el centro de esta celebración late el legado de aquel hombre que, con un gesto de observación y una idea audaz, convirtió una línea de producción en una experiencia cultural compartida.

En cada plato que gira, en cada sonrisa de un niño que espera “su sushi favorito”, y en cada familia que celebra un día común alrededor de una cinta, vive el espíritu de Shiraishi Yoshiaki y el Japón que nunca deja de reinventarse.

©2025 NoticiasNippon