 [kinenbi] Furaidochikin no hi

El secreto mejor guardado del KFC cumple 54 años en Japón

📍Tōkyō | 21 de noviembre

Japón celebra hoy viernes una de esas efemérides culinarias que mezclan marketing, nostalgia y un toque de cultura pop: el Día del Pollo Frito.

La fecha, registrada oficialmente por la Japan Anniversary Association, conmemora la apertura del primer Kentucky Fried Chicken (KFC) en Japón, el 21 de noviembre de 1970, en las afueras de Nagoya.

Aquella inauguración no solo introdujo un sabor completamente nuevo para el consumidor japonés, sino que desencadenó una transformación cultural que, décadas después, cambiaría incluso la manera de vivir la Navidad.

En los años 70, el concepto de “fried chicken” era prácticamente desconocido. Sin embargo, la llegada del KFC, impulsada por la visión del icónico Coronel Sanders, sembró una tendencia que hoy se ha vuelto habitual en la mesa japonesa. El secreto detrás de este éxito sigue guardado celosamente: una mezcla de 11 hierbas y especias, diseñada por Sanders en 1939 y conocida solo por un puñado de personas.

🍗 De desconocido a clásico japonés: el ascenso del pollo frito

A medida que las tiendas crecieron en número, también lo hizo su popularidad. Pero fue la audaz campaña navideña de los años 70 —que terminó convirtiendo el pollo frito en un “lujo familiar” en Nochebuena— la que consolidó la relación emocional entre Japón y el KFC. Hoy en día, las largas filas en diciembre y las reservas anticipadas forman parte del paisaje anual de la temporada festiva.

🕊️ La leyenda del Coronel en Japón

En la entrada de casi todos los locales se encuentra la famosa estatua del Coronel Sanders. Más que un elemento decorativo, la figura forma parte ya del folclore urbano.

Su diseño está tan cuidado que los lentes que lleva son auténticas gafas graduadas, fabricadas en Sabaya (Fukui), uno de los centros ópticos más prestigiosos del mundo.

La pose con las manos extendidas, muchas veces percibida como “extraña”, tiene una explicación técnica: fue diseñada para sostener el tradicional barril de pollo.

🍖 Los cinco cortes del clásico japonés

El “Original Chicken” de KFC en Japón sigue un orden exacto con cinco tipos de piezas:

Keel (pecho)

Wing (alita)

Rib (costilla)

Thigh/Sai (muslo o cadera)

Drum (pierna)

La técnica de cocción permanece inalterada desde que el Coronel la concibió hace más de 80 años.

©2025 NoticiasNippon