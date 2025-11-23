Noticias Nippon

[tenki yohō] Contrastes extremos

El oeste y el sur brillan sin una nube; el este enfrenta humedad e inestabilidad

📍Tōkyō  |  23 de noviembre

Hoy domingo habrá un contraste marcado entre el sur cálido y el norte helado. La mitad del archipiélago disfrutará de un cielo despejado casi perfecto, mientras regiones del Pacífico como Tokio lidiarán con nubosidad y una probabilidad moderada de lluvias.

El aire seco domina en el oeste, ideal para actividades al aire libre. En cambio, en el este y el norte se sentirán ráfagas frías y un ambiente más inestable.

 

🌦️ Previsión

🟦 Hokkaidō — Frío seco, cielo brillante

  • Sapporo: 12°C / 3°C — 20% de posibilidad de lluvia
  • Kushiro: 11°C / –3°C — 10% de posibilidad de lluvia
    Clima: Día claro, viento fresco, sensación invernal.
    Consejo: Abrigo grueso, bufanda y guantes. Atardecer será muy frío.

 

🟩 Tōhoku — Frío moderado y algo de nubosidad

  • Sendai: 16°C / 2°C — 20% de posibilidad de lluvia
  • Clima: Cielos parcialmente nublados, ambiente frío pero no severo.
    Consejo: Chaqueta de media estación; ideal para caminatas si el viento no aumenta.

 

🟧 Kantō — lluvias intermitentes

  • Tokio: 15°C / 10°C — 40% de posibilidad de lluvia
    Clima: Día gris, húmedo, con probabilidad de lloviznas.
    Consejo: Paraguas pequeño y ropa resistente a la humedad; tráfico algo lento por pavimento mojado.

 

🟨 Chūbu — Sol dominante

  • Niigata: 17°C / 5°C — 20%
  • Kanazawa: 18°C / 7°C — 0%
  • Nagoya: 19°C / 5°C — 0%
    Clima: Mucho sol, aire fresco. Excelente visibilidad.
    Consejo: Capa ligera por la mañana; mediodía agradable.

 

🟦 Kansai — Día claro, templado

  • Osaka: 18°C / 7°C — 10% de posibilidad de lluvia
  • Clima: Cielo azul, temperaturas suaves.
    Consejo: Chaqueta ligera; ideal para paseos y compras.

 

🟧 Chūgoku — Sol pleno

  • Hiroshima: 18°C / 6°C — 0% de posibilidad de lluvia
  • Clima: Uno de los días más estables del país.
    Consejo: Hidratación y protección solar ligera.

🟩 Shikoku — Sol limpio y estable

  • Kōchi: 20°C / 7°C — 0% de posibilidad de lluvia
    Clima: Seco, agradable, ligeramente cálido.
    Consejo: Perfecto para actividades exteriores.

🟥 Kyūshū — Sol con leve nubosidad en el norte

  • Fukuoka: 20°C / 7°C — 20% de posibilidad de lluvia
  • Kagoshima: 20°C / 7°C — 0% de posibilidad de lluvia
    Clima: Sur despejado, norte con algunas nubes pasajeras.
    Consejo: Ropa fresca por la tarde, abrigo ligero por la noche.

🟦 Okinawa — Verano en noviembre

  • Naha: 26°C / 19°C — 10%
    Clima: Cielo puro, brisa marina cálida.
    Consejo: Hidratación, bloqueador, ropa muy ligera.

🧭 Consejos generales para hoy

  • En el norte: Usa ropa térmica, especialmente al amanecer.
  • En Tokio y costa del Pacífico: Lleva paraguas y calzado antideslizante.
  • En el oeste y sur: Ideal para excursiones, ciclismo y actividades al aire libre.
  • Cambios bruscos: Las temperaturas nocturnas caerán rápido incluso en zonas cálidas.

 

