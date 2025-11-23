[tenki yohō] Contrastes extremos

El oeste y el sur brillan sin una nube; el este enfrenta humedad e inestabilidad

📍Tōkyō | 23 de noviembre

Hoy domingo habrá un contraste marcado entre el sur cálido y el norte helado. La mitad del archipiélago disfrutará de un cielo despejado casi perfecto, mientras regiones del Pacífico como Tokio lidiarán con nubosidad y una probabilidad moderada de lluvias.

El aire seco domina en el oeste, ideal para actividades al aire libre. En cambio, en el este y el norte se sentirán ráfagas frías y un ambiente más inestable.

🌦️ Previsión

🟦 Hokkaidō — Frío seco, cielo brillante

Sapporo: 12°C / 3°C — 20% de posibilidad de lluvia

Kushiro: 11°C / –3°C — 10% de posibilidad de lluvia

Clima: Día claro, viento fresco, sensación invernal.

Consejo: Abrigo grueso, bufanda y guantes. Atardecer será muy frío.

🟩 Tōhoku — Frío moderado y algo de nubosidad

Sendai: 16°C / 2°C — 20% de posibilidad de lluvia

Clima: Cielos parcialmente nublados, ambiente frío pero no severo.

Consejo: Chaqueta de media estación; ideal para caminatas si el viento no aumenta.

🟧 Kantō — lluvias intermitentes

Tokio: 15°C / 10°C — 40% de posibilidad de lluvia

Clima: Día gris, húmedo, con probabilidad de lloviznas.

Consejo: Paraguas pequeño y ropa resistente a la humedad; tráfico algo lento por pavimento mojado.

🟨 Chūbu — Sol dominante

Niigata: 17°C / 5°C — 20%

Kanazawa: 18°C / 7°C — 0%

Nagoya: 19°C / 5°C — 0%

Clima: Mucho sol, aire fresco. Excelente visibilidad.

Consejo: Capa ligera por la mañana; mediodía agradable.

🟦 Kansai — Día claro, templado

Osaka: 18°C / 7°C — 10% de posibilidad de lluvia

Clima: Cielo azul, temperaturas suaves.

Consejo: Chaqueta ligera; ideal para paseos y compras.

🟧 Chūgoku — Sol pleno

Hiroshima: 18°C / 6°C — 0% de posibilidad de lluvia

Clima: Uno de los días más estables del país.

Consejo: Hidratación y protección solar ligera.

🟩 Shikoku — Sol limpio y estable

Kōchi: 20°C / 7°C — 0% de posibilidad de lluvia

Clima: Seco, agradable, ligeramente cálido.

Consejo: Perfecto para actividades exteriores.

🟥 Kyūshū — Sol con leve nubosidad en el norte

Fukuoka: 20°C / 7°C — 20% de posibilidad de lluvia

Kagoshima: 20°C / 7°C — 0% de posibilidad de lluvia

Clima: Sur despejado, norte con algunas nubes pasajeras.

Consejo: Ropa fresca por la tarde, abrigo ligero por la noche.

🟦 Okinawa — Verano en noviembre

Naha: 26°C / 19°C — 10%

Clima: Cielo puro, brisa marina cálida.

Consejo: Hidratación, bloqueador, ropa muy ligera.

🧭 Consejos generales para hoy

En el norte: Usa ropa térmica, especialmente al amanecer.

En Tokio y costa del Pacífico: Lleva paraguas y calzado antideslizante.

En el oeste y sur: Ideal para excursiones, ciclismo y actividades al aire libre.

Cambios bruscos: Las temperaturas nocturnas caerán rápido incluso en zonas cálidas.

