[tenki yohō] Contrastes extremos

El oeste y el sur brillan sin una nube; el este enfrenta humedad e inestabilidad
📍Tōkyō | 23 de noviembre
Hoy domingo habrá un contraste marcado entre el sur cálido y el norte helado. La mitad del archipiélago disfrutará de un cielo despejado casi perfecto, mientras regiones del Pacífico como Tokio lidiarán con nubosidad y una probabilidad moderada de lluvias.
El aire seco domina en el oeste, ideal para actividades al aire libre. En cambio, en el este y el norte se sentirán ráfagas frías y un ambiente más inestable.
🌦️ Previsión
🟦 Hokkaidō — Frío seco, cielo brillante
- Sapporo: 12°C / 3°C — 20% de posibilidad de lluvia
- Kushiro: 11°C / –3°C — 10% de posibilidad de lluvia
Clima: Día claro, viento fresco, sensación invernal.
Consejo: Abrigo grueso, bufanda y guantes. Atardecer será muy frío.
🟩 Tōhoku — Frío moderado y algo de nubosidad
- Sendai: 16°C / 2°C — 20% de posibilidad de lluvia
- Clima: Cielos parcialmente nublados, ambiente frío pero no severo.
Consejo: Chaqueta de media estación; ideal para caminatas si el viento no aumenta.
🟧 Kantō — lluvias intermitentes
- Tokio: 15°C / 10°C — 40% de posibilidad de lluvia
Clima: Día gris, húmedo, con probabilidad de lloviznas.
Consejo: Paraguas pequeño y ropa resistente a la humedad; tráfico algo lento por pavimento mojado.
🟨 Chūbu — Sol dominante
- Niigata: 17°C / 5°C — 20%
- Kanazawa: 18°C / 7°C — 0%
- Nagoya: 19°C / 5°C — 0%
Clima: Mucho sol, aire fresco. Excelente visibilidad.
Consejo: Capa ligera por la mañana; mediodía agradable.
🟦 Kansai — Día claro, templado
- Osaka: 18°C / 7°C — 10% de posibilidad de lluvia
- Clima: Cielo azul, temperaturas suaves.
Consejo: Chaqueta ligera; ideal para paseos y compras.
🟧 Chūgoku — Sol pleno
- Hiroshima: 18°C / 6°C — 0% de posibilidad de lluvia
- Clima: Uno de los días más estables del país.
Consejo: Hidratación y protección solar ligera.
🟩 Shikoku — Sol limpio y estable
- Kōchi: 20°C / 7°C — 0% de posibilidad de lluvia
Clima: Seco, agradable, ligeramente cálido.
Consejo: Perfecto para actividades exteriores.
🟥 Kyūshū — Sol con leve nubosidad en el norte
- Fukuoka: 20°C / 7°C — 20% de posibilidad de lluvia
- Kagoshima: 20°C / 7°C — 0% de posibilidad de lluvia
Clima: Sur despejado, norte con algunas nubes pasajeras.
Consejo: Ropa fresca por la tarde, abrigo ligero por la noche.
🟦 Okinawa — Verano en noviembre
- Naha: 26°C / 19°C — 10%
Clima: Cielo puro, brisa marina cálida.
Consejo: Hidratación, bloqueador, ropa muy ligera.
🧭 Consejos generales para hoy
- En el norte: Usa ropa térmica, especialmente al amanecer.
- En Tokio y costa del Pacífico: Lleva paraguas y calzado antideslizante.
- En el oeste y sur: Ideal para excursiones, ciclismo y actividades al aire libre.
- Cambios bruscos: Las temperaturas nocturnas caerán rápido incluso en zonas cálidas.
