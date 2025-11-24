[tenki yohō] Contrastes marcados

Del calor subtropical al aire frío del norte en un mismo día
📍Tōkyō | 24 de noviembre
En pleno avance del otoño, Japón tendrá este lunes un paisaje climático fragmentado, casi como si el archipiélago se dividiera en cuatro estaciones simultáneas.
Desde el calor veraniego de Okinawa hasta el aire frío que desciende desde Siberia y congela el norte, el mapa meteorológico de hoy cuenta una historia de contrastes, transiciones y advertencias regionales.
Reporte regional
🌺 Okinawa
Naha – 27°C / 21°C — Despejado — 0% de posibilidad de lluvia
El clima más veraniego del país. Brisa cálida, cielo totalmente claro. Ideal para actividades al aire libre.
Consejo: Llevar hidratación y evitar exposición prolongada al sol a mediodía.
🌤️ Kyūshu
Fukuoka – 20°C / 10°C — Parcialmente soleado — 30% de posibilidad de lluvia
Ambiental fresco, especialmente por la mañana. Algunas nubes de humedad del Mar de Japón.
Kagoshima – 20°C / 9°C — Sol con lluvia ocasional — 60% de posibilidad de lluvia
Chubascos aislados por influencia de nubosidad del sur. Variación rápida del clima.
Consejo: Paraguas plegable imprescindible en Kagoshima.
🌥️ Shikoku
Kōchi – 20°C / 8°C — Parcialmente soleado — 20% de posibilidad de lluvia
Día templado con baja probabilidad de lluvia.
🌤️ Chūgoku
Hiroshima – 18°C / 8°C — Sol entre nubes — 30% de posibilidad de lluvia
Tarde agradable pero fresca. Posibilidad leve de nubes densas al final del día.
🌦️ Hokuriku
Kanazawa – 18°C / 8°C — Nublado con claros — 40% de posibilidad de lluvia
Típico clima otoñal húmedo.
Niigata – 14°C / 8°C — Lluvias — 60% de posibilidad de lluvia
La región más inestable del día. Perturbación del Mar de Japón deja precipitaciones continuas.
Consejo: Impermeable preferible al paraguas por el viento costero.
🌤️ Tōkai
Nagoya – 19°C / 5°C — Sol con nubes — 20% de posibilidad de lluvia
Mañana fría pero tarde estable y agradable.
🌤️ Kansai
Osaka – 18°C / 7°C — Cielo parcialmente despejado — 20% de posibilidad de lluvia
Día estable y típicamente otoñal. Tarde más templada.
🌤️ Kantō
Tokio – 19°C / 7°C — Sol entre nubes — 20% de posibilidad de lluvia
Fresco al amanecer, agradable por la tarde. Cielos luminosos con paso de nubes altas.
Consejo: Abrigo liviano suficiente durante el día; chaqueta más gruesa al caer la noche.
☁️ Tōhoku
Sendai – 16°C / 6°C — Parcialmente soleado — 30% de posibilidad de lluvia
Temperaturas suaves para la región, pero viento frío.
❄️ Hokkaidō
Sapporo – 12°C / 4°C — Nubes y sol — 20% de posibilidad de lluvia
Frío pero estable; sensación térmica menor por el viento.
Kushiro – 12°C / 1°C — Sol con nubes — 30% de posibilidad de lluvia
Mañana helada, tarde clara pero fría.
Consejo: Ropa térmica recomendada; guantes y bufanda ya son indispensables.
🎒 Consejos generales para hoy
- Capas ligeras en casi todo Honshu: mañana fría, tarde templada.
- Paraguas solo en zonas específicas: Niigata y Kagoshima.
- Cuidado con la sequedad en Kanto y Kansai: aire otoñal muy seco.
- Precaución por resbalones en Hokkaidō y zonas frías al amanecer: hielo débil en veredas.
- Protector solar en Okinawa incluso en noviembre.
©NoticiasNippon