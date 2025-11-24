[tenki yohō] Contrastes marcados

Del calor subtropical al aire frío del norte en un mismo día

📍Tōkyō | 24 de noviembre



En pleno avance del otoño, Japón tendrá este lunes un paisaje climático fragmentado, casi como si el archipiélago se dividiera en cuatro estaciones simultáneas.

Desde el calor veraniego de Okinawa hasta el aire frío que desciende desde Siberia y congela el norte, el mapa meteorológico de hoy cuenta una historia de contrastes, transiciones y advertencias regionales.

Reporte regional

🌺 Okinawa

Naha – 27°C / 21°C — Despejado — 0% de posibilidad de lluvia

El clima más veraniego del país. Brisa cálida, cielo totalmente claro. Ideal para actividades al aire libre.

Consejo: Llevar hidratación y evitar exposición prolongada al sol a mediodía.

🌤️ Kyūshu

Fukuoka – 20°C / 10°C — Parcialmente soleado — 30% de posibilidad de lluvia

Ambiental fresco, especialmente por la mañana. Algunas nubes de humedad del Mar de Japón.

Kagoshima – 20°C / 9°C — Sol con lluvia ocasional — 60% de posibilidad de lluvia

Chubascos aislados por influencia de nubosidad del sur. Variación rápida del clima.

Consejo: Paraguas plegable imprescindible en Kagoshima.

🌥️ Shikoku

Kōchi – 20°C / 8°C — Parcialmente soleado — 20% de posibilidad de lluvia

Día templado con baja probabilidad de lluvia.

🌤️ Chūgoku

Hiroshima – 18°C / 8°C — Sol entre nubes — 30% de posibilidad de lluvia

Tarde agradable pero fresca. Posibilidad leve de nubes densas al final del día.

🌦️ Hokuriku

Kanazawa – 18°C / 8°C — Nublado con claros — 40% de posibilidad de lluvia

Típico clima otoñal húmedo.

Niigata – 14°C / 8°C — Lluvias — 60% de posibilidad de lluvia

La región más inestable del día. Perturbación del Mar de Japón deja precipitaciones continuas.

Consejo: Impermeable preferible al paraguas por el viento costero.

🌤️ Tōkai

Nagoya – 19°C / 5°C — Sol con nubes — 20% de posibilidad de lluvia

Mañana fría pero tarde estable y agradable.

🌤️ Kansai

Osaka – 18°C / 7°C — Cielo parcialmente despejado — 20% de posibilidad de lluvia

Día estable y típicamente otoñal. Tarde más templada.

🌤️ Kantō

Tokio – 19°C / 7°C — Sol entre nubes — 20% de posibilidad de lluvia

Fresco al amanecer, agradable por la tarde. Cielos luminosos con paso de nubes altas.

Consejo: Abrigo liviano suficiente durante el día; chaqueta más gruesa al caer la noche.

☁️ Tōhoku

Sendai – 16°C / 6°C — Parcialmente soleado — 30% de posibilidad de lluvia

Temperaturas suaves para la región, pero viento frío.

❄️ Hokkaidō

Sapporo – 12°C / 4°C — Nubes y sol — 20% de posibilidad de lluvia

Frío pero estable; sensación térmica menor por el viento.

Kushiro – 12°C / 1°C — Sol con nubes — 30% de posibilidad de lluvia

Mañana helada, tarde clara pero fría.

Consejo: Ropa térmica recomendada; guantes y bufanda ya son indispensables.

🎒 Consejos generales para hoy

Capas ligeras en casi todo Honshu: mañana fría, tarde templada.

Paraguas solo en zonas específicas: Niigata y Kagoshima.

Cuidado con la sequedad en Kanto y Kansai: aire otoñal muy seco.

Precaución por resbalones en Hokkaidō y zonas frías al amanecer: hielo débil en veredas.

Protector solar en Okinawa incluso en noviembre.

