[tenki yohō] Martes de paraguas obligatorio

Lluvias dominan Honshū mientras Hokkaidō se congela lentamente
📍Tōkyō | 25 de noviembre
En el arranque de la última semana de noviembre, Japón vive un mosaico climático extremo, marcado por lluvias generalizadas en el centro y oeste del país y un frío seco en el norte, mientras Okinawa mantiene el aire cálido y húmedo del trópico.
La Agencia Meteorológica advierte que el frente atmosférico que cruza el archipiélago continuará generando precipitaciones durante el día, especialmente en Kinki, Chūgoku, Shikoku y Tokai.
🗾 Región por región
❄️ Hokkaidō: frío invernal y nubes densas
-
Sapporo: 10 °C / 1 °C — 30%
-
Kushiro: 9 °C / –1 °C — 30%
En Hokkaidō el ambiente sigue marcadamente invernal. Las temperaturas mínimas bajo cero en Kushiro anuncian suelos resbalosos y escarcha matinal. El cielo se mantiene mayormente nublado con breves claros.
Consejo:
-
Capas térmicas, guantes y cuidado al conducir por zonas con hielo invisible (black ice).
🌧️🌬️ Tohoku: lluvias intermitentes y descenso térmico
-
Sendai: 14 °C / 9 °C — 60%
Tohoku se ve afectado por bandas de lluvia que avanzan desde el Pacífico. El ambiente será frío y húmedo, con viento moderado.
Consejo:
-
Paraguas resistente y ropa impermeable; evitar bicicleta en horas de mayor lluvia.
🌧️⛅ Kanto – Tokio: lluvia matinal, mejoras por la tarde
-
Tokio: 14 °C / 10 °C — 60%
En Tokio y alrededores, las lluvias se concentrarán entre la mañana y el mediodía. Por la tarde, el cielo podría abrir brevemente, pero la humedad seguirá alta.
Consejo:
-
Llevar paraguas compacto; usar calzado antideslizante por suelos mojados en estaciones de tren.
🌧️🌫️ Chūbu – Nagoya: lluvias persistentes
-
Nagoya: 13 °C / 10 °C — 70%
-
Kanazawa: 17 °C / 10 °C — 80%
Una de las zonas más afectadas del día.
En Kanazawa, la combinación de lluvia + aire frío del Mar de Japón puede sentirse especialmente incómoda.
Consejo:
-
Ropa de abrigo impermeable; evitar desplazamientos largos en bicicleta.
🌧️⛅ Kinki – Osaka: mañana inestable y tarde gris
-
Osaka: 15 °C / 11 °C — 80%
Las lluvias serán intensas por momentos durante la mañana. Por la tarde seguirán las nubes bajas, con un ambiente frío y húmedo.
Consejo:
-
Llevar repuesto de calcetines o calzado impermeable para evitar humedad prolongada.
🌧️🌦️ Chūgoku – Hiroshima: chaparrones dispersos
-
Hiroshima: 19 °C / 10 °C — 70%
La región vivirá un contraste entre momentos de lluvia y breves aperturas. La temperatura será relativamente suave.
Consejo:
-
Impermeable ligero si trabajas al aire libre; atención a carreteras mojadas.
🌧️🌤️ Shikoku – Kōchi: lluvias fuertes en la mañana
-
Kōchi: 20 °C / 12 °C — 80%
El sur de Shikoku registrará lluvias abundantes, especialmente en zona montañosa, con riesgo de charcos y acumulación.
Consejo:
-
Cuidado con deslaves menores en rutas rurales.
🌧️⛅ Kyūshū – Fukuoka / Kagoshima: lluvia dominante
-
Fukuoka: 18 °C / 12 °C — 90%
-
Kagoshima: 20 °C / 14 °C — 60%
Fukuoka será una de las prefecturas con mayor probabilidad de lluvia en todo el país. En Kagoshima, el ambiente será más templado pero igualmente húmedo.
Consejo:
-
Llevar paraguas grande; planificar rutas alternativas para evitar atascos.
🌞🌧️ Okinawa – Naha: calor húmedo y tormentas breves
-
Naha: 24 °C / 19 °C — 50%
El clima tropical continúa dominando, con intervalos de sol intenso y chaparrones repentinos. Sensación térmica alta por humedad.
Consejo:
-
Hidratarse bien; evitar ropa gruesa, optar por prendas ligeras y de secado rápido.
©NoticiasNippon