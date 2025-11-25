[tenki yohō] Martes de paraguas obligatorio

Lluvias dominan Honshū mientras Hokkaidō se congela lentamente

📍Tōkyō | 25 de noviembre

En el arranque de la última semana de noviembre, Japón vive un mosaico climático extremo, marcado por lluvias generalizadas en el centro y oeste del país y un frío seco en el norte, mientras Okinawa mantiene el aire cálido y húmedo del trópico.

La Agencia Meteorológica advierte que el frente atmosférico que cruza el archipiélago continuará generando precipitaciones durante el día, especialmente en Kinki, Chūgoku, Shikoku y Tokai.

🗾 Región por región

❄️ Hokkaidō: frío invernal y nubes densas

Sapporo: 10 °C / 1 °C — 30%

Kushiro: 9 °C / –1 °C — 30%

En Hokkaidō el ambiente sigue marcadamente invernal. Las temperaturas mínimas bajo cero en Kushiro anuncian suelos resbalosos y escarcha matinal. El cielo se mantiene mayormente nublado con breves claros.

Consejo:

Capas térmicas, guantes y cuidado al conducir por zonas con hielo invisible (black ice).

🌧️🌬️ Tohoku: lluvias intermitentes y descenso térmico

Sendai: 14 °C / 9 °C — 60%

Tohoku se ve afectado por bandas de lluvia que avanzan desde el Pacífico. El ambiente será frío y húmedo, con viento moderado.

Consejo:

Paraguas resistente y ropa impermeable; evitar bicicleta en horas de mayor lluvia.

🌧️⛅ Kanto – Tokio: lluvia matinal, mejoras por la tarde

Tokio: 14 °C / 10 °C — 60%

En Tokio y alrededores, las lluvias se concentrarán entre la mañana y el mediodía. Por la tarde, el cielo podría abrir brevemente, pero la humedad seguirá alta.

Consejo:

Llevar paraguas compacto; usar calzado antideslizante por suelos mojados en estaciones de tren.

🌧️🌫️ Chūbu – Nagoya: lluvias persistentes

Nagoya: 13 °C / 10 °C — 70%

Kanazawa: 17 °C / 10 °C — 80%

Una de las zonas más afectadas del día.

En Kanazawa, la combinación de lluvia + aire frío del Mar de Japón puede sentirse especialmente incómoda.

Consejo:

Ropa de abrigo impermeable; evitar desplazamientos largos en bicicleta.

🌧️⛅ Kinki – Osaka: mañana inestable y tarde gris

Osaka: 15 °C / 11 °C — 80%

Las lluvias serán intensas por momentos durante la mañana. Por la tarde seguirán las nubes bajas, con un ambiente frío y húmedo.

Consejo:

Llevar repuesto de calcetines o calzado impermeable para evitar humedad prolongada.

🌧️🌦️ Chūgoku – Hiroshima: chaparrones dispersos

Hiroshima: 19 °C / 10 °C — 70%

La región vivirá un contraste entre momentos de lluvia y breves aperturas. La temperatura será relativamente suave.

Consejo:

Impermeable ligero si trabajas al aire libre; atención a carreteras mojadas.

🌧️🌤️ Shikoku – Kōchi: lluvias fuertes en la mañana

Kōchi: 20 °C / 12 °C — 80%

El sur de Shikoku registrará lluvias abundantes, especialmente en zona montañosa, con riesgo de charcos y acumulación.

Consejo:

Cuidado con deslaves menores en rutas rurales.

🌧️⛅ Kyūshū – Fukuoka / Kagoshima: lluvia dominante

Fukuoka: 18 °C / 12 °C — 90%

Kagoshima: 20 °C / 14 °C — 60%

Fukuoka será una de las prefecturas con mayor probabilidad de lluvia en todo el país. En Kagoshima, el ambiente será más templado pero igualmente húmedo.

Consejo:

Llevar paraguas grande; planificar rutas alternativas para evitar atascos.

🌞🌧️ Okinawa – Naha: calor húmedo y tormentas breves

Naha: 24 °C / 19 °C — 50%

El clima tropical continúa dominando, con intervalos de sol intenso y chaparrones repentinos. Sensación térmica alta por humedad.

Consejo:

Hidratarse bien; evitar ropa gruesa, optar por prendas ligeras y de secado rápido.

