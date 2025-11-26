[tenki yohō] Japón bajo contrastes

Lluvias persistentes en el norte, sol firme en el oeste y frío invernal en Hokkaidō

📍Tōkyō | 26 de noviembre



En la antesala del invierno, Japón amanece dividido entre dos grandes escenarios: las lluvias insistentes en la costa del Mar de Japón y el brillo despejado del Pacífico y el oeste del archipiélago.

Un día de claros contrastes donde la sensación térmica jugará un papel clave para residentes y viajeros.

🌨 Hokkaidō

Sapporo: 7°C / 4°C, 40% posibilidad de lluvia

Kushiro: 9°C / 1°C, 30% posibilidad de lluvia

Hokkaidō continúa bajo un ambiente plenamente invernal. La nubosidad cubrirá la mayor parte del día, dejando pasar apenas pequeños respiros grises. En Kushiro, el amanecer será especialmente frío, bordeando 1°C, con pavimento resbaladizo en zonas rurales.

Consejo:

Abrigo térmico, guantes y bufanda obligatorios. Precaución en caminos congelados durante la mañana.

🌧 Hokuriku

Niigata: 14°C / 10°C, 90% posibilidad de lluvia

Kanazawa: 15°C / 9°C, 90% posibilidad de lluvia

La costa occidental vive uno de los días más inestables del mes. Niigata y Kanazawa estarán bajo lluvias casi continuas, con momentos de intensidad moderada. Las diferencias térmicas con el sur del país serán marcadas.

Consejo:

Paraguas resistente, calzado impermeable y evitar ropa de algodón. Precaución con vientos costeros.

🌦 Tōhoku

Sendai: 12°C / 8°C, 60% posibilidad de lluvia

Sendai se prepara para un día frío y húmedo, con lluvias breves en horas de la tarde. El ambiente se mantendrá gris y algo ventoso.

Consejo:

Se recomienda impermeable delgado y mantener calefacción moderada en casa por la noche.

🌤 Kantō

Tokyo: 19°C / 7°C, 10% posibilidad de lluvia

La capital despierta con una mañana fría (7°C), pero el cielo despejado permitirá una tarde muy agradable. Día ideal para actividades al aire libre, aunque con humedad baja.

Consejo:

Chaqueta ligera por la tarde; abrigo más grueso en la mañana. Hidratación importante por el aire seco.

⛅ Tokai

Nagoya: 19°C / 8°C, 60% posibilidad de lluvia

Nagoya vivirá un día cambiante. Lluvias intermitentes desde la mañana, aunque con ventanas de sol entre nubes densas.

Consejo:

Revisar ventanas de lluvia antes de salir; paraguas pequeño suficiente.

🌤 Kansai

Osaka: 17°C / 9°C, 30%

Osaka se mantiene en la franja “templada” del país. Cielo parcialmente nublado pero sin lluvias significativas. La temperatura será suave durante la tarde.

Consejo:

Capa ligera y suéter basta para la mayor parte del día.

☀️ Chūgoku & Shikoku

Hiroshima: 19°C / 8°C, 40% posibilidad de lluvia

Kōchi: 19°C / 7°C, 0% posibilidad de lluvia

El oeste japonés disfruta uno de los días más estables del país. Cielos despejados en Kōchi y ambiente brillante en Hiroshima. Sensación casi otoñal cálida.

Consejo:

Excelente día para actividades y viajes. Protección solar ligera.

☁️🌧 Kyūshū

Fukuoka: 16°C / 11°C, 80%

Fukuoka entra en un día lluvioso, con ambiente húmedo desde la mañana. La temperatura se mantendrá suave gracias a la vaguada cálida del sur.

Consejo:

Paraguas firme y evitar bicicleta en horas de lluvia fuerte.

Kagoshima : 19°C / 9°C, 0%

Cielo completamente despejado, clima templado y viento suave. Uno de los mejores climas del país para este miércoles.

Consejo:

Ropa ligera durante el día; abrigo nocturno.

🌥🌧 Okinawa

Naha: 24°C / 18°C, 50%

Naha presenta clima húmedo, cielos nublados y posibles lluvias breves. Ambiente cálido típico subtropical.

Consejo:

Buen día para actividades bajo techo; evitar zonas de costa con oleaje irregular.

🧭 Recomendación general del día

Norte y costa del Mar de Japón: paraguas y abrigo caliente.

Centro-este (Tokyo, Nagoya): mañana fría, tarde suave; ropa por capas.

Oeste y sur: excelente día soleado con clima templado.

Okinawa: humedad alta; ideal usar ropa fresca.

©NoticiasNippon