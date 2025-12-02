[tenki yohō] Una nación, tres estaciones

¡Choque térmico nacional! Japón pasará de 23°C en el sur a bajo cero en el norte en un solo día
📍Tōkyō | 3 de diciembre
Mientras el invierno avanza sin anunciarse del todo, Japón vive hoy una jornada de contrastes meteorológicos que recuerdan su compleja geografía: al norte, el aire cortante bajo cielos despejados; al oeste, la lluvia constante que apaga colores; y en el sur, un clima suave que aún guarda aroma tropical.
A continuación, el retrato del día por regiones, con temperaturas y probabilidades de lluvia para decidir si hoy toca bufanda, paraguas… o ambos.
❄️ HOKKAIDŌ — Sol con frío intenso
Ciudades: Sapporo / Kushiro
Temperaturas: 3°C / -1°C (Sapporo), 5°C / 0°C (Kushiro)
Probabilidad de nieve o precipitación: 60–80%
El norte del país despierta bajo cielos despejados pero con aire invernal severo. Aunque el sol se asoma, no engaña: los termómetros siguen bajo cero por la mañana y la nieve puede reaparecer con breves precipitaciones.
🧤 Consejo: abrigo térmico, botas antideslizantes y guantes. Precaución especial en aceras congeladas.
🌧️ HOKURIKU — El corazón húmedo del día
Ciudades: Kanazawa / Niigata
Temperaturas: 10°C / 8°C (Kanazawa), 9°C / 7°C (Niigata)
Probabilidad de lluvia o aguanieve: 90–100%
La costa del Mar de Japón vive la jornada más lluviosa del país. Paraguas obligatorios, humedad persistente y posibilidad de aguanieve en zonas altas.
🌂 Consejo: impermeable completo y calzado resistente al agua. Si conduces, extrema precauciones en carreteras de montaña.
🌫️ TŌHOKU — Lluvia tímida y frío que cala
Ciudad: Sendai
Temperatura: 11°C / 7°C
Probabilidad de lluvia: 70%
La región oriental mezcla nubes con lluvias ocasionales y una sensación térmica más baja de lo que sugieren los números.
🧣 Consejo: abrigo medio, bufanda ligera y paraguas siempre a mano.
🌥️ KANTŌ — Tokio camina bajo cielo incierto
Ciudad: Tokio
Temperatura: 13°C / 11°C
Probabilidad de lluvia: 60%
La capital alterna nubes con lloviznas breves. El tránsito puede volverse más lento y la humedad se cuela en el metro.
🕒 Consejo: sal con tiempo extra y ropa en capas. Paraguas plegable imprescindible.
🌤️ KANSAI & CHŪBU — Calma engañosa
Ciudades: Osaka / Nagoya
Temperaturas: 14°C / 10°C (Osaka), 13°C / 9°C (Nagoya)
Probabilidad de lluvia: 40–50%
El clima parece amable, pero no es del todo estable. Algunas zonas pueden recibir chubascos aislados al final del día.
🧥 Consejo: chaqueta ligera y suéter nocturno. No confíes en un cielo azul temprano.
☁️ CHŪGOKU & KYŪSHŪ — Nubes que prometen lluvia
Ciudades: Hiroshima / Fukuoka
Temperaturas: 10°C / 7°C (Hiroshima), 9°C / 8°C (Fukuoka)
Probabilidad de lluvia: 50%
La costa occidental mantiene un ambiente gris con amenaza constante de lluvia ligera.
☔ Consejo: impermeable y capa térmica media. Atención a ráfagas costeras.
☀️🌦️ SHIKOKU & KYŪSHŪ SUR — Sol breve, lluvia al acecho
Ciudades: Kōchi / Kagoshima
Temperaturas: 12°C / 9°C (Kōchi), 12°C / 8°C (Kagoshima)
Probabilidad de lluvia: 20–50%
Ambiente más templado, pero con lluvias esporádicas al avanzar el día.
🧢 Consejo: ropa impermeable ligera y protección contra viento.
🌴 OKINAWA — El eterno sur no descansa del todo
Ciudad: Naha
Temperatura: 23°C / 21°C
Probabilidad de lluvia: 50%
Mientras Japón se abriga, Okinawa aún suda. Sin embargo, la lluvia tropical marca presencia.
🩴 Consejo: ropa fresca, zapatos impermeables y repelente… incluso en diciembre.
📌 Resumen de supervivencia climática:
- ❄️ Norte: calor corporal primero
- 🌧️ Oeste: paraguas obligatorio
- 🌥️ Centro: la clave es vestirse en capas
- 🌴 Sur: impermeable ligero y ventilación
