[tenki yohō] Una nación, tres estaciones

¡Choque térmico nacional! Japón pasará de 23°C en el sur a bajo cero en el norte en un solo día

📍Tōkyō | 3 de diciembre

Mientras el invierno avanza sin anunciarse del todo, Japón vive hoy una jornada de contrastes meteorológicos que recuerdan su compleja geografía: al norte, el aire cortante bajo cielos despejados; al oeste, la lluvia constante que apaga colores; y en el sur, un clima suave que aún guarda aroma tropical.

A continuación, el retrato del día por regiones, con temperaturas y probabilidades de lluvia para decidir si hoy toca bufanda, paraguas… o ambos.

❄️ HOKKAIDŌ — Sol con frío intenso

Ciudades: Sapporo / Kushiro

Temperaturas: 3°C / -1°C (Sapporo), 5°C / 0°C (Kushiro)

Probabilidad de nieve o precipitación: 60–80%

El norte del país despierta bajo cielos despejados pero con aire invernal severo. Aunque el sol se asoma, no engaña: los termómetros siguen bajo cero por la mañana y la nieve puede reaparecer con breves precipitaciones.

🧤 Consejo: abrigo térmico, botas antideslizantes y guantes. Precaución especial en aceras congeladas.

🌧️ HOKURIKU — El corazón húmedo del día

Ciudades: Kanazawa / Niigata

Temperaturas: 10°C / 8°C (Kanazawa), 9°C / 7°C (Niigata)

Probabilidad de lluvia o aguanieve: 90–100%

La costa del Mar de Japón vive la jornada más lluviosa del país. Paraguas obligatorios, humedad persistente y posibilidad de aguanieve en zonas altas.

🌂 Consejo: impermeable completo y calzado resistente al agua. Si conduces, extrema precauciones en carreteras de montaña.

🌫️ TŌHOKU — Lluvia tímida y frío que cala

Ciudad: Sendai

Temperatura: 11°C / 7°C

Probabilidad de lluvia: 70%

La región oriental mezcla nubes con lluvias ocasionales y una sensación térmica más baja de lo que sugieren los números.

🧣 Consejo: abrigo medio, bufanda ligera y paraguas siempre a mano.

🌥️ KANTŌ — Tokio camina bajo cielo incierto

Ciudad: Tokio

Temperatura: 13°C / 11°C

Probabilidad de lluvia: 60%

La capital alterna nubes con lloviznas breves. El tránsito puede volverse más lento y la humedad se cuela en el metro.

🕒 Consejo: sal con tiempo extra y ropa en capas. Paraguas plegable imprescindible.

🌤️ KANSAI & CHŪBU — Calma engañosa

Ciudades: Osaka / Nagoya

Temperaturas: 14°C / 10°C (Osaka), 13°C / 9°C (Nagoya)

Probabilidad de lluvia: 40–50%

El clima parece amable, pero no es del todo estable. Algunas zonas pueden recibir chubascos aislados al final del día.

🧥 Consejo: chaqueta ligera y suéter nocturno. No confíes en un cielo azul temprano.

☁️ CHŪGOKU & KYŪSHŪ — Nubes que prometen lluvia

Ciudades: Hiroshima / Fukuoka

Temperaturas: 10°C / 7°C (Hiroshima), 9°C / 8°C (Fukuoka)

Probabilidad de lluvia: 50%

La costa occidental mantiene un ambiente gris con amenaza constante de lluvia ligera.

☔ Consejo: impermeable y capa térmica media. Atención a ráfagas costeras.

☀️🌦️ SHIKOKU & KYŪSHŪ SUR — Sol breve, lluvia al acecho

Ciudades: Kōchi / Kagoshima

Temperaturas: 12°C / 9°C (Kōchi), 12°C / 8°C (Kagoshima)

Probabilidad de lluvia: 20–50%

Ambiente más templado, pero con lluvias esporádicas al avanzar el día.

🧢 Consejo: ropa impermeable ligera y protección contra viento.

🌴 OKINAWA — El eterno sur no descansa del todo

Ciudad: Naha

Temperatura: 23°C / 21°C

Probabilidad de lluvia: 50%

Mientras Japón se abriga, Okinawa aún suda. Sin embargo, la lluvia tropical marca presencia.

🩴 Consejo: ropa fresca, zapatos impermeables y repelente… incluso en diciembre.

📌 Resumen de supervivencia climática:

❄️ Norte: calor corporal primero

🌧️ Oeste: paraguas obligatorio

🌥️ Centro: la clave es vestirse en capas

🌴 Sur: impermeable ligero y ventilación

