[tenki yohō] diciembre esquizofrénico

Del muñeco de nieve al manga corta: el extraño día que vive Japón

📍Tōkyō | 4 de diciembre

Mientras Japón entra oficialmente en su temporada invernal, el archipiélago vive hoy una jornada partida en dos:

👉 nieve y frío crudo en el norte y costas del Mar de Japón,

👉 sol templado en el Pacífico y el sur, como si el país se partiera en estaciones opuestas.

Desde Hokkaidō hasta Okinawa, el contraste es marcado. Hay ciudades donde el día arranca con muñecos de nieve y otras donde aún se camina en manga larga bajo un cielo azul.

🧭 PANORAMA GENERAL

El aire frío dominante mantiene el invierno firme en el norte.

En la costa del Mar de Japón: lluvias y nieve intermitente.

En la franja del Pacífico: estabilidad, cielos despejados y aire seco.

En el sur: ambiente más primaveral que invernal.

❄️ HOKKAIDŌ – El invierno ya no avisa, entra de golpe

Sapporo y Kushiro

Las temperaturas hoy apenas levantan cabeza. En Sapporo estarán entre -5°C y -2°C, con intervalos de sol entre nubes. En Kushiro la nieve toma protagonismo, con una probabilidad del 70%.

🧊 El suelo comienza a congelarse por las mañanas y al caer la noche.

Consejo:

Botas con suela antideslizante.

Calefacción moderada para evitar resequedad extrema.

Guantes no solo por confort: el viento corta la piel.

🌨️ HOKURIKU – Paraguas y nieve como rutina

Niigata y Kanazawa

Aquí el paraguas es prácticamente obligatorio. Lluvias y nieve se mezclan durante el día, con un 90% de probabilidad de precipitaciones.

🌨️ La nieve no siempre es intensa, pero sí persistente, especialmente por la tarde.

Consejo:

Lleva ropa impermeable real.

Protege el calefactor del cuarto contra la humedad.

Si conduces, revisa frenos y neumáticos.

🌬️ TOHOKU – Frío con ventanas de sol

Sendai

El frío es moderado, pero constante. Sol presente, aunque engañoso. Máxima de 5°C.

Consejo:

Abrígate incluso si el cielo se ve bonito.

No olvides protección labial: el viento reseca con fuerza.

🌤️ KANTŌ – Sol limpio y aire seco

Tokio

El día se presenta como postal invernal: cielo despejado, máxima de 11°C, humedad baja.

🌞 No hay precipitaciones previstas.

Consejo:

Ideal para ventilar ropa y casa.

Hidrátate aunque no sientas sed.

Ojo con incendios domésticos: el aire está seco.

⛅ CHŪBU / KANSAI – El frío se hace sentir

Nagoya y Osaka

Nubes pasajeras y sol intermitente. Frío moderado pero constante.

Consejo:

Bufanda ligera para el cuello.

Si sales de noche, añade una capa más: la temperatura cae rápido.

☀️ SHIKOKU y KYŪSHŪ – Un Japón todavía amable

Kōchi, Kagoshima y Fukuoka

Temperaturas superiores a 10°C, sol dominante y ambiente agradable… para ser diciembre.

🌼 Es el último Japón sin invierno real.

Consejo:

Aprovecha el clima para lavar ropa o salir.

Cuidado con los cambios bruscos de temperatura por la noche.

🌴 OKINAWA – El verano no se quiere ir

Naha

21°C, nubes y sol compartiendo el cielo. El invierno aquí parece un rumor lejano.

Consejo:

Protector solar sigue siendo buena idea.

Ventilación natural antes de usar aire acondicionado.

🧣 CONSEJO GENERAL DEL DÍA

El invierno japonés no entra de golpe:

entra por regiones, por montañas… y por la noche.

✅ Duerme con ropa térmica ligera.

✅ Mantén hidratación incluso en climas fríos.

✅ No subestimes el viento.



©NoticiasNippon