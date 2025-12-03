[tenki yohō] diciembre esquizofrénico

Del muñeco de nieve al manga corta: el extraño día que vive Japón
📍Tōkyō | 4 de diciembre
Mientras Japón entra oficialmente en su temporada invernal, el archipiélago vive hoy una jornada partida en dos:
👉 nieve y frío crudo en el norte y costas del Mar de Japón,
👉 sol templado en el Pacífico y el sur, como si el país se partiera en estaciones opuestas.
Desde Hokkaidō hasta Okinawa, el contraste es marcado. Hay ciudades donde el día arranca con muñecos de nieve y otras donde aún se camina en manga larga bajo un cielo azul.
🧭 PANORAMA GENERAL
- El aire frío dominante mantiene el invierno firme en el norte.
- En la costa del Mar de Japón: lluvias y nieve intermitente.
- En la franja del Pacífico: estabilidad, cielos despejados y aire seco.
- En el sur: ambiente más primaveral que invernal.
❄️ HOKKAIDŌ – El invierno ya no avisa, entra de golpe
Sapporo y Kushiro
Las temperaturas hoy apenas levantan cabeza. En Sapporo estarán entre -5°C y -2°C, con intervalos de sol entre nubes. En Kushiro la nieve toma protagonismo, con una probabilidad del 70%.
🧊 El suelo comienza a congelarse por las mañanas y al caer la noche.
Consejo:
- Botas con suela antideslizante.
- Calefacción moderada para evitar resequedad extrema.
- Guantes no solo por confort: el viento corta la piel.
🌨️ HOKURIKU – Paraguas y nieve como rutina
Niigata y Kanazawa
Aquí el paraguas es prácticamente obligatorio. Lluvias y nieve se mezclan durante el día, con un 90% de probabilidad de precipitaciones.
🌨️ La nieve no siempre es intensa, pero sí persistente, especialmente por la tarde.
Consejo:
- Lleva ropa impermeable real.
- Protege el calefactor del cuarto contra la humedad.
- Si conduces, revisa frenos y neumáticos.
🌬️ TOHOKU – Frío con ventanas de sol
Sendai
El frío es moderado, pero constante. Sol presente, aunque engañoso. Máxima de 5°C.
Consejo:
- Abrígate incluso si el cielo se ve bonito.
- No olvides protección labial: el viento reseca con fuerza.
🌤️ KANTŌ – Sol limpio y aire seco
Tokio
El día se presenta como postal invernal: cielo despejado, máxima de 11°C, humedad baja.
🌞 No hay precipitaciones previstas.
Consejo:
- Ideal para ventilar ropa y casa.
- Hidrátate aunque no sientas sed.
- Ojo con incendios domésticos: el aire está seco.
⛅ CHŪBU / KANSAI – El frío se hace sentir
Nagoya y Osaka
Nubes pasajeras y sol intermitente. Frío moderado pero constante.
Consejo:
- Bufanda ligera para el cuello.
- Si sales de noche, añade una capa más: la temperatura cae rápido.
☀️ SHIKOKU y KYŪSHŪ – Un Japón todavía amable
Kōchi, Kagoshima y Fukuoka
Temperaturas superiores a 10°C, sol dominante y ambiente agradable… para ser diciembre.
🌼 Es el último Japón sin invierno real.
Consejo:
- Aprovecha el clima para lavar ropa o salir.
- Cuidado con los cambios bruscos de temperatura por la noche.
🌴 OKINAWA – El verano no se quiere ir
Naha
21°C, nubes y sol compartiendo el cielo. El invierno aquí parece un rumor lejano.
Consejo:
- Protector solar sigue siendo buena idea.
- Ventilación natural antes de usar aire acondicionado.
🧣 CONSEJO GENERAL DEL DÍA
El invierno japonés no entra de golpe:
entra por regiones, por montañas… y por la noche.
✅ Duerme con ropa térmica ligera.
✅ Mantén hidratación incluso en climas fríos.
✅ No subestimes el viento.
