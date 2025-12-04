[tenki yohō] Frio polar, lluvias y cielos tranquilos

Desplome térmico nacional: expertos prevén temperaturas por debajo del promedio estacional

📍Tōkyō | 4 de diciembre

Mañana viernes el panorama tendrá contrastes marcados en todo el archipiélago japonés. Mientras las masas de aire frío siguen dominando el norte con temperaturas bajo cero, el oeste y parte de Kyushu enfrentan lluvias intensas intermitentes. En el centro del país, ciudades como Tokio, Nagoya y Osaka disfrutan de cielos más estables, aunque con frío seco típico de diciembre.

El ambiente invernal se profundiza y ya se siente el primer gran pulso frío del mes, obligando a millones a ajustar rutinas, calefacción y abrigos más pesados.

🗾 Previsión

🌌 Hokkaidō y norte de Tōhoku — Frío extremo y cielos cambiantes

Sapporo: 2 / -4°C, nuboso con claros (40%)

Kushiro: 2 / -3°C, despejado (10%)

Sendai: 6 / 0°C, sol y momentos de nieve débil (60%)

La región norte vive un día frío y variable. En Sapporo, la sensación térmica cae aún más con vientos del noroeste. En Sendai, la mezcla de sol invernal y episodios breves de nieve crea un ambiente típico de inicios de diciembre.

Riesgos: pavimento congelado por la noche y primeras horas del día.

Consejo: calzado antideslizante y evitar circular en bicicleta durante las primeras horas.

🌧️ Hokuriku — El epicentro del mal tiempo

Kanazawa: 7 / 3°C, lluvia constante (90%)

Niigata: 6 / 1°C, lluvia/nieve (100%)

La costa del mar de Japón enfrenta un frente húmedo activo. La mezcla de lluvia y nieve puede complicar el transporte, especialmente en Niigata, donde se espera que la precipitación persista casi todo el día.

Riesgos: atascos, retrasos ferroviarios por humedad y nieve.

Consejo: llevar paraguas resistente y prever más tiempo para traslados.

🌤️ Kantō — Frío seco, cielos despejados

Tokio: 12 / 3°C, sol pleno (20%)

Un día típico de invierno capitalino: frío seco por la mañana, aumento ligero de temperatura al mediodía, y caída brusca después del atardecer. Excelente visibilidad y baja probabilidad de lluvia.

Consejo: crema hidratante y mascarilla para evitar irritación por aire seco.

🌤️ Tōkai y Kansai — Sol, nubes y ambiente invernal moderado

Nagoya: 11 / 3°C (50%)

Osaka: 12 / 6°C (40%)

Ambiente fresco con cielos mixtos. No se prevén lluvias importantes, pero las nubes altas pueden cubrir brevemente el sol.

Consejo: abrigo de capas y atención a cambios de viento por la tarde.

🌤️ Chūgoku y Shikoku — Sol con algo de inestabilidad

Hiroshima: 12 / 5°C (60%)

Kōchi: 13 / 3°C (40%)

Hiroshima presenta intervalos nubosos que podrían generar lluvia ligera. En Kōchi predomina el sol, aunque el amanecer será frío.

🌧️ Kyūshū — Lluvias marcadas en el norte, calma relativa al sur

Fukuoka: 11 / 8°C, lluvia (70%)

Kagoshima: 14 / 7°C, nubes con claros (40%)

Fukuoka vive un día pasado por agua debido a un sistema lluvioso que avanza desde el mar de China Oriental. En Kagoshima, el tiempo es más estable pero húmedo.

Consejo: paraguas y ropa impermeable; tráfico lento por pavimento mojado.

🌞 Okinawa — El Japón tropical

Naha: 22 / 16°C, sol y nubes (40%)

Mientras casi todo Japón tiembla de frío, Okinawa disfruta un ambiente templado, aunque la humedad puede aumentar la sensación bochornosa.

Consejo: hidratarse y protegerse del sol incluso en diciembre.

🛡️ Consejos generales

🥶 Para regiones frías (Hokkaidō, Tōhoku, Hokuriku):

Revisar el estado del parabrisas: riesgo de congelación.

Llevar guantes térmicos y doble capa en las piernas.

Evitar caminar sobre zonas sombreadas (es donde más se congela el suelo).

☔ Para zonas con lluvia (Niigata, Kanazawa, Fukuoka):

Paraguas resistente al viento; preferir impermeables completos.

Evitar motos y bicicletas durante picos de precipitación.

Atención a trenes locales: posibles retrasos por humedad.

🌤️ Para Tokio, Osaka, Nagoya:

Proteger labios y piel del aire seco.

Abrigo ligero al mediodía, pesado al anochecer.

Ideal para actividades al aire libre, pero vigilar el enfriamiento rápido.



©NoticiasNippon