Noticias Nippon

Noticias de Japón en español

Previsión del tiempo

[tenki yohō] No subestimar el frío matinal

PorNoticiasNippon

Dic 5, 2025 #Agencia Metereólogica del Japón, #Kishocho, #NoticiasNippon, #TENKI YOHŌ, #天気予報, #気象庁, #気象情報

 

Japón encara un sábado frío, brillante y de contrastes climáticos

 

 📍Tōkyō  |  5 de diciembre

Japón amanecerá este sábado bajo un mapa meteorológico que parece dividido en dos mitades: al norte, el invierno se reafirma sin contemplaciones; al sur, el clima invita a salir, caminar, tender ropa y sentir un respiro previo al frío más duro que llegará a mediados de diciembre.

Mientras Hokkaidō inicia el día con máximas de apenas 6 °C y mínimas bajo cero, las regiones más australes —como Kagoshima (16/4 °C) y Okinawa (23/16 °C)— vivirán un sábado que más bien recuerda a finales de otoño.

La imagen es clara: Japón atraviesa un eje térmico que separa la crudeza del norte y la suavidad del sur.

🌨️ Región por región — Qué esperar este sábado 6 de diciembre

 

🟦 Hokkaidō / Tōhoku: frío seco, sol tímido y riesgo de hielo

Sapporo — 6/0°C, 40% posibilidades de lluvia
Kushiro — 6/0°C, 60% posibilidades de lluvia
Sendai — 11/2°C, 20% posibilidades de lluvia

El norte encara un día de frío sostenido, con cielos parcialmente despejados y posibilidad de ligeras precipitaciones costeras en Kushiro.
Las mínimas de 0 °C —o por debajo— anuncian hielo en veredas y pavimento resbaladizo al amanecer.

Clima emocional del día: el tipo de sábado donde el vapor del aliento acompaña cada paso y la ciudad se mueve más lenta, pero bajo un cielo limpio que regala alivio visual tras jornadas nubladas.

Consejos:

  • Calzado antideslizante, especialmente en Sapporo y Kushiro.

  • Atención a puentes y cruces peatonales temprano por la mañana.

  • En Sendai, buena jornada para compras o caminatas cortas: frío, pero estable.

 

🟨 Hokuriku / Chūbu: sol frío que alterna con nubes — aire invernal puro

Niigata — 12/4°C, 40% posibilidades de lluvia
Kanazawa — 13/3°C, 40% posibilidades de lluvia
Nagoya — 13/1°C, 0% posibilidades de lluvia

La franja central del país se moverá entre nubes pasajeras y claros amplios, pero sin riesgo significativo de lluvia.
Nagoya tendrá un clima seco y luminoso, con un amanecer de solo 1°C, típico de mediados de invierno.

Consejos:

  • Abrigo impermeable ligero en Hokuriku por cambios repentinos de nubosidad.

  • Ideal para salidas familiares o compras navideñas: el clima es estable y sin precipitaciones.

 

🟥 Kantō: sol firme y mañana helada

Tokio — 12/3°C, 20% posibilidades de lluvia

Tokio vivirá un día frío pero despejado, propio de diciembre: mañanas que duelen en las manos, pero tardes luminosas con sol limpio.
Las máximas quedarán contenidas en torno a 12°C, sensación fría persistente.

Consejos:

  • Bufanda y guantes obligatorios al salir temprano.

  • Día excelente para tender ropa: humedad baja y poca nubosidad.

  • Cuidado con la piel reseca: el aire seco del invierno ya se siente.

 

🟩 Kansai: sábado estable y luminoso

Osaka — 13/3°C, 10% posibilidades de lluvia

Clima fresco, seco, con mañanas frías y tardes más amables. Un día casi perfecto para actividades al aire libre o desplazamientos.

Consejos:

  • Capas ligeras: frío al amanecer, comodidad al mediodía.

  • Ideal para excursiones cortas y turismo urbano.

 

🟧 Chūgoku / Shikoku: sol pleno y frío de temporada

Hiroshima — 14/2°C, 10% posibilidades de lluvia
Kōchi — 15/1°C, 10% posibilidades de lluvia

Ambas regiones recibirán un sábado brillante con aire fresco y limpio.
Kōchi tendrá uno de los climas más estables del país, con cielo prácticamente despejado.

Consejos:

  • Excelente día para conducir o hacer senderismo ligero.

  • Mañana fría: llevar abrigo si se sale antes de las 9 a.m.

 

🟥 Kyūshū: clima amable, frío ligero

Fukuoka — 14/2°C, 20% posibilidades de lluvia
Kagoshima — 16/4°C, 10% posibilidades de lluvia

Kyūshū disfrutará de un sábado casi perfecto: seco, soleado y solo ligeramente frío.
Kagoshima se posiciona como uno de los puntos más cálidos de las islas principales.

Consejos:

  • Actividades al aire libre recomendadas.

  • Ideal para quienes quieren aprovechar el sol antes de que llegue el frío más duro la próxima semana.

 

 

🏝️ Okinawa: un mundo aparte — casi 24°C en pleno diciembre

Naha — 23/16°C, 20% posibilidades de lluvia

Mientras Japón continental se protege del frío, Okinawa vive una jornada de otoño cálido, con sol abundante y un ambiente casi primaveral.

Consejos:

  • Ropa ligera, aunque con una chaqueta delgada para la noche.

  • Buen día para playa, caminatas costeras y actividades acuáticas.

 

🧭 Consejos generales para todo Japón

  • Humectante y mascarilla: el aire seco intensifica alergias y irritaciones.

  • Ventilación breve en casa: 3–5 minutos para renovar aire sin enfriar demasiado.

  • Cuidado en bicicleta en el norte: riesgo de hielo por la madrugada.

  • Tender ropa en Tokio, Osaka y Nagoya: día ideal.

  • No subestimar el frío matinal incluso en regiones soleadas.

 

 

©NoticiasNippon

 

Por NoticiasNippon

Entrada relacionada

Previsión del tiempo

[tenki yohō] Frio polar, lluvias y cielos tranquilos

Dic 4, 2025 NoticiasNippon
Previsión del tiempo

[tenki yohō] diciembre esquizofrénico

Dic 3, 2025 NoticiasNippon
Previsión del tiempo

[tenki yohō] Una nación, tres estaciones

Dic 2, 2025 NoticiasNippon

Si se lo perdió

Previsión del tiempo

[tenki yohō] No subestimar el frío matinal

2025-12-05 NoticiasNippon No hay comentarios
Redes sociales

[sōsharunettowāku] nuevo incidente en aeronave

2025-12-05 NoticiasNippon No hay comentarios
Convivencia

[gaikokujin]  La línea que salvó miles de vidas

2025-12-05 NoticiasNippon No hay comentarios
Japónica

[honnin kakunin]  ¿Demasiados días libres?

2025-12-05 NoticiasNippon No hay comentarios
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.