Potente temblor sacude Aomori al amanecer

📍 Aomori / 9 de diciembre

Un sismo de magnitud 6.4 sacudió la región de Tohoku, en el noreste de Japón, a las 06:52 a.m. (hora local) de este martes, generando preocupación en varias prefecturas del norte del país, aunque sin reportarse daños graves.

Según la Agencia Meteorológica de Japón (JMA), el epicentro del movimiento telúrico se localizó frente a la costa oriental de la Prefectura de Aomori, con una profundidad notablemente superficial de aproximadamente \bm{10} kilómetros.

Shindo y Zonas Afectadas



La intensidad máxima observada fue de Shindo 4, registrada en regiones como la parte norte de Tsugaru en Aomori, Sannohhe-Kamikita en Aomori, y la zona norte interior de la Prefectura de Iwate.

Numerosos municipios, incluyendo la ciudad de Hachinohe, y las localidades de Hiranaicho, Nohejimachi, Gonohecho y Nambu-cho en Aomori, además de Morioka e Hachimantai en Iwate, experimentaron esta sacudida.

El temblor se sintió con una intensidad de Shindo 3 en un amplio espectro de áreas, abarcando las prefecturas de Aomori, Iwate, Miyagi, Akita, y alcanzando incluso las regiones de Oshima y Tokachi en Hokkaido.

Efectos y Recomendaciones

La JMA emitió un comunicado indicando que, si bien podría observarse «una ligera variación en el nivel del mar» a lo largo de las costas japonesas como resultado del sismo, no existe riesgo de daños por tsunami. Las autoridades reiteraron la importancia de la calma y la verificación de la seguridad personal y estructural, aunque la amenaza de un desastre mayor ha sido descartada.

Las listas de Shindo 3 y Shindo 4 abarcan más de 40 localidades y ciudades en las prefecturas antes mencionadas, lo que subraya la amplia extensión del sismo. Las autoridades locales han activado los protocolos de revisión de infraestructuras y posibles réplicas.

De interés…

Todos son movimientos de la Tierra, pero la intensidad y el contexto cambian el nombre que usamos. Un “temblor” puede ser un “sismo leve”, pero si causa muchos daños, la gente lo llamará “terremoto”.

NOTA: Teniendo en cuenta que Japón se ubica en el cinturón de fuego del Pacifico, reportaremos los sismos con Shindo (intensidad) 4 o superior.



©2025 NoticiasNippon