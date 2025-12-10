“El reloj sísmico sigue corriendo: por qué los próximos días aún importan”

📍 Tōkyō / 9 de diciembre

A dos días del violento terremoto de magnitud 7.5 que sacudió la costa oriental de Aomori, Japón sigue en una tensa calma. Desde la madrugada del 11, se cumple la primera frontera temporal crítica: el límite en el que, según los datos históricos, suelen concentrarse los llamados «terremotos posteriores” (後発地震) eventos sísmicos de gran magnitud capaces de seguir a un terremoto principal.

La Agencia Meteorológica de Japón (気象庁) activó por primera vez en la historia la alerta especial `Hokkaidō sanriku oki kōhatsu jishin chūi jōhō’「北海道・三陸沖後発地震注意情報」, después del sismo del 8 de diciembre.

Esta advertencia coloca a la región—desde Hokkaidō hasta Sanriku—en un estado preventivo elevado: la probabilidad de que ocurra un terremoto igual o mayor a Mw7.8 dentro de siete días aumenta a “aproximadamente 1 de cada 100”.

Un porcentaje que puede parecer pequeño, pero que, en términos de gestión de desastres, es extraordinariamente significativo.

🔍 Contexto clave: qué dice la estadística sísmica mundial

Un análisis de la Oficina del Gabinete (内閣府 ) sobre sismos globales entre 1904 y 2017 arrojó lo siguiente:

En el mundo se registraron 1477 terremotos de M7 o más .

Dentro de los 7 días posteriores, en un radio de 500 km, se produjeron 17 terremotos M7.8+ .

Esto equivale a un 1% de probabilidad, diez veces más que la probabilidad base en la zona de las fosas de Japón.

Pero lo realmente inquietante es la distribución temporal:

Día 1: 11 casos

Día 2: 2 casos

Día 3 y 4: 1 caso cada uno

Más allá del primer día, las probabilidades caen, pero no desaparecen.

La tragedia de 2011 (M9.0) es el ejemplo más recordado: ocurrió dos días después de un M7.3, dentro de esta misma región sísmica.

Incluso existen casos excepcionales fuera de la ventana de una semana:

3 eventos a los 14 días

1 evento a los 30 días

Por eso, aunque la alerta se estructura sobre un período oficial de 7 días, las autoridades remarcan que el riesgo residual no es cero.

🗾 Una zona donde los sismos tienden a repetirse

La región tiene precedentes inquietantes:

En 1943, un sismo de M7.1 en la misma área fue seguido 2,2 días después por otro de M6.6.

El patrón es claro:

allí donde la placa se mueve, suele seguir moviéndose.

El portavoz de la Agencia Meteorológica fue contundente:

“La probabilidad disminuye con el paso del tiempo, pero nunca llega a cero”.

🔧 Marco legal y operativo

La emisión de la Advertencia de Posible Terremoto Posterior en Hokkaidō–Sanriku” ( 後発地震注意情報 ) está contemplada en el marco de la Ley de Gestión de Desastres (災害対策基本法) y en los lineamientos del Consejo Central de Gestión de Desastres .

Se trata de una información especial, no una orden, cuyo objetivo es impulsar: Asegurar rutas de evacuación Revisar planes de emergencia en hogares e instituciones Redoblar vigilancia en infraestructuras críticas



El Gobierno estableció 7 días como período oficial para “preparativos especiales” por su impacto social y económico, aunque reconoce que la geofísica no obedece calendarios administrativos.

De interés…

Todos son movimientos de la Tierra, pero la intensidad y el contexto cambian el nombre que usamos. Un “temblor” puede ser un “sismo leve”, pero si causa muchos daños, la gente lo llamará “terremoto”.

NOTA: Teniendo en cuenta que Japón se ubica en el cinturón de fuego del Pacifico, reportaremos los sismos con Shindo (intensidad) 4 o superior.



©2025 NoticiasNippon