[tenki yohō] bajo un mismo cielo… con climas muy distintos

Del frío invernal al norte a un aire casi primaveral en el sur
📍Tōkyō | 17 de diciembre
Japón amanecerá este jueves como un territorio de contrastes que se sienten desde el primer aliento del día. En Hokkaidō y el norte de Honshū, el invierno continúa afirmando su presencia con cielos plomizos, nevadas intermitentes y un frío que cala hasta los huesos, marcando rutinas más lentas y pasos cuidadosos sobre calles heladas.
Es un paisaje donde el silencio del invierno domina y la luz parece filtrarse con timidez, recordando que en el norte el calendario avanza más despacio.
En cambio, hacia la franja del Pacífico central y occidental, el día se abre con una energía distinta: cielos mayormente despejados, aire seco y una luz clara que acompaña el movimiento de las ciudades.
Más al sur, Okinawa y las islas subtropicales despiertan envueltas en temperaturas suaves, casi primaverales, donde el invierno se diluye en brisas templadas y colores más vivos.
Un mismo país, un mismo amanecer, pero estaciones que parecen vivir en tiempos distintos.
Previsión:
❄️ Norte de Japón – Hokkaidō y Tōhoku
Frío persistente, nieve localizada y noches muy duras
Hokkaidō
-
Sapporo: −1 °C / −6 °C – Cielo nublado, riesgo de nieve ligera.
-
Asahikawa: −3 °C / −7 °C – Muy frío, sensación térmica severa.
-
Kushiro / Nemuro: −1 °C / −6 °C aprox. – Despejado pero con aire cortante.
🔎 Contexto: El aire frío continental mantiene heladas nocturnas. En zonas interiores, el frío extremo puede afectar carreteras y tuberías.
Tōhoku
-
Aomori: 3 °C / −1 °C – Nublado.
-
Akita: 4 °C / 1 °C – Cielo cubierto, sin lluvias relevantes.
-
Morioka (Iwate): 3 °C / −1 °C – Intervalos de sol.
-
Sendai (Miyagi): 7 °C / 2 °C – Mayormente soleado.
-
Fukushima: 7 °C / 3 °C – Estable y seco.
🌧️ Costa del Mar de Japón – Hokuriku
Nubes densas y lluvias intermitentes
-
Niigata: 7 °C / 4 °C – Probabilidad de lluvia.
-
Toyama: 9 °C / 5 °C – Lluvia débil por momentos.
-
Kanazawa: 9 °C / 4 °C – Sol y lluvia alternados.
🔎 Contexto: Los vientos húmedos del Mar de Japón favorecen precipitaciones incluso cuando otras regiones disfrutan de sol.
☀️ Kantō y Chūbu (zona del Pacífico)
Sol dominante y ambiente seco
-
Tokio: 13 °C / 5 °C – Despejado, ideal para actividades al aire libre.
-
Yokohama: 13 °C / 7 °C – Cielo limpio.
-
Chiba: 11 °C / 7 °C – Soleado.
-
Saitama: 13 °C / 5 °C – Seco y estable.
-
Nagoya: 13 °C / 5 °C – Muy buen tiempo.
-
Shizuoka: 14 °C / 6 °C – Sol con algunas nubes.
🌤️ Kansai y Chūgoku
Jornada tranquila, sin lluvias relevantes
-
Kyoto: 12 °C / 7 °C – Parcialmente nublado.
-
Osaka: 14 °C / 7 °C – Soleado.
-
Kobe: 14 °C / 7 °C – Buen tiempo.
-
Hiroshima: 15 °C / 5 °C – Despejado.
-
Shimonoseki (Yamaguchi): 15 °C / 10 °C – Más templado que el promedio.
🌞 Shikoku y Kyūshū
Sensación casi primaveral
-
Takamatsu: 14 °C / 6 °C
-
Matsuyama: 16 °C / 6 °C
-
Kochi: 17 °C / 5 °C
-
Fukuoka: 15 °C / 7 °C
-
Nagasaki / Kumamoto: 16 °C / 6 °C aprox.
-
Kagoshima: 17 °C / 7 °C
🌴 Okinawa e islas del sur
Calor suave y humedad
-
Naha: 23 °C / 18 °C – Sol con algunas nubes.
-
Miyakojima / Ishigaki: 24 °C / 20 °C – Posibles lluvias pasajeras.
⚠️ Consejos prácticos
-
🧣 Norte: abrigo térmico, cuidado con hielo en veredas.
-
☂️ Hokuriku: paraguas siempre a mano.
-
🌞 Pacífico y oeste: ideal para lavar ropa y actividades al aire libre.
-
🌬️ Todo el país: aire seco → hidratarse y usar humidificador en interiores.
-
🚗 Conducción: precaución en carreteras del norte por hielo matinal.
©NoticiasNippon