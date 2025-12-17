[tenki yohō] bajo un mismo cielo… con climas muy distintos

Del frío invernal al norte a un aire casi primaveral en el sur

📍Tōkyō | 17 de diciembre

Japón amanecerá este jueves como un territorio de contrastes que se sienten desde el primer aliento del día. En Hokkaidō y el norte de Honshū, el invierno continúa afirmando su presencia con cielos plomizos, nevadas intermitentes y un frío que cala hasta los huesos, marcando rutinas más lentas y pasos cuidadosos sobre calles heladas.

Es un paisaje donde el silencio del invierno domina y la luz parece filtrarse con timidez, recordando que en el norte el calendario avanza más despacio.

En cambio, hacia la franja del Pacífico central y occidental, el día se abre con una energía distinta: cielos mayormente despejados, aire seco y una luz clara que acompaña el movimiento de las ciudades.

Más al sur, Okinawa y las islas subtropicales despiertan envueltas en temperaturas suaves, casi primaverales, donde el invierno se diluye en brisas templadas y colores más vivos.

Un mismo país, un mismo amanecer, pero estaciones que parecen vivir en tiempos distintos.

Previsión:

❄️ Norte de Japón – Hokkaidō y Tōhoku

Frío persistente, nieve localizada y noches muy duras

Hokkaidō

Sapporo: −1 °C / −6 °C – Cielo nublado, riesgo de nieve ligera.

Asahikawa: −3 °C / −7 °C – Muy frío, sensación térmica severa.

Kushiro / Nemuro: −1 °C / −6 °C aprox. – Despejado pero con aire cortante.

🔎 Contexto: El aire frío continental mantiene heladas nocturnas. En zonas interiores, el frío extremo puede afectar carreteras y tuberías.

Tōhoku

Aomori: 3 °C / −1 °C – Nublado.

Akita: 4 °C / 1 °C – Cielo cubierto, sin lluvias relevantes.

Morioka (Iwate): 3 °C / −1 °C – Intervalos de sol.

Sendai (Miyagi): 7 °C / 2 °C – Mayormente soleado.

Fukushima: 7 °C / 3 °C – Estable y seco.

🌧️ Costa del Mar de Japón – Hokuriku

Nubes densas y lluvias intermitentes

Niigata: 7 °C / 4 °C – Probabilidad de lluvia.

Toyama: 9 °C / 5 °C – Lluvia débil por momentos.

Kanazawa: 9 °C / 4 °C – Sol y lluvia alternados.

🔎 Contexto: Los vientos húmedos del Mar de Japón favorecen precipitaciones incluso cuando otras regiones disfrutan de sol.

☀️ Kantō y Chūbu (zona del Pacífico)

Sol dominante y ambiente seco

Tokio: 13 °C / 5 °C – Despejado, ideal para actividades al aire libre.

Yokohama: 13 °C / 7 °C – Cielo limpio.

Chiba: 11 °C / 7 °C – Soleado.

Saitama: 13 °C / 5 °C – Seco y estable.

Nagoya: 13 °C / 5 °C – Muy buen tiempo.

Shizuoka: 14 °C / 6 °C – Sol con algunas nubes.

🌤️ Kansai y Chūgoku

Jornada tranquila, sin lluvias relevantes

Kyoto: 12 °C / 7 °C – Parcialmente nublado.

Osaka: 14 °C / 7 °C – Soleado.

Kobe: 14 °C / 7 °C – Buen tiempo.

Hiroshima: 15 °C / 5 °C – Despejado.

Shimonoseki (Yamaguchi): 15 °C / 10 °C – Más templado que el promedio.

🌞 Shikoku y Kyūshū

Sensación casi primaveral

Takamatsu: 14 °C / 6 °C

Matsuyama: 16 °C / 6 °C

Kochi: 17 °C / 5 °C

Fukuoka: 15 °C / 7 °C

Nagasaki / Kumamoto: 16 °C / 6 °C aprox.

Kagoshima: 17 °C / 7 °C

🌴 Okinawa e islas del sur

Calor suave y humedad

Naha: 23 °C / 18 °C – Sol con algunas nubes.

Miyakojima / Ishigaki: 24 °C / 20 °C – Posibles lluvias pasajeras.

⚠️ Consejos prácticos

🧣 Norte: abrigo térmico, cuidado con hielo en veredas.

☂️ Hokuriku: paraguas siempre a mano.

🌞 Pacífico y oeste: ideal para lavar ropa y actividades al aire libre.

🌬️ Todo el país: aire seco → hidratarse y usar humidificador en interiores.

🚗 Conducción: precaución en carreteras del norte por hielo matinal.

