[tenki yohō] bajo un mismo cielo… con climas muy distintos

Del frío invernal al norte a un aire casi primaveral en el sur

 📍Tōkyō  |  17 de diciembre

Japón amanecerá este jueves como un territorio de contrastes que se sienten desde el primer aliento del día. En Hokkaidō y el norte de Honshū, el invierno continúa afirmando su presencia con cielos plomizos, nevadas intermitentes y un frío que cala hasta los huesos, marcando rutinas más lentas y pasos cuidadosos sobre calles heladas.

Es un paisaje donde el silencio del invierno domina y la luz parece filtrarse con timidez, recordando que en el norte el calendario avanza más despacio.

En cambio, hacia la franja del Pacífico central y occidental, el día se abre con una energía distinta: cielos mayormente despejados, aire seco y una luz clara que acompaña el movimiento de las ciudades.

Más al sur, Okinawa y las islas subtropicales despiertan envueltas en temperaturas suaves, casi primaverales, donde el invierno se diluye en brisas templadas y colores más vivos.

Un mismo país, un mismo amanecer, pero estaciones que parecen vivir en tiempos distintos.

Previsión:

❄️ Norte de Japón – Hokkaidō y Tōhoku

Frío persistente, nieve localizada y noches muy duras

Hokkaidō

  • Sapporo: −1 °C / −6 °C – Cielo nublado, riesgo de nieve ligera.

  • Asahikawa: −3 °C / −7 °C – Muy frío, sensación térmica severa.

  • Kushiro / Nemuro: −1 °C / −6 °C aprox. – Despejado pero con aire cortante.

🔎 Contexto: El aire frío continental mantiene heladas nocturnas. En zonas interiores, el frío extremo puede afectar carreteras y tuberías.

 

Tōhoku

  • Aomori: 3 °C / −1 °C – Nublado.

  • Akita: 4 °C / 1 °C – Cielo cubierto, sin lluvias relevantes.

  • Morioka (Iwate): 3 °C / −1 °C – Intervalos de sol.

  • Sendai (Miyagi): 7 °C / 2 °C – Mayormente soleado.

  • Fukushima: 7 °C / 3 °C – Estable y seco.

 

🌧️ Costa del Mar de Japón – Hokuriku

Nubes densas y lluvias intermitentes

  • Niigata: 7 °C / 4 °C – Probabilidad de lluvia.

  • Toyama: 9 °C / 5 °C – Lluvia débil por momentos.

  • Kanazawa: 9 °C / 4 °C – Sol y lluvia alternados.

🔎 Contexto: Los vientos húmedos del Mar de Japón favorecen precipitaciones incluso cuando otras regiones disfrutan de sol.

 

☀️ Kantō y Chūbu (zona del Pacífico)

Sol dominante y ambiente seco

  • Tokio: 13 °C / 5 °C – Despejado, ideal para actividades al aire libre.

  • Yokohama: 13 °C / 7 °C – Cielo limpio.

  • Chiba: 11 °C / 7 °C – Soleado.

  • Saitama: 13 °C / 5 °C – Seco y estable.

  • Nagoya: 13 °C / 5 °C – Muy buen tiempo.

  • Shizuoka: 14 °C / 6 °C – Sol con algunas nubes.

 

🌤️ Kansai y Chūgoku

Jornada tranquila, sin lluvias relevantes

  • Kyoto: 12 °C / 7 °C – Parcialmente nublado.

  • Osaka: 14 °C / 7 °C – Soleado.

  • Kobe: 14 °C / 7 °C – Buen tiempo.

  • Hiroshima: 15 °C / 5 °C – Despejado.

  • Shimonoseki (Yamaguchi): 15 °C / 10 °C – Más templado que el promedio.

 

🌞 Shikoku y Kyūshū

Sensación casi primaveral

  • Takamatsu: 14 °C / 6 °C

  • Matsuyama: 16 °C / 6 °C

  • Kochi: 17 °C / 5 °C

  • Fukuoka: 15 °C / 7 °C

  • Nagasaki / Kumamoto: 16 °C / 6 °C aprox.

  • Kagoshima: 17 °C / 7 °C

 

🌴 Okinawa e islas del sur

Calor suave y humedad

  • Naha: 23 °C / 18 °C – Sol con algunas nubes.

  • Miyakojima / Ishigaki: 24 °C / 20 °C – Posibles lluvias pasajeras.

 

⚠️ Consejos prácticos

  • 🧣 Norte: abrigo térmico, cuidado con hielo en veredas.

  • ☂️ Hokuriku: paraguas siempre a mano.

  • 🌞 Pacífico y oeste: ideal para lavar ropa y actividades al aire libre.

  • 🌬️ Todo el país: aire seco → hidratarse y usar humidificador en interiores.

  • 🚗 Conducción: precaución en carreteras del norte por hielo matinal.

 

