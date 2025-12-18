[tenki yohō]  Japón tendrá una jornada dividida

El invierno muestra todas sus caras: nieve, sol y lluvia

📍Tōkyō | 18 de diciembre

Este viernes 19 de diciembre, Japón despierta con un clima de contrastes marcados, como si cada rincón del país estuviera narrando su propia historia.

Al norte, el frío y la nieve intermitente cubren las tierras, mientras que el centro disfruta de cielos despejados y un aire seco que refresca al instante.

En el sur, las lluvias y la humedad regresan, trayendo consigo la sensación de un invierno más cálido, típico de las zonas subtropicales.

Así, las distintas regiones parecen vivir tiempos opuestos, con abrigos gruesos y paraguas abiertos que dan cuenta de la diversidad del clima en esta jornada.

Aunque las temperaturas bajas y las lluvias esporádicas serán las protagonistas del día, el sol también hará su aparición en varios momentos, recordándonos que el invierno, aunque riguroso en algunas áreas, puede ser sorprendentemente amable en otras.

Japón se presenta como un mosaico de estaciones, donde el frío y la calidez conviven y nos invitan a disfrutar de la variabilidad que solo el clima japonés puede ofrecer.

Previsión:

❄️ Hokkaidō

Wakkanai : 0 °C / −4 °C | 🌨️ 80%

Asahikawa : 0 °C / −7 °C | ⛅ 40%

Abashiri : 0 °C / −9 °C | ⛅ 30%

Sapporo : 3 °C / −5 °C | ⛅ 40%

Hakodate : 6 °C / −1 °C | 🌦️ 60%

Muroran: 5 °C / −1 °C | 🌧️ 70%

👉 El norte vive un invierno auténtico: frío persistente, nieve ocasional y carreteras resbaladizas, sobre todo en la costa del Mar de Japón.

🌨️ Tōhoku

Aomori : 7 °C / 0 °C | ⛅ 30%

Akita : 9 °C / 2 °C | ⛅ 40%

Morioka : 7 °C / −2 °C | ⛅ 20%

Sendai : 10 °C / 0 °C | ☀️ 10%

Yamagata : 11 °C / −2 °C | ☀️ 20%

Fukushima: 11 °C / −2 °C | ☀️ 0%

👉 Ambiente frío pero estable, con cielos mayormente despejados hacia el Pacífico.

🌤️ Kantō / Kōshin

Maebashi : 12 °C / 0 °C | ☀️ 0%

Utsunomiya : 11 °C / −2 °C | ⛅ 20%

Mito : 12 °C / −2 °C | ⛅ 20%

Saitama : 12 °C / 0 °C | ⛅ 20%

Tokyo : 11 °C / 2 °C | ⛅ 20%

Yokohama : 11 °C / 5 °C | ⛅ 20%

Chiba : 13 °C / 4 °C | ⛅ 20%

Kōfu : 14 °C / 0 °C | ☀️ 20%

Nagano: 12 °C / −4 °C | ☀️ 0%

👉 Día típico de invierno seco: cielos claros, aire frío por la mañana y sensación agradable al sol del mediodía.

🌤️ Hokuriku

Kanazawa : 15 °C / 2 °C | ☀️ 10%

Toyama : 14 °C / 2 °C | ☀️ 10%

Niigata : 13 °C / 1 °C | ☀️ 10%

Fukui: 17 °C / 0 °C | ☀️ 10%

👉 Respiro inusual: más sol de lo habitual para esta región invernal.

🌥️ Tōkai

Gifu : 15 °C / 3 °C | ⛅ 40%

Nagoya : 15 °C / 3 °C | ⛅ 40%

Shizuoka : 16 °C / 6 °C | ⛅ 30%

Tsu: 13 °C / 3 °C | 🌧️ 60%

👉 Nubosidad variable, con posibilidad de lluvias débiles, especialmente hacia Mie.

☀️🌦️ Kansai

Kyoto : 15 °C / 2 °C | 🌦️ 60%

Osaka : 16 °C / 3 °C | ⛅ 40%

Kobe : 15 °C / 5 °C | ☀️ 20%

Otsu : 15 °C / 1 °C | 🌦️ 60%

Nara : 17 °C / 0 °C | 🌦️ 50%

Wakayama: 16 °C / 3 °C | ⛅ 30%

👉 Día templado para diciembre, pero con paraguas recomendable en zonas interiores.

☀️ Chūgoku

Matsue : 18 °C / 2 °C | ☀️ 0%

Tottori : 16 °C / 3 °C | ☀️ 10%

Okayama : 14 °C / 2 °C | ⛅ 20%

Hiroshima : 15 °C / 4 °C | ⛅ 20%

Yamaguchi: 16 °C / 4 °C | ⛅ 20%

☀️ Shikoku

Takamatsu : 15 °C / 4 °C | ☀️ 10%

Matsuyama : 18 °C / 5 °C | ⛅ 20%

Tokushima : 16 °C / 4 °C | ⛅ 20%

Kōchi: 17 °C / 5 °C | ⛅ 20%

🌦️ Kyūshū

Fukuoka : 19 °C / 6 °C | ⛅ 40%

Saga : 18 °C / 5 °C | ⛅ 20%

Nagasaki : 18 °C / 7 °C | ⛅ 40%

Kumamoto : 19 °C / 3 °C | ⛅ 20%

Ōita : 17 °C / 5 °C | 🌦️ 50%

Miyazaki : 19 °C / 8 °C | 🌧️ 50%

Kagoshima: 19 °C / 8 °C | ⛅ 40%

🌧️ Okinawa

Naha : 25 °C / 18 °C | 🌧️ 60%

Nago : 24 °C / 15 °C | 🌧️ 60%

Minami-Daitō : 25 °C / 17 °C | 🌧️ 70%

Miyakojima : 24 °C / 20 °C | 🌧️ 70%

Ishigaki : 25 °C / 21 °C | 🌧️ 70%

Yonaguni: 25 °C / 21 °C | 🌧️ 80%

👉 Ambiente claramente subtropical: calor, humedad y lluvias frecuentes.

🧣 Consejos del día

Norte y zonas montañosas : calzado antideslizante y ropa térmica.

Centro del país : abrígate por la mañana; el sol engaña al mediodía.

Oeste y sur : lleva paraguas compacto, especialmente en Kansai y Kyūshū.

Okinawa: impermeable ligero y precaución por lluvias intensas.

Conclusión: Un día de contrastes

Así, este viernes 19 de diciembre, Japón experimentará un día de contrastes, en el que algunas regiones se sumergen en un frío invernal implacable, mientras otras disfrutan de sol entre nubes y lluvia. El clima se convierte en una excusa perfecta para abrazar la temporada y disfrutar de los pequeños placeres del invierno: una bebida caliente en una cafetería, una caminata rápida para combatir el frío o simplemente observar cómo cambia el paisaje a medida que las estaciones se despliegan.

©NoticiasNippon