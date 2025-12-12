Ni regalos ni fiestas: Japón baja la persiana navideña

📍Tōkyō | 11 de diciembre

La Navidad en Japón no se ha ido.

Se ha quedado en casa.

En 2025, para muchos japoneses, el 24 y el 25 de diciembre pasarán como días comunes. Sin cenas especiales. Sin reuniones. Sin rituales visibles. La Navidad ya no ocupa el centro del calendario ni de la conversación: atraviesa el invierno en silencio, como una presencia discreta que no pide atención.

No es apatía momentánea. Es un cambio profundo.

El dinero destinado a la Navidad se mantiene contenido, lejos de los niveles de años anteriores. Aunque la cifra parece estable, en la vida real alcanza para menos. La inflación pesa, los gastos básicos aprietan y el margen para lo “no esencial” se ha reducido. El resultado es una celebración que se encoge, año tras año, hasta volverse casi invisible.

Incluso quienes deciden hacer algo lo hacen con cuidado. Los regalos se simplifican. Las fiestas en casa se vuelven más pequeñas o desaparecen. La Navidad sigue ahí, pero con menos ruido, menos brillo y menos necesidad de demostrar que existe.

Cuando se pregunta el porqué, las respuestas son claras y honestas.

Hay quienes dicen que nunca fue una costumbre propia.

Otros confiesan que prefieren guardar el dinero.

Algunos simplemente trabajan, estudian o no tienen con quién compartir ese momento.

Japón ya no celebra por inercia.

Celebra —si lo hace— solo cuando lo siente necesario.

Y, aun así, algo permanece.

En medio del silencio, el pastel resiste. No como símbolo de abundancia, sino como gesto mínimo. No hay lujos ni excesos: pasteles sencillos, de precio moderado, elegidos con la idea de no gastar de más. No habrá fiesta… pero al menos habrá algo dulce sobre la mesa.

La celebración ocurre rápido. Casi siempre en días laborables. Sin adelantarse, sin extenderse, sin ocupar más espacio del necesario. Aparece y se apaga en un par de noches.

Lo que se percibe no es frialdad, sino cansancio. Una sociedad golpeada por el costo de vida que ha aprendido a recortar incluso aquello que antes parecía intocable. La Navidad ya no es un evento social; es una pausa breve, íntima, casi invisible.

En Japón, este año, la Navidad no se celebra en grandes mesas.

Se celebra en silencio.

Con un pastel sencillo, una luz tenue…

y el alivio de haber llegado, una vez más, hasta fin de año.

Anexo

Reporte de Intage

“Sin planes” para Navidad: 54%, 3 puntos más que el año anterior

El tamaño del mercado cae por segundo año consecutivo hasta los 727 mil millones de yenes, reduciéndose a dos tercios respecto a hace dos años.

Aunque el ambiente festivo se modera, el pastel de Navidad se mantiene, con la demanda concentrada en los días laborables 24 y 25 de diciembre.

La empresa Intage Co., Ltd. (sede en Chiyoda, Tokio; presidente: Ayumu Higaki; en adelante, Intage) dio a conocer los resultados de su encuesta sobre la Navidad, realizada a 5,000 hombres y mujeres de entre 15 y 79 años en todo Japón.

Puntos clave

Presupuesto promedio: 16,418 yenes. Tras la fuerte caída del año pasado, el nivel se mantiene estable este año.

El tamaño del mercado se estima en 727.4 mil millones de yenes , equivalente al 94.2% interanual y a aproximadamente dos tercios del nivel de hace dos años.

“Sin planes” alcanza el 54.1% , el nivel más alto desde que comenzó la encuesta.

Incluso entre quienes sí tienen planes, disminuyen levemente la compra de regalos y las fiestas en casa .

Razones para no tener planes: “No me interesa / no es una costumbre” (31.1%) “No quiero gastar dinero / quiero ahorrar” (16.2%)

Consumo de alimentos: se concentra en los días laborables 24 y 25 de diciembre.

En el caso de los pasteles, predominan los precios medios, siendo los de alrededor de 3,000 yenes los más vendidos.

Presupuesto navideño y contexto económico

El presupuesto promedio para Navidad en 2025 fue de 16,418 yenes, prácticamente igual al del año anterior (100.5%).

Sin embargo, sigue muy por debajo del nivel de 2023 (22,588 yenes), lo que indica que, considerando la inflación, el gasto real continúa en una tendencia de contención.

Entre los factores de fondo se mencionan:

El estancamiento de los salarios reales

El aumento de precios de productos básicos

El encarecimiento de los costos energéticos

Todo ello ha consolidado una fuerte conciencia de autoprotección del gasto.

Los consumidores continúan revisando los llamados “gastos no esenciales”, y ni siquiera el consumo navideño —tradicionalmente animado— logra escapar a esta tendencia.

Además, el hecho de que tanto Nochebuena como Navidad caigan en días laborables, al igual que el año anterior, también influye (Gráfico 1).

A partir del presupuesto promedio y de la población estimada de entre 15 y 79 años, el tamaño del mercado para este año se calcula en 727.4 mil millones de yenes (94.2% interanual).

Este resultado está fuertemente influido por el aumento de personas que respondieron “sin planes”, lo cual se analiza en detalle a continuación.

* La población estimada se basa en el censo nacional de 2020, ajustado por dinámicas demográficas, utilizando datos propios de Intage.

Más de la mitad sin planes navideños

Al analizar con más detalle los planes para Navidad:

El 54.1% respondió que no tiene planes , lo que representa un aumento de 3 puntos porcentuales frente al año pasado (51.1%) y constituye el máximo histórico de la encuesta.

Incluso entre quienes sí tienen planes, las actividades se reducen: “Comprar regalos (incluidos para uno mismo)” bajó de 27.4% a 26.0% “Fiesta en casa” cayó de 25.6% a 24.2%



Estos resultados sugieren una contracción general de los eventos, donde, más allá del ahorro, se refuerza una preferencia por la estabilidad cotidiana frente a celebraciones especiales (Gráfico 2).

¿Por qué aumentan los que no tienen planes?

Entre las razones principales para no tener planes navideños (respuestas múltiples):

“No me interesa / no es una costumbre” (31.1%) “No quiero gastar dinero / quiero ahorrar” (16.2%) “No tengo con quién pasarla” “Trabajo, estudios u otras obligaciones”

Tras la recuperación de la movilidad posterior al COVID-19, parece fortalecerse una tendencia a priorizar la rutina diaria por encima de eventos percibidos como obligatorios.

En los hogares donde el hijo menor está en edad de secundaria o menor, solo alrededor del 10% no tiene planes.

No obstante, dentro de ese grupo, la razón “no quiero gastar dinero / quiero ahorrar” alcanza el 21.5%, 5 puntos por encima del total, lo que refleja una fuerte conciencia del peso económico (Gráfico 3).

El pastel resiste: consumo alimentario en Navidad

Aunque aumentan quienes no tienen planes y se reducen las actividades entre quienes sí los tienen, ¿qué ocurre con el símbolo por excelencia de la Navidad: el pastel?

El 40.6% respondió que comerá pastel , prácticamente igual al año anterior (40.0%).

Presupuesto para pasteles: 3,000–3,999 yenes: 29.7% (el más común) 2,000–2,999 yenes: 20.1% 4,000–4,999 yenes: 17.0% 5,000 yenes o más: 12.2% (casi sin cambios respecto al año anterior)



Aun con eventos más discretos, se observa una demanda estable de pasteles, posiblemente bajo la idea de:

“No podemos hacer nada grande porque es día laboral, pero al menos un pastel” (Gráfico 4).

Consumo concentrado en el 24 y 25 de diciembre

Los días en que más personas planean comer platos navideños o pastel son:

24 de diciembre (miércoles): 57.9%

25 de diciembre (jueves): 21.3%

Aunque existe cierta demanda durante el fin de semana previo (20 y 21 de diciembre, 11.5%), el consumo se concentra claramente en los días laborables 24 y 25.

Esto indica que el consumo adelantado por calendario es limitado, y que es difícil que se produzcan gastos elevados como viajes o cenas fuera.

La tendencia coincide con un estilo de celebración centrado en el hogar y de bajo costo.

En conclusión, el consumo alimentario navideño en 2025 mantiene una demanda mínima, pero se caracteriza por:

Concentración en pocos días

Predominio de precios medios

Celebraciones más sobrias y domésticas (Gráfico 5).

©NoticiasNippon