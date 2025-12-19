[kankō biza] EE. UU. endurece reglas de visas

Error en la agenda, error en el bolsillo: la nueva norma de visas norteamericanas

📍Tōkyō | 19 de diciembre

La sección de visas de la Embajada de Estados Unidos en Tokio publicó un aviso importante para todas las personas que planean viajar a Estados Unidos.

El punto principal es el tiempo. Hoy en día, el tiempo es clave tanto para las autoridades consulares, que procesan miles de solicitudes, como para los viajeros que ya tienen una fecha de viaje en mente.

El mensaje es claro: mientras antes hagas el trámite, más posibilidades tendrás.

Las embajadas y consulados de Estados Unidos dicen que están trabajando para reducir el tiempo de espera de las entrevistas. Sin embargo, hay mucha demanda y las citas se llenan rápido. Pedir la entrevista con anticipación no garantiza que la visa sea aprobada, pero sí ayuda a conseguir una fecha y horario que te convenga.

Si vas a solicitar una visa no inmigrante (por turismo, estudios o trabajo temporal), la recomendación es empezar el trámite al menos tres meses antes del viaje. Esto no es solo una sugerencia: sirve para evitar problemas si faltan documentos, si el cónsul pide papeles adicionales o si se necesita hacer un proceso extra.

Aunque la visa sea aprobada en la entrevista, el pasaporte con la visa normalmente llega unos 10 días después. Pero ese plazo no está garantizado. Cada caso es diferente y, en algunos casos, el proceso puede tardar más.

Por eso, la embajada recomienda no comprar boletos de avión que no se puedan cambiar o cancelar, ni hacer reservas definitivas, hasta tener el pasaporte con la visa en tus manos.

Durante el tiempo normal de revisión, también se pide no preguntar por el estado de la solicitud. El proceso no es automático ni inmediato, y ninguna visa se considera aprobada hasta que el pasaporte con la visa llegue realmente al solicitante.

En resumen: apurarse no acelera el trámite. Lo que sí ayuda es planear con tiempo y paciencia.

©2025 NoticiasNippon