[gaikokujin kankōkyaku]  Récord histórico

Demanda internacional sigue al alza: Japón superó su récord anual de visitantes extranjeros

📍Tōkyō | 18 de diciembre

En noviembre de 2025, el número de visitantes extranjeros a Japón alcanzó los 3,518,000, lo que representa un aumento del 10.4% en comparación con el mismo mes del año anterior. Con este incremento, el total acumulado hasta noviembre alcanzó los 39,065,600, superando el récord anterior de 36,870,148 visitantes en 2024.

Noviembre marcó la segunda mitad de la temporada de otoño, en la cual se observó una alta demanda de turistas, especialmente de Europa, América, Australia y Oriente Medio. Además, en Asia, se incrementaron los visitantes procedentes de países como Corea del Sur, Taiwán, Malasia e Indonesia, así como de Estados Unidos y Canadá. Este aumento en el número de turistas internacionales se reflejó en un crecimiento en 19 mercados, alcanzando cifras récord para noviembre, y 17 mercados también superaron los máximos anuales.

Por otro lado, Estados Unidos superó los 3 millones de visitantes acumulados por primera vez, convirtiéndose en el cuarto mercado, después de China, Corea del Sur y Taiwán, en alcanzar esta cifra.

En cuanto a la estrategia de promoción turística, el gobierno japonés continúa trabajando para alcanzar los objetivos del Cuarto Plan Básico para el Fomento del Turismo Nacional, el cual se establece sobre tres pilares clave: «turismo sostenible», «expansión del gasto en turismo» y «fomento del turismo regional». Estos esfuerzos se apoyan en un análisis detallado de las tendencias del mercado y en la implementación de una promoción estratégica para incrementar el número de turistas.

Resumen por regiones:

Asia del Este : Corea del Sur : 824,500 turistas (+10.0%). China : 562,600 turistas (+3.0%). Taiwán : 542,400 turistas (+11.1%). Hong Kong : 207,600 turistas (-8.6%).

Sudeste Asiático : Tailandia : 117,400 turistas (-0.5%). Singapur : 89,400 turistas (-6.7%). Malasia : 71,200 turistas (+14.8%). Indonesia : 56,400 turistas (+15.5%). Filipinas : 92,000 turistas (+5.7%). Vietnam : 51,800 turistas (+3.2%).

Oceanía y América del Norte : Australia : 85,600 turistas (+6.6%). Estados Unidos : 302,500 turistas (+22.2%). Canadá : 62,500 turistas (+32.0%).

Europa : Reino Unido : 45,100 turistas (+21.7%). Francia : 41,400 turistas (+33.0%). Alemania : 33,700 turistas (+33.8%). Italia : 30,400 turistas (+45.8%). España : 24,200 turistas (+28.7%). Rusia : 27,400 turistas (+97.8%).

Región Nórdica : 15,700 turistas (+27.7%).

Oriente Medio: 28,100 turistas (+46.8%).

Con estos datos, Japón sigue viendo un crecimiento en el número de turistas internacionales, a pesar de desafíos globales como la escasez de mano de obra y el aumento de los costos de viaje.

