[tenki yohō] Okinawa rompe con el frío

Japón vive una jornada helada: abrigo obligatorio desde Hokkaidō hasta Kyūshu

📍Tōkyō | 8 de enero

Hoy el clima en Japón muestra un contraste claro entre el norte invernal y nevado y el centro-sur más templado con sol y nubes. En Hokkaidō y Tōhoku predomina la nieve y el frío intenso, con temperaturas bajo cero en muchas ciudades y alta probabilidad de nevadas.

En cambio, regiones como Kantō, Tokai, Kansai, Shikoku y Kyūshū tendrán cielos mayormente despejados o con algunas nubes, aunque el ambiente seguirá siendo frío, sobre todo al amanecer y por la noche. Okinawa mantiene un clima más cálido y húmedo, con nubes y posibilidad de lluvia.

En casi todo el país es un día de abrigo obligatorio, especialmente en el norte donde el hielo y la nieve pueden afectar calles y transporte. En el centro y sur, aunque hay sol, el frío persiste, así que conviene protegerse bien del viento. En Okinawa el clima es más suave, pero la lluvia intermitente puede acompañar el día.

Previsión por regiones metereológicas y ciudades

🧊 Hokkaidō

❄️ Tōhoku

🌤️ Kantō-Kōshin

🌞 Tokai

🌥️ Kansai

🌥️ Chūgoku

🌤️ Shikoku

🌤️ Kyūshū

🌧️ Okinawa

🧣 Consejos útiles para hoy

✔ Viste en capas: abrigo grueso, bufanda, guantes y gorro en el norte.

✔ Usa calzado antideslizante en zonas con nieve o hielo.

✔ Lleva paraguas en Okinawa y áreas con probabilidad de lluvia.

✔ Mantén tu casa ventilada, pero evita cambios bruscos de temperatura.

✔ Cuida a niños, personas mayores y personas enfermas: el frío puede afectar más.

