[kōkyō kōtsūkikan] Caos en los rieles

Andenes llenos, pantallas en rojo: la mañana del apagón

 

📍Tōkyō | 15 de enero

Cuando Tokio apenas despertaba, una falla silenciosa se propagó por uno de los sistemas más precisos del mundo. A las 3:50 de la madrugada del día 16, durante los trabajos de envío de energía previos al inicio del servicio, un apagón entre Shinbashi y Shinagawa detuvo por completo la JR Yamanote Line —tanto en su recorrido interno como externo— y también a la JR Keihin-Tohoku Line.

La interrupción golpeó de lleno la hora punta matinal, desatando escenas de congestión poco habituales incluso para Tokio: andenes colmados, pantallas en rojo y anuncios que se repetían una y otra vez. JR East informó a las 9:50 a.m.que el servicio podría reanudarse alrededor de la 1:00 p.m., aunque advirtió que el horario dependería del avance de las labores de recuperación.

La mañana sumó un nuevo sobresalto: la línea Keihin-Tohoku logró reanudar brevemente a las 7:20 a.m., pero media hora después volvió a detenerse por otra interrupción eléctrica durante trabajos de alimentación hacia la Yamanote. El tramo Omiya–Ofuna quedó suspendido y algunos trenes se detuvieron entre estaciones, obligando a evacuar pasajeros a las vías bajo estrictos protocolos de seguridad.

El origen del problema se aclaró poco después. La Tokyo Fire Department confirmó que un transformador dentro de la zona ferroviaria, cerca de la estación Tamachi, se incendió tras una llamada al 119 alrededor de las 7:50 a.m.. El fuego fue controlado en unos 30 minutos, y las autoridades investigan las causas exactas.

Mientras tanto, las medidas de contingencia se desplegaron a contrarreloj. En estaciones clave, el personal anunciaba que no había una hora definitiva de reinicio, orientando a los usuarios hacia rutas alternativas y ferrocarriles privados. La presión se trasladó a esas líneas, donde hubo controles de acceso por saturación. Incluso el Tokaido Lineregistró suspensiones parciales, ampliando el efecto dominó.

 
 

 
 

⚖️ Marco legal y normativo

  • Responsabilidad operativa ferroviaria: Bajo la Railway Business Act (鉄道事業法), los operadores deben garantizar seguridad y estabilidad del servicio, priorizando la protección de pasajeros ante fallas técnicas.

  • Protocolos de evacuación: La evacuación a vías solo se autoriza en situaciones excepcionales, siguiendo manuales de seguridad y coordinación con bomberos y policía.

  • Gestión de incidentes eléctricos: Los operadores están obligados a investigar causas, reportar a autoridades competentes y aplicar medidas preventivas para evitar recurrencias.

  • Información al usuario: Existe el deber de comunicación clara y continua durante interrupciones, incluyendo opciones de transporte alternativo.

