A partir del 14 de marzo, JR East dará un paso importante hacia la modernización de su sistema ferroviario al extender la operación a un solo hombre en dos importantes líneas del área de Kanagawa: la línea Yokohama, que conecta Hachioji con Higashi-Kanagawa, y la línea Negishi, que va de Higashi-Kanagawa a Ofuna.

Esta decisión responde a la creciente escasez de personal, un fenómeno que afecta a varias industrias en Japón debido al envejecimiento poblacional y la falta de mano de obra joven. A través de este cambio, la compañía busca garantizar la continuidad del servicio ferroviario sin comprometer la eficiencia operativa ni la seguridad. La transición hacia un sistema con menor intervención humana es una medida para optimizar recursos y hacer frente a los desafíos laborales actuales, manteniendo al mismo tiempo la calidad del servicio.

La implementación del sistema de operación a un solo hombre en estas líneas se inscribe dentro de un esfuerzo más amplio por parte de JR East para modernizar sus infraestructuras y adaptarlas a las nuevas demandas del sector ferroviario. En particular, la empresa está adoptando tecnologías avanzadas para optimizar la gestión de los trenes, mejorar la puntualidad de los servicios y reducir costos operativos.

La utilización de vehículos diseñados específicamente para este sistema, como los de la línea Yokohama, permite una operación más flexible y autónoma. Este tipo de medida, que ya ha sido implementada en otras partes del mundo, busca también asegurar la viabilidad a largo plazo del transporte público en Japón, a pesar de la dificultad para contratar personal suficiente en un contexto económico desafiante.

En paralelo a la expansión del sistema de operación unipersonal, JR East también está invirtiendo en la mejora de la seguridad mediante la incorporación de inteligencia artificial (IA) en la línea Sagami. Esta línea, que fue pionera en la operación a un solo hombre desde 2022, dará un paso más con la implementación de un sistema de IA capaz de detectar anomalías en los trenes en tiempo real.

La IA analizará continuamente el estado de los trenes y otros componentes clave del sistema, garantizando que cualquier fallo o irregularidad sea detectado de inmediato. Esta medida innovadora no solo busca mantener la seguridad de los pasajeros y el personal, sino también mejorar la fiabilidad de los trenes, lo que resulta crucial en un país donde el transporte ferroviario es una de las principales formas de movilidad para millones de personas.

Marco Legal y Contexto:

La implementación de la operación a un solo hombre es parte de un esfuerzo más amplio para optimizar el transporte público en Japón, especialmente en un contexto de envejecimiento poblacional y escasez de trabajadores.

En este sentido, la legislación japonesa y las políticas laborales están permitiendo adaptaciones como estas, que implican un uso más intensivo de la automatización y la tecnología. No obstante, la seguridad sigue siendo una prioridad, lo que ha llevado a la integración de sistemas avanzados como la inteligencia artificial para mejorar la vigilancia y prevenir incidentes.

🚆 Operación actual de los trenes de JR East

Mayoría con conductor + personal de apoyo (tradicional): En la mayoría de los trenes de cercanías y de red urbana de JR East, especialmente en rutas de alta densidad como la línea Yamanote, Keihin–Tōhoku, Chūō–Sōbu, etc., los trenes tienen conductor y normalmente también un asistente o personal para supervisar puertas y anuncios, aunque el asistente puede no estar físicamente en la cabina durante todo el trayecto. Operación de un solo conductor (ワンマン運転 — “One‑Man Operation”): En algunas líneas más rurales o de menor tráfico, JR East ya ha estado operando trenes con un solo conductor durante varios años. Un ejemplo es la serie E131, que está diseñada para operación “wanman”(sin conductor adicional) y utiliza cámaras para que el conductor supervise el embarque y desembarque de pasajeros desde la cabina. Planes de expansión del one‑man operation: JR East está implementando gradualmente la operación de un solo conductor en más secciones, incluyendo, por ejemplo, la línea Jōban Local, Nambu, Yokohama–Negishi, y tiene planes de extender esta modalidad a líneas populares de Tokio para alrededor de 2030. Automatización y sistemas avanzados: Aunque se están introduciendo sistemas automáticos de control (como ATO para asistencia de parada y control de velocidad), el nivel de automatización completo sin conductor (GOA3 ó GOA4) aún está en etapas de prueba o planificación en JR East — no es la norma en líneas principales.

👨‍✈️ ¿Cuántos conductores hay por tren?

✅ Trenes tradicionales (alta densidad / urbano):

✔️ 1 conductor principal

✔️ + 1 conductor o personal de apoyo adicional (especialmente en trenes largos o con funciones más complejas)

Este equipo puede variar según la ruta, longitud del tren o reglas locales de servicio, pero normalmente no suele haber más de dos en trenes regulares.

✅ Operación de un solo conductor (wanman):

✔️ Sólo 1 conductor operando el tren.

Este modelo reemplaza al conductor y al asistente tradicional con tecnologías de monitoreo montadas en el tren (cámaras, sensores, pantallas en cabina, etc.) que permiten que una sola persona supervise el embarque y las funciones de seguridad sin apoyo en pista.

🛠️ Contexto laboral en JR East

JR East emplea decenas de miles de empleados que operan y mantienen sus trenes, con conductores entre ellos, aunque la proporción exacta de conductores dentro de ese total no se publica en detalle.

