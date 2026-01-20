[gaikokujin] konbini y miedo a la xenofobia

Empresarios temen que la política antiinmigrante rompa la convivencia en Japón

En los pasillos iluminados de los konbini —abiertos 24 horas, refugio cotidiano de estudiantes, ancianos y trabajadores nocturnos— se libra hoy un debate que va mucho más allá de las cajas registradoras. La política de endurecimiento migratorio impulsada por el gobierno de Takaichi Sanae ha encendido una alarma inesperada: no en ONG ni en universidades, sino en la cúpula de las mayores cadenas de tiendas de conveniencia del país.

Los directivos de Seven-Eleven Japan, Lawson y FamilyMart han roto el silencio con un mensaje inusual para el mundo corporativo japonés:

“Haigaishugi wa kowai” —“La xenofobia da miedo”.

En 2025, estas tres cadenas superaron por primera vez los 110,000 trabajadores extranjeros, en su mayoría estudiantes internacionales que, gracias al permiso de actividad fuera de estatus, pueden laborar hasta 28 horas semanales. No son una fuerza marginal: son ya el sostén humano de un sistema que mantiene viva la “comodidad japonesa”.

Para Itō Junrō, presidente de Seven & i Holdings, estos jóvenes no son “mano de obra barata”, sino personas que aprenden Japón trabajando. Por eso, advierte:

“Si la política se convierte en exclusión, perderemos algo más que trabajadores: perderemos la idea misma de convivencia.”

Desde Lawson, Takemasu Sadanobu lo expresa con crudeza geopolítica: en un mundo con escasez global de mano de obra, los trabajadores elegirán países, no al revés. Un Japón que no sea elegido corre el riesgo de volverse un país “incómodo”, incluso para su propio modelo económico.

Y desde FamilyMart, Hosomi Kensuke llama a frenar la lógica del cerrojo: endurecer sin matices puede ser tan dañino como no regular.

Entre automatización, IA, cajas sin cajero y robots, la industria avanza hacia la eficiencia; pero todos coinciden en algo esencial:

la tecnología no sustituye a la convivencia.

⚖️ Marco legal

Ley / Sistema Contenido clave Impacto en trabajadores extranjeros 出入国管理及び難民認定法 (Shutsunyūkoku Kanri oyobi Nanmin Nintei-hō) Ley de Control de Inmigración Regula visados, permisos y expulsión 在留資格「留学」 (Zairyū shikaku: Ryūgaku) Estatus de estudiante No permite trabajar salvo autorización 資格外活動許可 (Shikakugai katsudō kyoka) Permiso para trabajar fuera del estatus Límite: 28 h/semana 特定技能制度 (Tokutei ginō seido) Visado laboral para sectores con escasez Aún no incluye al sector konbini 労働基準法 (Rōdō Kijun-hō) Ley de Normas Laborales Protege condiciones mínimas de trabajo 憲法14条 (Kenpō jūyon-jō) Principio de igualdad Prohíbe discriminación sin causa razonable

📘 Términos clave

Japonés Rōmaji Significado 排外主義 Haigaishugi Xenofobia, exclusión de extranjeros 在留資格 Zairyū shikaku Estatus de residencia 留学 Ryūgaku Visado de estudiante 資格外活動 Shikakugai katsudō Trabajo fuera del estatus principal 特定技能 Tokutei ginō Visado para trabajadores especializados 人手不足 Hitode busoku Escasez de mano de obra 共生 Kyōsei Convivencia, coexistencia social

🔍 Implicancia

Término Rōmaji Significado 排外主義 Haigaishugi No solo rechazo cultural, sino políticas que dificultan la vida diaria de los extranjeros, excluyéndolos de la sociedad sin hacerlo explícitamente. 留学 + 資格外活動 Ryūgaku + Shikakugai katsudō Sistema que permite estudiar y trabajar, pero bajo estrictas condiciones que podrían volverse más rígidas con el endurecimiento de la política migratoria. 特定技能 Tokutei ginō Sistema de visado para trabajadores especializados, pero el sector konbini no está incluido, lo que impide carreras a largo plazo en ese ámbito. 共生 Kyōsei Concepto clave en la política social japonesa: vivir juntos sin asimilación forzada ni exclusión, promoviendo una convivencia armoniosa.

