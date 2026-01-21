[baishū] De Lotteria a Zetteria

El nuevo mapa de las hamburguesas en el archipiélago japonés

📍Tōkyō | 21 de enero

Desde su nacimiento en 1972, Lotteria fue mucho más que una cadena de hamburguesas. Para generaciones de japoneses, representó una forma propia de entender la comida rápida: sabores pensados para el gusto local, productos entrañables como el Ebi Burger y locales que formaban parte del paisaje cotidiano de la ciudad. Por eso, el cierre silencioso de muchas de sus tiendas en los últimos meses no pasó desapercibido. En su lugar, comenzó a aparecer un nombre nuevo, desconocido para muchos, que despertó sorpresa y nostalgia a la vez: Zetteria.

El quiebre llegó en 2023, cuando el gran grupo gastronómico Zensho, conocido por operar Sukiya, adquirió Lotteria. No fue solo una compra empresarial: fue una decisión cargada de simbolismo. La marca histórica, con más de medio siglo de recuerdos, empezó a dar paso a un concepto distinto, más actual, pensado para sobrevivir en un mercado ferozmente competitivo. Era el reconocimiento implícito de que el pasado, por sí solo, ya no bastaba.

El entorno tampoco da tregua. En Japón, gigantes consolidados como McDonald’s y Mos Burger siguen dominando, mientras los clientes se han vuelto más exigentes: ya no buscan únicamente rapidez y precio, sino calidad, confort y una experiencia que invite a quedarse. En ese escenario, Zensho apostó por Zetteria, conservando su hamburguesa estrella como ancla emocional, pero transformando el espacio y la forma de consumir, con la promesa de algo “mejor” y más cuidado.

La rapidez del cambio impresiona. Solo en enero de 2026, Zetteria abrió nueve nuevos locales en todo el país, al mismo tiempo que antiguos establecimientos de Lotteria cerraban sus puertas definitivamente. En un contexto de aumento de costos, desde los ingredientes hasta la mano de obra, la industria de la comida rápida lucha por reinventarse. Zetteria, entonces, no parece ser solo un nuevo nombre en un letrero: podría ser la señal de que una era se despide y otra, más exigente y emocional, comienza para el fast food en Japón.

⚖️ Marco legal y empresarial

Norma / Marco Contenido Aplicación en el caso 会社法 (Kaishahō) Ley de Sociedades japonesa Regula la adquisición de Lotteria por Zensho 独占禁止法 (Dokusen kinshihō) Ley Antimonopolio Supervisa que la compra no limite la competencia 商標法 (Shōhyōhō) Ley de Marcas Protege el uso y transición de “Lotteria” a “Zetteria” 食品衛生法 (Shokuhin eiseihō) Ley de Higiene Alimentaria Aplica a nuevos menús y locales Zetteria 📘 Términos clave Japonés Rōmaji Desglose y significado ゼッテリア Zetteria Nueva marca creada por Zensho; combina “絶品” (excelente) con “teria” ロッテリア Rotteria Cadena japonesa de hamburguesas fundada en 1972 買収 Baishū Adquisición empresarial 新業態 Shin gyōtai Nuevo modelo o formato de negocio 大量閉店 Tairyō heiten Cierre masivo de tiendas 看板商品 Kanban shōhin Producto emblema de una marca 高付加価値 Kō fuka kachi Alto valor añadido

