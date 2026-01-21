Noticias Nippon

Noticias de Japón en español

Efemérides

[kinenbi]   tsukemono no hi

PorNoticiasNippon

Ene 21, 2026 #aniversario, #efemérides, #encurtidos, #noticias de japón, #Noticias Nippon, #Tsukemono, #今日は何の日, #漬物の日, #記念日

El don salado de los dioses que Japón honra cada mes

📍Tōkyō | 21 de enero

Cada día 21, Japón celebra una de sus tradiciones gastronómicas más antiguas y simbólicas: el “Día del Tsukemono” (漬物の日, Tsukemono no hi), instaurado por la Federación Nacional de Cooperativas de Encurtidos de Japón.

Esta fecha rinde homenaje al arte del encurtido —una técnica que combina simplicidad y espiritualidad— y tiene su origen en una leyenda nacida en la prefectura de Aichi, en el santuario Kayazu Jinja (萱津神社), considerado el “santuario de los encurtidos”.

 

Del altar al plato: la leyenda del primer encurtido japonés revive en el santuario de Kayazu

 

Según la tradición, hace siglos los aldeanos ofrecían al santuario los primeros frutos de la tierra y la sal marina, símbolos de gratitud hacia la naturaleza.

Preocupados porque esos alimentos se echaban a perder, un campesino los colocó en una vasija de barro con sal, descubriendo así un milagro culinario: las verduras se conservaron y adquirieron un aroma exquisito.

Ese proceso —la fusión entre lo terrestre y lo marino— dio origen al tsukemono, alimento que pronto se consideró un don divino capaz de curar enfermedades y preservar la vida.

Cada 21 de agosto, el santuario celebra el Kōnomono-sai (香の物祭), designado como Bien Cultural Inmaterial de la ciudad de Ama, donde se repite el antiguo ritual: sacerdotes de Atsuta Jingū colocan karimori, daikon, hakusai y nasu en una tinaja con sal y hojas de tade, sellándola con solemnidad.

 

Entre la sal y el tiempo: el Día del Tsukemono fermenta la identidad japonesa

 

Inspirados por esta tradición, los productores de todo el país decidieron dedicar cada día 21 de mes al tsukemono, recordando la importancia de la fermentación natural, la preservación del alimento y la continuidad del sabor japonés a lo largo del tiempo.

El tsukemono no solo es una guarnición: es un puente entre generaciones y estaciones, una expresión del alma japonesa donde la paciencia y la naturaleza trabajan juntas.

 


©2026 Noticias Nippon

Por NoticiasNippon

Entrada relacionada

Efemérides

[kinenbi] Dai-kan

Ene 20, 2026 NoticiasNippon
Efemérides

[kinenbi] Katei-yō shōkaki tenken no hi

Ene 19, 2026 NoticiasNippon
Efemérides

[kinenbi] Tobasu kaigyō no hi

Ene 18, 2026 NoticiasNippon

Si se lo perdió

Efemérides

[kinenbi]   tsukemono no hi

2026-01-21 NoticiasNippon No hay comentarios
Previsión del tiempo

[tenki yohō] miércoles 21 de enero

2026-01-21 NoticiasNippon No hay comentarios
Tenis

[tenisu] impactante look de Osaka

2026-01-21 NoticiasNippon No hay comentarios
AFC Sub-23

[sakkā] A un paso de la historia

2026-01-21 NoticiasNippon No hay comentarios
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.