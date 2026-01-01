[tenki yohō] viernes 23 de enero

Japón amanece dividido: frío extremo y nieve en el norte, sol seco en el Pacífico

📍Tōkyō | 23 de enero

Japón despertará este viernes bajo un cielo que cuenta dos historias a la vez. En el norte y a lo largo del mar de Japón, el invierno se manifiesta con toda su crudeza: nubes bajas, nieve que cae sin pausa y un aire cortante que cubre ciudades y montañas, borrando colores y silenciando el paisaje. Es el rostro más severo de la estación, el que obliga a caminar con paso lento y mirada baja, mientras el aliento se vuelve visible en cada exhalación.

En contraste, del lado del Pacífico la luz del sol logra abrirse paso entre las nubes, iluminando calles y edificios con un resplandor pálido y frágil. No es un calor reconfortante, sino una claridad engañosa que acompaña a temperaturas aún muy bajas. El frío sigue presente, aferrado a la piel y a las manos, recordando que el invierno, aunque sereno, continúa dominando la escena.

De norte a sur, el país entero queda así suspendido entre dos sensaciones opuestas: la dureza de la nieve y la quietud del sol invernal. Un amanecer de contrastes que define la rutina de millones de personas, que avanzan abrigadas por calles heladas o luminosas, pero siempre bajo el mismo telón de fondo: un Japón profundamente invernal, que aún no da señales de despedirse de la estación más austera del año.

📊Previsión por regiones meteorológicas

Hokkaidō

El invierno mantiene su dominio absoluto sobre Hokkaidō, con frío intenso generalizado, nieve intermitente en varias zonas y claros parciales en la costa del Pacífico y el este de la isla. Las temperaturas mínimas seguirán siendo severas, especialmente en el interior y el este, donde el amanecer será especialmente crudo. A continuación, el detalle por ciudad y región.

Región Ciudad Estado del tiempo Temp. Máx / Mín Prob. de precipitación Dōhoku (Norte) Wakkanai Nieve -4 °C / -7 °C 80 % Dōhoku (Norte) Asahikawa Nieve ocasional -4 °C / -10 °C 60 % Dōō (Centro) Sapporo Nubes y claros -3 °C / -10 °C 20 % Dōnan (Sur) Muroran Nublado con nieve débil -3 °C / -6 °C 50 % Dōnan (Sur) Hakodate Nieve intermitente -3 °C / -9 °C 60 % Dōtō (Este) Abashiri Parcialmente soleado -3 °C / -11 °C 30 % Dōtō (Este) Kushiro Sol entre nubes -1 °C / -13 °C 20 %

🧊 Panorama general

Nieve más persistente en el norte y sur de la isla.

Mejor tiempo relativo en el este , aunque con frío extremo nocturno .

Sapporo tendrá una jornada más estable, pero con sensación térmica muy baja durante todo el día.

⚠️ Consejos

Abrigarse en capas y proteger rostro y manos en horas tempranas.

Precaución con hielo en veredas y carreteras , especialmente en zonas urbanas.

En áreas con nieve, prever retrasos en transporte y visibilidad reducida.

🗾 Hokkaidō amanece blanco, silencioso y severo: un invierno que no da tregua, pero que sigue marcando el pulso cotidiano del norte de Japón.

Tōhoku

El invierno se hace sentir con fuerza en Tōhoku, donde la jornada estará marcada por nieve frecuente, cielos mayormente cubiertos y temperaturas bajas, especialmente en zonas interiores y montañosas. En la vertiente del Pacífico habrá algunos claros temporales, pero sin alivio térmico significativo. El contraste entre máximas ligeramente positivas y mínimas bajo cero mantendrá el riesgo de hielo en carreteras y aceras.

Región Ciudad Estado del tiempo Temp. Máx / Mín Prob. de precipitación Norte (Aomori) Aomori Nieve persistente -3 °C / -5 °C 90 % Costa del Mar de Japón Akita Nieve intermitente 0 °C / -3 °C 60 % Interior Yamagata Nieve ocasional 0 °C / -6 °C 60 % Costa del Pacífico norte Morioka Sol y nubes con nieve débil -2 °C / -8 °C 50 % Costa del Pacífico central Sendai Nublado con nieve aislada 3 °C / -3 °C 50 % Sur de Tōhoku Fukushima Nieve y nubes 3 °C / -4 °C 70 %

🌨️ Panorama general

Nieve más intensa en Aomori y zonas cercanas al mar de Japón.

Temperaturas algo más suaves en la costa del Pacífico (Sendai y Fukushima), aunque con humedad y riesgo de precipitación.

Fuertes contrastes térmicos entre día y noche en el interior de Yamagata y Morioka.

⚠️ Consejos

Precaución por hielo negro en la mañana y noche.

Uso de calzado antideslizante y tiempo extra para desplazamientos.

En áreas con nieve continua, seguir avisos locales por posibles afectaciones al transporte.

🗾 Tōhoku enfrenta otra jornada de invierno riguroso: silenciosa, blanca y exigente, donde cada desplazamiento requiere atención y paciencia.

Kantō–Kōshin

La región de Kantō–Kōshin vivirá una jornada mayormente soleada y seca, típica del invierno del Pacífico japonés. El protagonismo lo tendrá el frío matinal, con heladas generalizadas en el interior y zonas montañosas, mientras que las temperaturas máximas permitirán una leve recuperación al mediodía. El aire seco dominará el ambiente, con baja probabilidad de precipitaciones en la mayoría de las ciudades.

Región / Prefectura Ciudad Estado del tiempo Temp. Máx / Mín Prob. de precipitación Kōshin Nagano Nublado con nieve aislada 2 °C / -9 °C 50 % Kantō norte (Gunma) Maebashi Soleado 9 °C / -3 °C 20 % Kantō norte (Saitama) Saitama Soleado 9 °C / -4 °C 0 % Kantō norte (Tochigi) Utsunomiya Soleado 8 °C / -5 °C 10 % Kantō este (Ibaraki) Mito Soleado 8 °C / -6 °C 0 % Kantō este (Chiba) Chiba Soleado 8 °C / -1 °C 10 % Kantō sur (Tokio) Tokyo Soleado 9 °C / -1 °C 0 % Kantō sur (Kanagawa) Yokohama Soleado 8 °C / 0 °C 10 % Kōshin (Yamanashi) Kofu Soleado 8 °C / -6 °C 40 %

☀️ Panorama general

Tiempo estable y seco en prácticamente todo Kantō.

Heladas matinales marcadas en Nagano, Kōfu, Utsunomiya y Maebashi.

Contraste térmico notable entre la mañana y el mediodía, especialmente en zonas interiores.

⚠️ Consejos

Abrigarse bien durante las primeras horas del día .

Atención a escarcha y hielo en carreteras secundarias y áreas rurales.

Hidratación y cuidado de la piel por el aire seco invernal.

🗾 Un viernes de cielos despejados en Kantō–Kōshin: frío al amanecer, sol al mediodía y un invierno que se vive con claridad y silencio.

Hokuriku

La costa del mar de Japón vuelve a quedar bajo la influencia directa del invierno. En Hokuriku, la jornada estará marcada por cielos cubiertos, nieve persistente y ambiente húmedo, con acumulaciones intermitentes especialmente en zonas urbanas y de montaña. Las temperaturas se mantendrán bajas pero estables, con mínimas bajo cero en casi toda la región y una sensación térmica más severa por la humedad y el viento costero.

Prefectura / Región Ciudad Estado del tiempo Temp. Máx / Mín Prob. de precipitación Niigata Niigata Nieve y cielo cubierto 3 °C / 0 °C 80 % Toyama Toyama Nieve persistente 4 °C / -3 °C 80 % Ishikawa Kanazawa Nieve continua 4 °C / -2 °C 90 % Fukui Fukui Nieve frecuente 3 °C / -3 °C 90 %

🌨️ Panorama general

Alta probabilidad de nieve en toda la región, con especial intensidad en Kanazawa y Fukui .

Temperaturas cercanas a cero durante el día, con descensos nocturnos que favorecen acumulación y congelamiento .

Visibilidad reducida de forma puntual en carreteras costeras y pasos de montaña.

⚠️ Consejos

Extremar precaución al conducir: nieve húmeda y hielo en calzadas.

Consultar el estado del transporte ferroviario y carretero , especialmente en horas pico.

Ropa impermeable y calzado antideslizante recomendados para desplazamientos urbanos.

🗾 Hokuriku enfrenta otro día de invierno auténtico: blanco, pesado y constante, donde la nieve vuelve a marcar el ritmo de la vida cotidiana frente al mar de Japón.

Tōkai

La región de Tōkai vivirá un viernes de contrastes invernales. Mientras la costa del Pacífico disfrutará de cielos despejados y ambiente seco, el interior montañoso y áreas cercanas al límite con Hokuriku sentirán un invierno más severo, con nubes densas y nieve ocasional. Las temperaturas se mantendrán bajas al amanecer, con recuperación moderada durante el día, especialmente en Shizuoka.

Prefectura / Región Ciudad Estado del tiempo Temp. Máx / Mín Prob. de precipitación Gifu (interior) Gifu Nieve y nubes 3 °C / -1 °C 70 % Mie (costa) Tsu Soleado 7 °C / -1 °C 10 % Aichi Nagoya Sol con intervalos nubosos 6 °C / -1 °C 60 % Shizuoka (costa) Shizuoka Soleado 10 °C / 0 °C 0 %

🌤️ Panorama general

Tiempo estable y seco en la franja costera del Pacífico, especialmente en Shizuoka y Tsu .

Mayor inestabilidad en Gifu , con nieve ocasional y cielos cerrados.

Contraste térmico marcado entre la madrugada y el mediodía en toda la región.

⚠️ Consejos

Precaución por heladas matinales en zonas interiores y de montaña.

Abrigo ligero pero funcional para el día; protección extra temprano por la mañana.

En Gifu, atención a carreteras con nieve o escarcha.

🗾 Tōkai muestra dos rostros del invierno japonés: el sol sereno del Pacífico y el frío silencioso del interior, conviviendo en una misma jornada.

Kansai (Kinki)

La región de Kansai afronta un viernes invernal estable, con cielos mayormente despejados o con nubes pasajeras y baja probabilidad de precipitaciones. El rasgo dominante será el frío matinal, especialmente en valles y zonas interiores, mientras que durante el día las temperaturas permitirán una recuperación moderada. El ambiente seco favorecerá una sensación térmica fría al amanecer y más llevadera al mediodía.

Prefectura Ciudad Estado del tiempo Temp. Máx / Mín Prob. de precipitación Kyoto Kyoto Sol con intervalos nubosos 6 °C / -3 °C 30 % Shiga Otsu Sol y nubes 5 °C / -4 °C 20 % Osaka Osaka Mayormente soleado 8 °C / 0 °C 20 % Hyōgo Kobe Soleado 7 °C / -2 °C 20 % Nara Nara Soleado 7 °C / -2 °C 20 % Wakayama Wakayama Sol con nubes 7 °C / 2 °C 30 %

☀️ Panorama general

Estabilidad atmosférica en toda la región, sin lluvias significativas.

Heladas al amanecer en Kyoto, Shiga y Nara.

Temperaturas más suaves hacia la costa sur de Wakayama.

⚠️ Consejos

Abrigarse bien a primera hora; el descenso térmico nocturno será marcado.

Atención a escarcha en caminos rurales y zonas cercanas a ríos y lagos (Biwa).

Aire seco: cuidar hidratación y piel.

🗾 Kansai ofrece un viernes de invierno sereno: frío contenido, sol intermitente y una calma que acompaña la rutina urbana del oeste japonés.

Chūgoku

El invierno dibuja dos regiones de Chūgoku distintos este viernes. En la costa del mar de Japón, el día avanza con cielos cubiertos y nieve intermitente, mientras que en la vertiente del mar Interior de Seto se imponen claros parciales, con ambiente frío pero más estable. Las mínimas bajo cero dominarán la madrugada y primeras horas, y la humedad costera intensificará la sensación térmica en el norte.

Prefectura / Región Ciudad Estado del tiempo Temp. Máx / Mín Prob. de precipitación Shimane (Mar de Japón) Matsue Nublado con nieve 4 °C / 0 °C 70 % Tottori (Mar de Japón) Tottori Nieve intermitente 4 °C / -2 °C 80 % Yamaguchi (oeste) Yamaguchi Nubes y nieve ocasional 6 °C / -2 °C 70 % Hiroshima (Seto) Hiroshima Nubes y claros 7 °C / -1 °C 40 % Okayama (Seto) Okayama Mayormente soleado 7 °C / -2 °C 20 %

🌬️ Panorama general

Nieve más probable en Tottori y Matsue , con episodios intermitentes.

Mayor estabilidad hacia Okayama y Hiroshima , aunque con frío persistente.

Contraste térmico entre madrugada y mediodía en toda la región.

⚠️ Consejos

Precaución por escarcha y hielo en carreteras del norte y pasos de montaña.

En la costa del mar de Japón, prever visibilidad reducida por nieve.

Abrigo en capas y calzado antideslizante para desplazamientos urbanos.

🗾 Chūgoku vive un viernes de invierno a dos ritmos: la nieve marca el norte, mientras el sur respira una calma fría bajo claros pasajeros.

Shikoku

La región de Shikoku atraviesa un viernes invernal relativamente estable, con predominio de cielos despejados o con nubes pasajeras y baja probabilidad de precipitaciones. El frío se hará notar al amanecer, con mínimas cercanas o bajo ceroen varias zonas, mientras que el mediodía permitirá una recuperación moderada, especialmente en la costa del Pacífico. La ausencia de lluvias significativas y el aire seco marcarán una jornada tranquila para la región.

Prefectura Ciudad Estado del tiempo Temp. Máx / Mín Prob. de precipitación Kagawa Takamatsu Sol con nubes 6 °C / 0 °C 20 % Tokushima Tokushima Mayormente soleado 7 °C / -1 °C 20 % Ehime Matsuyama Nublado 7 °C / 1 °C 40 % Kochi Kochi Soleado 9 °C / -3 °C 10 %

☀️ Panorama general

Tiempo estable en casi toda la región, sin lluvias relevantes.

Frío matinal marcado en Takamatsu, Tokushima y Kochi.

Temperaturas algo más suaves hacia la costa sur del Pacífico.

⚠️ Consejos

Abrigo ligero pero suficiente para las primeras horas del día .

Atención a escarcha puntual en zonas rurales y montañosas.

Buenas condiciones para actividades diurnas, con protección solar ligera pese al invierno.

🗾 Shikoku vive un viernes sereno: frío contenido al amanecer, sol generoso al mediodía y un invierno que se siente más amable junto al Pacífico.

Kyūshū

La región de Kyūshū afronta un viernes invernal variable, con cielos cambiantes y precipitaciones intermitentes en el norte y oeste, mientras que el este y el sureste gozarán de mayor estabilidad y sol. El contraste térmico será claro: ambiente frío en el interior al amanecer y temperaturas más templadas hacia el sur y las islas, donde la humedad elevará la sensación térmica.

Prefectura / Región Ciudad Estado del tiempo Temp. Máx / Mín Prob. de precipitación Fukuoka Fukuoka Nublado con lluvia/nieve débil 8 °C / 2 °C 80 % Saga Saga Nubes y claros 7 °C / -1 °C 40 % Nagasaki Nagasaki Nubes con lluvia ocasional 7 °C / 1 °C 70 % Kumamoto Kumamoto Nublado con nieve débil 8 °C / -2 °C 60 % Ōita Oita Soleado 9 °C / 0 °C 10 % Miyazaki Miyazaki Soleado 12 °C / -1 °C 0 % Kagoshima Kagoshima Sol con nubes 10 °C / 0 °C 40 % Amami (islas) Amami Lluvia 15 °C / 11 °C 60 %

🌦️ Panorama general

Mayor inestabilidad en el norte y oeste (Fukuoka, Nagasaki), con lluvias o nieve débil.

Tiempo más estable hacia el este y sureste (Ōita, Miyazaki), con sol predominante.

Ambiente más templado en el sur y las islas Amami, aunque con humedad y lluvia.

⚠️ Consejos

En el norte, precaución por calzadas húmedas y enfriamiento nocturno .

Abrigo ligero en el sur; protección impermeable en zonas con lluvia.

Consultar avisos locales si se viaja entre costa e interior por cambios rápidos del tiempo.

🗾 Kyūshū cierra la semana con un invierno diverso: nubes y lluvias al norte, sol generoso al sur y un clima que cambia de rostro en pocos kilómetros.

Okinawa

La región de Okinawa vive un invierno subtropical inestable, con ambiente templado, alta humedad y episodios de lluvia intermitente en buena parte del archipiélago. Mientras Naha alternará sol y nubes, el norte de la isla principal y las islas periféricas registrarán chubascos más frecuentes. Las temperaturas se mantendrán claramente más altas que en el resto de Japón, con mínimas suaves durante la noche.

Subregión / Islas Ciudad Estado del tiempo Temp. Máx / Mín Prob. de precipitación Isla principal (sur) Naha Sol y nubes 19 °C / 13 °C 40 % Isla principal (norte) Nago Nublado con lluvia 18 °C / 12 °C 50 % Daitō Minamidaito Lluvia 19 °C / 13 °C 60 % Islas Yaeyama Ishigaki Lluvia intermitente 20 °C / 14 °C 60 % Islas Miyako Miyakojima Lluvia 20 °C / 14 °C 60 % Islas Daitō (oeste) Yonaguni Nublado 19 °C / 15 °C 40 % Islas Amami Kumejima Lluvia 18 °C / 13 °C 60 %

🌧️ Panorama general

Inestabilidad moderada en todo el archipiélago, con chubascos frecuentes en islas exteriores.

Temperaturas suaves para la época, sin frío significativo nocturno.

Humedad elevada que intensifica la sensación térmica.

⚠️ Consejos

Llevar paraguas o impermeable , especialmente fuera de Naha.

Precaución por calzadas mojadas y viento en zonas costeras.

Ropa ligera, pero con protección contra la lluvia.

🗾 Okinawa despide la semana con un invierno distinto: cálido, húmedo y cambiante, donde la lluvia convive con claros breves bajo el cielo del sur japonés.



