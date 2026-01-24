[tenki yohō] sábado 24 de enero

Frío extremo, nieve y sol: el mapa del tiempo divide al país este sábado
📍Tōkyō | 24 de enero
Japón despierta este sábado bajo un marcado contraste climático, con el invierno mostrando dos rostros bien definidos a lo largo del archipiélago. Mientras el norte y la costa del mar del Japón siguen bajo dominio del frío intenso y las nevadas, el Pacífico ofrece cielos más estables y temperaturas relativamente suaves para la época.
En Sapporo y Kushiro, el termómetro permanece bajo cero durante gran parte del día, con máximas que apenas rozan los −3 °C y mínimas que descienden hasta −16 °C. El sol aparece de forma intermitente, pero el ambiente sigue siendo plenamente invernal. Más al sur, Niigata y Kanazawa enfrentan uno de los escenarios más duros de la jornada: nevadas persistentes y probabilidades de precipitación del 80 % y 90 %, respectivamente, con temperaturas cercanas al punto de congelación que complican la movilidad.
En la franja del Pacífico, el panorama es más benigno. Sendai y Tokyo disfrutan de intervalos de sol y nubes, con máximas de 12 °C en la capital y una sensación térmica fría pero estable. Situación similar se observa en Nagoya y Osaka, donde el sol domina aunque no se descartan lluvias o incluso nieve débil de forma puntual.
En el oeste y sur del país, el invierno afloja su rigor. Hiroshima, Fukuoka y Kagoshima registran temperaturas más templadas, con máximas que superan los 12 °C, aunque con nubosidad variable y lluvias dispersas. En contraste, Nahavive una jornada casi primaveral: cielo despejado, 19 °C de máxima y un ambiente que recuerda lo largo que es Japón de norte a sur.
El mensaje del día es claro: abrigo y precaución en el norte y el Hokuriku, paraguas a mano en el oeste, y una tregua climática en el Pacífico y Okinawa. Un sábado que resume, en pocas horas, toda la diversidad climática del archipiélago japonés.
🧠 En síntesis
Clima dividido: Japón muestra una clara separación climática entre el mar del Japón (nieve y frío severo) y el lado del Pacífico (tiempo más estable).
Impacto cotidiano: Las nevadas en Niigata y Kanazawa afectan transporte, logística y actividades escolares.
Riesgo invernal: Temperaturas bajo cero en Hokkaidō elevan el riesgo de congelamiento de carreteras y problemas de salud.
Contraste extremo: Okinawa mantiene un clima casi primaveral, reflejando la enorme diversidad climática del archipiélago.
📦 Términos clave
|Término japonés
|Rōmaji
|Significado en español
|全国の天気
|zenkoku no tenki
|Clima a nivel nacional
|降雪
|kōsetsu
|Nevada / caída de nieve
|晴れ
|hare
|Cielo despejado
|曇り
|kumori
|Cielo nublado
|降水確率
|kōsui kakuritsu
|Probabilidad de precipitación
|最高気温
|saikō kion
|Temperatura máxima
|最低気温
|saitei kion
|Temperatura mínima
|日本海側
|Nihonkai-gawa
|Costa del mar del Japón
|太平洋側
|Taiheiyō-gawa
|Costa del Pacífico
|気象庁
|Kishōchō
|Agencia Meteorológica de Japón
