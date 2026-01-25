[tenki yohō] domingo 25 de enero

📍Tōkyō | 25 de enero

Japón amanece este domingo dividido en dos realidades climáticas muy marcadas. Mientras el oeste y el Pacífico disfrutan de cielos despejados y un respiro invernal, el norte y el litoral del mar de Japón enfrentan un día dominado por la nieve, el frío intenso y condiciones inestables que recuerdan que el invierno sigue muy presente.

En Hokkaidō, ciudades como Sapporo y Kushiro registran temperaturas bajo cero y una alta probabilidad de nieve, con especial atención a Sapporo, donde la probabilidad alcanza el 90%. El paisaje blanco se extiende también hacia la costa del mar de Japón: Kanazawa y Niigata se preparan para nevadas persistentes, mientras que en Sendai el frío domina con nubes y posibles precipitaciones, manteniendo el termómetro en valores cercanos a los cero grados.

En contraste, el oeste del país muestra un rostro mucho más amable. Fukuoka, Kagoshima y Kochi disfrutan de sol y temperaturas más templadas para esta época, con probabilidades de lluvia bajas. Hiroshima presenta un escenario intermedio, con nubosidad variable y posibilidad de precipitaciones, recordando la transición constante del invierno japonés.

En la región de Kanto, Tokyo vive una jornada claramente invernal pero estable: cielos despejados, temperaturas cercanas a los 9 °C durante el día y baja probabilidad de lluvia. Más al oeste, Osaka y Nagoya combinan sol y nubes, con temperaturas moderadas aunque aún frías al amanecer.

Este domingo deja un mensaje claro en el mapa climático del país: Japón avanza hacia el final de enero con un invierno de contrastes, donde la nieve y el frío extremo conviven con cielos despejados y cierta calma en el sur y el Pacífico. Un recordatorio silencioso de la diversidad geográfica y climática que define la vida cotidiana en el archipiélago.

📦 Términos clave

Término japonés Rōmaji Significado en español 全国の天気 zenkoku no tenki Clima a nivel nacional 降雪 kōsetsu Nevada / caída de nieve 晴れ hare Cielo despejado 曇り kumori Cielo nublado 降水確率 kōsui kakuritsu Probabilidad de precipitación 最高気温 saikō kion Temperatura máxima 最低気温 saitei kion Temperatura mínima 日本海側 Nihonkai-gawa Costa del mar del Japón 太平洋側 Taiheiyō-gawa Costa del Pacífico 気象庁 Kishōchō Agencia Meteorológica de Japón

