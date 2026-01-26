Noticias Nippon

Noticias de Japón en español

Previsión del tiempo

[tenki yohō] lunes 26 de enero

PorNoticiasNippon

Ene 26, 2026 #Agencia Metereólogica del Japón, #Kishocho, #NoticiasNippon, #TENKI YOHŌ, #天気予報, #気象庁, #気象情報

Del blanco absoluto al sol invernal: un mismo lunes, muchos climas en Japón

 

📍Tōkyō  |  26 de enero

Japón despierta este lunes bajo un cielo que cuenta muchas historias a la vez. El país amanece dividido entre el invierno que aprieta con fuerza en el norte y la calma luminosa que se abre paso en el oeste y el sur. Es un día de contrastes nítidos, de respiraciones visibles en Hokkaidō y de pasos tranquilos bajo el sol en Kansai y Kyūshū.

En el norte, el invierno no cede. Sapporo y Kushiro enfrentan otra jornada de frío severo, con temperaturas bajo cero y la nieve como presencia constante. El cielo gris y pesado acompaña la rutina silenciosa de quienes salen temprano, bien abrigados, acostumbrados a un clima que exige paciencia y resistencia. En Tōhoku y Hokuriku, ciudades como Sendai, Niigata y Kanazawa continúan bajo un escenario invernal: nubes densas, posibilidad de nieve y un frío que se cuela en los huesos, recordando que enero aún manda.

En contraste, el corazón del país respira un poco más aliviado. Tokio, Nagoya y Osaka reciben un día mayormente soleado, con nubes pasajeras que no logran apagar la luz del invierno. El aire es frío, sí, pero estable; un clima que invita a caminar rápido, manos en los bolsillos, mientras el sol acompaña silenciosamente la vida urbana. Son jornadas así las que sostienen el ánimo en medio de la estación más dura del año.

Más al oeste, Hiroshima y Fukuoka alternan sol y nubes, con la posibilidad de lluvia ligera en algunos momentos. No es un clima hostil, pero sí cambiante, como si el cielo dudara entre abrirse del todo o cerrarse por unas horas más. En Shikoku y el sur de Kyūshū, ciudades como Kōchi y Kagoshima disfrutan de un invierno más amable: cielos despejados, temperaturas moderadas y una sensación de calma que contrasta con el norte nevado.

Y en Okinawa, lejos del frío continental, el aire es casi primaveral. Naha vive una jornada templada, con nubes y lluvias intermitentes, recordando que Japón es también un archipiélago de climas diversos, donde enero puede sentirse radicalmente distinto según el punto del mapa.

Así transcurre este lunes en Japón: un país que avanza sincronizado, aunque bajo cielos distintos. Mientras unos barren la nieve frente a sus casas y otros caminan bajo el sol invernal, el clima vuelve a recordarnos una verdad silenciosa y constante: aquí, incluso el tiempo tiene muchas formas de ser vivido.

 

📦 Términos clave

Término japonés Rōmaji Significado en español
全国の天気 zenkoku no tenki Clima a nivel nacional
降雪 kōsetsu Nevada / caída de nieve
晴れ hare Cielo despejado
曇り kumori Cielo nublado
降水確率 kōsui kakuritsu Probabilidad de precipitación
最高気温 saikō kion Temperatura máxima
最低気温 saitei kion Temperatura mínima
日本海側 Nihonkai-gawa Costa del mar del Japón
太平洋側 Taiheiyō-gawa Costa del Pacífico
気象庁 Kishōchō Agencia Meteorológica de Japón

 

©2026 NoticiasNippon

Por NoticiasNippon

Entrada relacionada

Previsión del tiempo

[tenki yohō] domingo 25 de enero

Ene 25, 2026 NoticiasNippon
Previsión del tiempo

[tenki yohō] sábado 24 de enero

Ene 24, 2026 NoticiasNippon
Previsión del tiempo

[tenki yohō] viernes 23 de enero

Ene 23, 2026 NoticiasNippon

Si se lo perdió

Encuesta de opinión

[yoronchōsa] Primer retroceso del gabinete Takaichi

2026-01-26 NoticiasNippon No hay comentarios
Previsión del tiempo

[tenki yohō] lunes 26 de enero

2026-01-26 NoticiasNippon No hay comentarios
Gobernabilidad

[SNS sagi] Del chat al delito

2026-01-26 NoticiasNippon No hay comentarios
Sumo

[gaikokujin] Aonishiki vuelve a hacer historia

2026-01-25 NoticiasNippon No hay comentarios
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.