[tenki yohō] lunes 26 de enero

Del blanco absoluto al sol invernal: un mismo lunes, muchos climas en Japón

📍Tōkyō | 26 de enero

Japón despierta este lunes bajo un cielo que cuenta muchas historias a la vez. El país amanece dividido entre el invierno que aprieta con fuerza en el norte y la calma luminosa que se abre paso en el oeste y el sur. Es un día de contrastes nítidos, de respiraciones visibles en Hokkaidō y de pasos tranquilos bajo el sol en Kansai y Kyūshū.

En el norte, el invierno no cede. Sapporo y Kushiro enfrentan otra jornada de frío severo, con temperaturas bajo cero y la nieve como presencia constante. El cielo gris y pesado acompaña la rutina silenciosa de quienes salen temprano, bien abrigados, acostumbrados a un clima que exige paciencia y resistencia. En Tōhoku y Hokuriku, ciudades como Sendai, Niigata y Kanazawa continúan bajo un escenario invernal: nubes densas, posibilidad de nieve y un frío que se cuela en los huesos, recordando que enero aún manda.

En contraste, el corazón del país respira un poco más aliviado. Tokio, Nagoya y Osaka reciben un día mayormente soleado, con nubes pasajeras que no logran apagar la luz del invierno. El aire es frío, sí, pero estable; un clima que invita a caminar rápido, manos en los bolsillos, mientras el sol acompaña silenciosamente la vida urbana. Son jornadas así las que sostienen el ánimo en medio de la estación más dura del año.

Más al oeste, Hiroshima y Fukuoka alternan sol y nubes, con la posibilidad de lluvia ligera en algunos momentos. No es un clima hostil, pero sí cambiante, como si el cielo dudara entre abrirse del todo o cerrarse por unas horas más. En Shikoku y el sur de Kyūshū, ciudades como Kōchi y Kagoshima disfrutan de un invierno más amable: cielos despejados, temperaturas moderadas y una sensación de calma que contrasta con el norte nevado.

Y en Okinawa, lejos del frío continental, el aire es casi primaveral. Naha vive una jornada templada, con nubes y lluvias intermitentes, recordando que Japón es también un archipiélago de climas diversos, donde enero puede sentirse radicalmente distinto según el punto del mapa.

Así transcurre este lunes en Japón: un país que avanza sincronizado, aunque bajo cielos distintos. Mientras unos barren la nieve frente a sus casas y otros caminan bajo el sol invernal, el clima vuelve a recordarnos una verdad silenciosa y constante: aquí, incluso el tiempo tiene muchas formas de ser vivido.

📦 Términos clave

Término japonés Rōmaji Significado en español 全国の天気 zenkoku no tenki Clima a nivel nacional 降雪 kōsetsu Nevada / caída de nieve 晴れ hare Cielo despejado 曇り kumori Cielo nublado 降水確率 kōsui kakuritsu Probabilidad de precipitación 最高気温 saikō kion Temperatura máxima 最低気温 saitei kion Temperatura mínima 日本海側 Nihonkai-gawa Costa del mar del Japón 太平洋側 Taiheiyō-gawa Costa del Pacífico 気象庁 Kishōchō Agencia Meteorológica de Japón

