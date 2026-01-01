[tenki yohō] martes 27 de enero

Japón fragmentado por el clima: bajo cero en el norte y calor en el sur

📍Tōkyō | 27 de enero

El martes amanecerá en Japón como un país partido en estaciones distintas, cada una avanzando a su propio ritmo, sin ponerse de acuerdo. Desde el extremo norte hasta el sur subtropical, el clima dibuja contrastes que se sienten en la piel y también en el ánimo de quienes salen de casa temprano, con el abrigo bien cerrado o el paraguas ya preparado.

En Hokkaidō, el invierno sigue firme y silencioso. En Sapporo y Kushiro, la nieve y el frío intenso acompañan la rutina diaria: mañanas bajo cero, respiraciones blancas en el aire y pasos cuidadosos sobre calles heladas. No es un frío agresivo, sino uno conocido, casi ritual, que recuerda que el norte aún guarda el corazón del invierno japonés.

Más al sur, en la franja del mar del Japón, ciudades como Niigata y Kanazawa viven un día inestable, donde el sol se asoma solo para retirarse rápidamente, dejando paso a nubes densas, lluvia o nieve. Es el típico clima que obliga a mirar el cielo varias veces antes de salir, un clima que no decide, pero acompaña.

En Kantō y Tōhoku, el martes avanza con cielos cambiantes. Tokio y Sendai combinan claros y nubes, con temperaturas frías por la mañana y una sensación de invierno que, aunque más leve que en el norte, no permite descuidos. El sol aparece como un gesto amable, pero no promete quedarse.

En el oeste del país, desde Nagoya hasta Osaka, el día se presenta más estable. El sol gana terreno entre nubes altas, y aunque el aire sigue siendo frío, se siente una tregua. En Hiroshima, la luz invernal cae suave sobre la ciudad, recordando que incluso en enero hay espacio para la calma.

Finalmente, en Kyūshū y Okinawa, el clima cuenta otra historia. Fukuoka y Kagoshima alternan nubes y lluvia, mientras que Naha vive una jornada cálida y húmeda, con temperaturas que parecen ajenas al calendario. Allí, el invierno es apenas un rumor lejano.

Así transcurre este martes en Japón: un país donde el clima no es solo información, sino parte del paisaje emocional cotidiano. Un recordatorio de que, incluso bajo el mismo cielo nacional, cada región vive su propio día, su propio invierno, su propio ritmo.

(Elaborado con información de la Agencia Metereológica de Japón)

📦 Términos clave

Término japonés Rōmaji Significado en español 全国の天気 zenkoku no tenki Clima a nivel nacional 降雪 kōsetsu Nevada / caída de nieve 晴れ hare Cielo despejado 曇り kumori Cielo nublado 降水確率 kōsui kakuritsu Probabilidad de precipitación 最高気温 saikō kion Temperatura máxima 最低気温 saitei kion Temperatura mínima 日本海側 Nihonkai-gawa Costa del mar del Japón 太平洋側 Taiheiyō-gawa Costa del Pacífico 気象庁 Kishōchō Agencia Meteorológica de Japón

