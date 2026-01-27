[tenki yohō] miércoles 28 de enero

Entre copos y rayos de sol, el país sigue su rutina

📍Tōkyō | 28 de enero

Japón amanece el miércoles con un país partido en dos por el clima. Mientras el norte continúa aferrado al invierno más severo, el oeste y el sur disfrutan de cielos más amables, aunque con el frío aún marcando el ritmo de la jornada.

En Sapporo y Kushiro, el día transcurre entre nubes, claros breves y temperaturas bajo cero. La nieve sigue siendo protagonista silenciosa, recordando que el invierno en Hokkaidō todavía no da tregua. Las máximas apenas rozan los -2 °C y el aire helado se siente incluso en las horas centrales del día.

En la costa del mar de Japón, ciudades como Niigata y Kanazawa viven un escenario invernal clásico: cielo cubierto, probabilidad elevada de nieve o aguanieve y temperaturas cercanas a los 0–3 °C. Es un día para caminar con cuidado y mirar al cielo con atención.

El panorama cambia al mirar hacia el Pacífico. En Sendai, Tokyo y Nagoya, el sol se abre paso entre algunas nubes, regalando una sensación más tranquila. Aunque el frío matinal se hace sentir, las temperaturas máximas entre 9 y 11 °C permiten una jornada relativamente llevadera.

En Kansai, Osaka vive un día mixto, con nubes que se alternan con claros y un ambiente frío pero estable. Más al oeste, Hiroshima y Fukuoka disfrutan de cielos más despejados, con menor probabilidad de lluvia y un clima invernal más suave.

El sur del país muestra su mejor cara. En Kagoshima y Kochi, el sol domina el cielo y las temperaturas alcanzan los 12–13 °C, ofreciendo un respiro casi primaveral frente al rigor del norte.

Y en Okinawa, Naha mantiene su clima templado característico: lluvias intermitentes, nubes bajas y temperaturas cercanas a los 19 °C, recordando que Japón también sabe ser subtropical, incluso en enero.

En resumen: un Japón de contrastes, donde el invierno muestra todas sus caras en un solo día. Del hielo al sol, del abrigo grueso al abrigo ligero, el país avanza hoy adaptándose, como siempre, a la diversidad de su propio clima.

(Elaborado con información de la Agencia Metereológica de Japón)

📦 Términos clave

Término japonés Rōmaji Significado en español 全国の天気 zenkoku no tenki Clima a nivel nacional 降雪 kōsetsu Nevada / caída de nieve 晴れ hare Cielo despejado 曇り kumori Cielo nublado 降水確率 kōsui kakuritsu Probabilidad de precipitación 最高気温 saikō kion Temperatura máxima 最低気温 saitei kion Temperatura mínima 日本海側 Nihonkai-gawa Costa del mar del Japón 太平洋側 Taiheiyō-gawa Costa del Pacífico 気象庁 Kishōchō Agencia Meteorológica de Japón

©2026 NoticiasNippon