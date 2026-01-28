[tenki yohō] jueves 29 de enero

📍Tōkyō | 28 de enero

El país amanecerá el jueves dividido en dos sensaciones muy distintas: el frío invernal se aferrará con fuerza al norte y a la costa del mar de Japón, mientras que el sol ofrecerá un respiro templado en buena parte del Pacífico y el sur.

En Hokkaidō, el invierno marcará el ritmo con claridad. En Sapporo y Kushiro, las temperaturas se mantendrán bajo cero durante la mañana, con máximas que apenas rozarán el punto de congelación. Entre nubes y claros, el aire será seco y cortante; el frío no sorprenderá, pero sí exigirá precaución en calles y carreteras.

Más al sur, en Tohoku, ciudades como Sendai disfrutarán de ratos de sol, aunque el termómetro recordará que el invierno seguirá presente. El contraste térmico entre el día y la noche se hará notar, especialmente al caer la tarde.

El protagonismo del día se trasladará al mar de Japón. En Niigata y Kanazawa, la nieve aparecerá con mayor probabilidad, acompañada de cielos cubiertos y un ambiente claramente invernal. No se tratará de una tormenta violenta, pero sí será un recordatorio persistente de la estación: paraguas, abrigo y atención al estado de las vías.

En el centro del país, la situación será más amable. Nagoya y Osaka combinarán sol con intervalos de nubes, y temperaturas frescas pero manejables para la vida cotidiana. En Tokio, el día transcurrirá con cielos variables y una sensación relativamente templada para finales de enero, ideal para desplazamientos y actividades al aire libre, aunque el aire seco seguirá siendo un factor a tener en cuenta.

Hacia el oeste y el sur, el invierno se suavizará. Hiroshima, Fukuoka, Kōchi y Kagoshima recibirán un sol generoso, con máximas que superarán los 10 °C. En Naha, el clima recordará más a la primavera: temperaturas cercanas a los 20 °C y un ambiente claramente más ligero, aunque pasarán algunas nubes.

En resumen:

Este jueves Japón vivirá un día de contrastes bien definidos. La nieve y el frío persistente dominarán el norte y la costa del mar de Japón; los cielos más despejados y las temperaturas moderadas predominarán en el Pacífico y el sur. Será un invierno que no golpeará con fuerza extrema, pero se hará sentir con constancia, marcando el ritmo tranquilo —y a veces silencioso— de la vida cotidiana en todo el archipiélago.

(Elaborado con información de la Agencia Metereológica de Japón)

📦 Términos clave

Término japonés Rōmaji Significado en español 全国の天気 zenkoku no tenki Clima a nivel nacional 降雪 kōsetsu Nevada / caída de nieve 晴れ hare Cielo despejado 曇り kumori Cielo nublado 降水確率 kōsui kakuritsu Probabilidad de precipitación 最高気温 saikō kion Temperatura máxima 最低気温 saitei kion Temperatura mínima 日本海側 Nihonkai-gawa Costa del mar del Japón 太平洋側 Taiheiyō-gawa Costa del Pacífico 気象庁 Kishōchō Agencia Meteorológica de Japón

