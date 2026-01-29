Noticias Nippon

[tenki yohō] viernes 30 de enero

Entre nieve y sol: el invierno japonés muestra hoy todas sus caras

 

📍Tōkyō  |  29 de enero

Este viernes, el mapa del tiempo dibuja un Japón partido en dos estaciones. Mientras el sur y el Pacífico avanzan con un invierno luminoso y relativamente templado, el norte y la franja del mar de Japón continúan bajo un frío severo que no da tregua.

En Hokkaidō, el amanecer es claro pero engañoso. En Sapporo, el termómetro apenas logra subir hasta –1 °C, con mínimas que caen a –9 °C. El sol aparece entre nubes, pero el frío sigue marcando el ritmo de la ciudad. Más al este, en Kushiro, la mañana es aún más dura: –11 °C al amanecer, recordando que el invierno en el norte sigue plenamente activo.

La escena cambia al descender por la costa del mar de Japón. En Niigata y Kanazawa, el día se tiñe de blanco. La nieve vuelve a ser protagonista, con probabilidades de precipitación altas y temperaturas cercanas al punto de congelación. Es un día para caminar con cuidado, escuchar el sonido apagado de la nieve bajo los pies y asumir que el invierno aquí aún no se despide.

En contraste, el lado del Pacífico disfruta de una jornada más estable. Tokio recibe un sol limpio, con una máxima cercana a los 9 °C y baja probabilidad de lluvia. En Nagoya y Osaka, el cielo se mantiene mayormente despejado, aunque el aire frío recuerda que sigue siendo enero. Son esas mañanas claras en las que el invierno se siente más amable, aunque persistente.

Más al sur, el ambiente se suaviza notablemente. Fukuoka, Kōchi y Kagoshima disfrutan de temperaturas de dos dígitos y cielos tranquilos, ideales para una jornada activa. Y en Naha, Okinawa, el invierno casi parece una palabra ajena: 21 °Cde máxima y un clima que invita a caminar sin abrigo, como si la primavera se hubiera adelantado solo para la isla.

Así, Japón transita este viernes entre abrigos gruesos y chaquetas ligeras, entre nieve silenciosa y sol invernal. Un día más en el que el clima, como el país mismo, muestra su diversidad en apenas unas horas de viaje.

(Elaborado con información de la Agencia Metereológica de Japón)

📦 Términos clave

Término japonés Rōmaji Significado en español
全国の天気 zenkoku no tenki Clima a nivel nacional
降雪 kōsetsu Nevada / caída de nieve
晴れ hare Cielo despejado
曇り kumori Cielo nublado
降水確率 kōsui kakuritsu Probabilidad de precipitación
最高気温 saikō kion Temperatura máxima
最低気温 saitei kion Temperatura mínima
日本海側 Nihonkai-gawa Costa del mar del Japón
太平洋側 Taiheiyō-gawa Costa del Pacífico
気象庁 Kishōchō Agencia Meteorológica de Japón

 

