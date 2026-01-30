[tenki yohō] sábado 31 de enero

Un Japón de paraguas y bufandas: el invierno se siente distinto según la región

📍Tōkyō | 30 de enero

El archipiélago despierta este sábado bajo un mosaico climático que recuerda, una vez más, la complejidad del invierno japonés. Mientras el norte sigue anclado al frío persistente, el sur respira un aire casi primaveral. No es un día extremo, pero sí uno de contrastes claros, de esos que se sienten en el cuerpo al viajar de una región a otra.

En Hokkaidō, el invierno no concede tregua. Sapporo amanece con temperaturas bajo cero y alta probabilidad de nieve, un escenario habitual que mantiene a la ciudad en modo resistencia silenciosa. Más al este, Kushiro combina sol y nubes, pero con un frío más severo, donde el termómetro cae hasta los –7 °C, recordando que el sol no siempre calienta.

La franja del Mar del Japón, especialmente Niigata y Kanazawa, vive una jornada invernal clásica: cielo cubierto, ambiente húmedo y riesgo de nieve. No es una tormenta violenta, pero sí una presencia constante que acompaña la rutina diaria, paraguas en mano y pasos cuidadosos.

En Tōhoku, ciudades como Sendai alternan claros y nubes con temperaturas que apenas superan los 4 °C. El frío es seco, contenido, más soportable, pero aún dominante en la vida cotidiana.

El panorama cambia al llegar a Kantō. Tokio disfruta de un sábado mayormente soleado, con máximas cercanas a los 10 °C y baja probabilidad de lluvia. Es uno de esos días de invierno amable: luz clara, aire frío pero manejable, ideal para caminar sin prisa.

En el centro y oeste del país, Nagoya, Osaka, Kōchi, Hiroshima y Fukuoka comparten un patrón similar: intervalos de sol y nubes, temperaturas entre los 7 y 12 °C y precipitaciones limitadas. El invierno aquí se muestra menos severo, más cotidiano, casi discreto.

Finalmente, en Okinawa, el invierno parece un concepto lejano. Naha registra temperaturas propias de la primavera, con máximas sobre los 20 °C y lluvias intermitentes. Mientras el norte raspa el hielo del parabrisas, el sur lidia con paraguas ligeros y aire templado.

Este sábado no trae alertas mayores, pero sí una postal clara del Japón de invierno: un país largo, diverso, donde el clima cambia de rostro en cuestión de horas de viaje. Un día para abrigarse bien… o para recordar que, en algún punto del mapa, el calor todavía existe.

📦 Términos clave

Término japonés Rōmaji Significado en español 全国の天気 zenkoku no tenki Clima a nivel nacional 降雪 kōsetsu Nevada / caída de nieve 晴れ hare Cielo despejado 曇り kumori Cielo nublado 降水確率 kōsui kakuritsu Probabilidad de precipitación 最高気温 saikō kion Temperatura máxima 最低気温 saitei kion Temperatura mínima 日本海側 Nihonkai-gawa Costa del mar del Japón 太平洋側 Taiheiyō-gawa Costa del Pacífico 気象庁 Kishōchō Agencia Meteorológica de Japón

