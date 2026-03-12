[kinenbi]   mosu no hi

La historia detrás de una hamburguesa japonesa que conquistó al país

📍Tōkyō | 12 de marzo

Cada 12 de marzo, Japón recuerda el nacimiento de una de sus marcas gastronómicas más emblemáticas: モスの日 (Mosu no Hi — Día de MOS). La fecha conmemora el momento en que, en 1972 (Showa 47), abrió en Narimasu, Tokio, el primer local experimental de la cadena MOS Burger, una pequeña tienda de apenas 2,8 tsubo (unos 9 m²) situada frente a la estación Narimasu de la línea Tobu Tojo.

Lo que comenzó como un modesto experimento empresarial se transformó con el tiempo en una de las mayores cadenas de hamburguesas del país, reconocida por su estilo propio: ingredientes frescos, preparación tras el pedido y un enfoque más cercano al “slow food” japonés que a la comida rápida tradicional.

Ese primer local experimental dio paso meses después a la primera tienda oficial: “Mos Burger Narimasu”, considerada hoy un punto simbólico en la historia de la gastronomía rápida japonesa.

🌱 Un día de gratitud hacia clientes y comunidades

El Día de MOS no es simplemente una efeméride comercial.

La empresa 株式会社モスフードサービス (Mos Food Services), con sede en Osaki, Shinagawa (Tokio), instauró esta fecha como una jornada para recordar el principio fundacional de la compañía:

「感謝される仕事をしよう」

“Hagamos un trabajo por el que las personas se sientan agradecidas.”

Desde 1997, la cadena celebra la fecha con un gesto poco común en el sector de la comida rápida:

🎁 regalar semillas o pequeños kits de cultivo a los clientes.

Entre los obsequios más recordados:

🌼 1997: kit de cultivo de caléndulas (マリーゴールド)

🍅 2017: semillas de mini tomate

En algunos años también se incluyeron cupones de descuento junto a las semillas.

La iniciativa busca transmitir un mensaje simbólico: cultivar algo en casa como gesto de conexión con la naturaleza y con la comunidad.

🍔 El significado del nombre “ MOS”

El nombre MOS no fue elegido al azar. Según la empresa, representa tres ideales:

Concepto Significado Idea simbólica Mountain Montaña Grandeza y dignidad Ocean Océano Profundidad y amplitud de corazón Sun Sol Pasión que nunca se extingue

El fundador 櫻田慧 (Satoshi Sakurada, 1937-1997) quería crear una organización humana guiada por ideales, basada en el respeto a las personas y la naturaleza.

Existe además otra teoría sobre el origen del nombre: las iniciales de su empresa anterior

Merchandising Organizing System.

🇯🇵 Una hamburguesa “ a la japonesa”

MOS Burger se distingue por adaptar el concepto occidental de hamburguesa al gusto japonés:

🍅 salsa de carne fresca con tomate en el Mos Burger clásico

🍚 creación del famoso Rice Burger (pan hecho con arroz prensado)

🥬 ingredientes frescos y seleccionados

👨‍🍳 preparación después del pedido (アフターオーダー方式)

Este enfoque ha convertido a la cadena en el segundo mayor operador de hamburgueserías en Japón, detrás de McDonald’s Japón.

🌏 Presencia de MOS Burger

A finales de enero de 2018, la red contaba con:

1.351 tiendas en Japón 46 directas 1.305 franquicias

355 locales en el extranjero

Países y regiones con presencia de la marca:

🇹🇼 Taiwán

🇸🇬 Singapur

🇭🇰 Hong Kong

🇨🇳 China

🇰🇷 Corea del Sur

🇹🇭 Tailandia

🇦🇺 Australia

🇮🇩 Indonesia

Además, la cadena tiene presencia en las 47 prefecturas de Japón.

✨ Un símbolo de comida rápida “ hecha en Japón”

Más de cinco décadas después de aquel pequeño local en Narimasu, MOS Burger sigue representando una versión japonesa de la hamburguesa global: más artesanal, más cercana al gusto local y con una identidad corporativa centrada en la comunidad.

Cada 12 de marzo, el Día de MOS recuerda que detrás de cada hamburguesa servida hay una filosofía simple pero poderosa:

🍔 trabajar de forma que el cliente sienta gratitud.

🌏 En síntesis

📊 T érminos clave de la noticia

Kanji / Japonés Rōmaji Desglose del término Significado en español モス の 日 Mosu no Hi モス ( MOS Burger) + の ( partícula posesiva) + 日 ( día) Día de MOS, aniversario de la fundación de la cadena モス バーガー Mosu Bāgā モス ( MOS) + バーガー ( burger) Cadena japonesa de hamburguesas MOS Burger 株式会社 モス フード サービス Kabushiki- gaisha Mosu Fūdo Sābisu 株式会社 ( sociedad anónima) + モス フード サービス ( Mos Food Services) Empresa operadora de MOS Burger 創業 Sōgyō 創 ( crear) + 業 ( negocio/ actividad) Fundación de una empresa 記念 日 Kinenbi 記念 ( conmemoración) + 日 ( día) Día conmemorativo 感謝 Kansha 感 ( sentir) + 謝 ( agradecer) Gratitud 植物 の 種 Shokubutsu no Tane 植物 ( planta) + の ( de) + 種 ( semilla) Semillas de plantas 栽培 セット Saibai Setto 栽培 ( cultivo) + セット ( conjunto / kit) Kit de cultivo 一号 店 Ichigōten 一 ( uno) + 号 ( número) + 店 ( tienda) Primera tienda 成増 店 Narimasu- ten 成増 ( Narimasu) + 店 ( local/ tienda) Tienda MOS Burger de Narimasu 注文 後 調理 / アフター オーダー 方式 Afutā Ōdā Hōshiki 注文 ( pedido) + 後 ( después) + 調理 ( cocinar) Preparación después de recibir el pedido 素材 Sozai 素 ( base) + 材 ( material) Ingredientes 日本 発祥 Nihon Hasshō 日本 ( Japón) + 発祥 ( origen) De origen japonés 店舗 数 Tenposū 店舗 ( tienda) + 数 ( cantidad) Número de establecimientos フランチャイズ Furanchaisu Adaptación de franchise Franquicia 海外 展開 Kaigai Tenkai 海外 ( extranjero) + 展開 ( expansión) Expansión internacional

