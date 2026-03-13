[tenkiyohō] viernes 13 de marzo

Tiempo inestable, riesgo de tormentas y fuerte dispersión de polen

📍Tōkyō | 13 de marzo

Este viernes, Japón vive una jornada marcada por inestabilidad atmosférica y contrastes climáticos entre regiones, en lo que los meteorólogos describen como un típico patrón de transición entre el final del invierno y el inicio de la primavera. Mientras el oeste del país enfrenta lluvias intensas y tormentas eléctricas, el este permanece bajo cielos nubosos con viento frío, y Hokkaidō podría experimentar ventiscas en la costa del mar de Ojotsk.

La Agencia Meteorológica advierte que la presencia de aire frío en altura está desestabilizando la atmósfera, lo que aumenta el riesgo de lluvias repentinas, ráfagas fuertes e incluso granizo en varias zonas.

☔ Oeste de Japón: riesgo de tormentas

En Kyūshū, Chūgoku y Hokuriku, las nubes convectivas pueden provocar chubascos intensos acompañados de relámpagos.

Las prefecturas cercanas al mar de Japón podrían registrar lluvias fuertes en cortos periodos, con posibilidad de ráfagas violentas o granizo, especialmente en zonas montañosas donde incluso podría aparecer nieve tardía.

Aunque algunas áreas del Pacífico tendrán intervalos de sol, los expertos advierten que el tiempo puede cambiar repentinamente, por lo que se recomienda llevar paraguas incluso si el cielo parece despejado por la mañana.

🌥 Kantō y Tōkai: cielo gris y sensación fría

En Tokio, Nagoya y el área de Kanto, predominan cielos nublados con temperaturas frescas durante el día.

Las máximas rondan los 12-13 °C, con mínimas cercanas a 4 °C, lo que mantiene una sensación invernal tardía.

Además, los vientos costeros podrían intensificarse, especialmente en áreas del litoral y en las islas Izu, donde existe riesgo de vientos fuertes o incluso temporales breves.

❄ Norte de Japón: posible ventisca

En Hokkaidō, el aire frío procedente del mar de Ojotsk podría provocar nevadas intensas acompañadas de viento, reduciendo la visibilidad en algunas zonas.

Ciudades como Sapporo (4 °C / 1 °C) y Kushiro (5 °C / 0 °C) mantienen condiciones plenamente invernales.

🌲 Alerta por polen: niveles extremos en varias regiones

Al mismo tiempo, el país enfrenta uno de los días más intensos de dispersión de polen de la temporada.

El polen de cedro japonés (スギ花粉) será especialmente abundante en el lado del Pacífico, donde algunas ciudades alcanzarán el nivel máximo de alerta.

🔴 Regiones con polen “extremadamente alto”

Nagoya

Sendai

Kanto norte

Tokai

partes del Pacífico de Tōhoku

En estas zonas se espera el nivel 「極めて多い」 (gokumete ōi — extremadamente alto).

Mientras tanto, en el lado del mar de Japón, la lluvia y la nieve ayudarán a reducir temporalmente la dispersión del polen.

🌳 Nuevo factor: comienza la temporada de hinoki

Aunque el polen dominante sigue siendo el de cedro, el polen de ciprés japonés (ヒノキ) empieza a aparecer en algunas regiones, incluyendo:

sur de Kyūshū

Shizuoka

sur de Kanto

Los especialistas prevén que el pico del polen de ciprés llegará entre finales de marzo y principios de abril.

🧴 Recomendaciones contra el polen

Para reducir los síntomas de alergia, los expertos recomiendan:

1️⃣ Sacudir la ropa y el cabello antes de entrar en casa

2️⃣ Lavarse el rostro y las manos inmediatamente al regresar

3️⃣ Hacer gárgaras para eliminar polen de la garganta

4️⃣ Lavar el cabello para retirar partículas acumuladas

También se recomienda limpiar con frecuencia superficies y cortinas, ya que el polen puede acumularse fácilmente dentro de la vivienda.

📰 Conclusión

Japón atraviesa hoy una jornada meteorológica compleja, con tormentas en el oeste, cielos grises en el centro y ventiscas en el norte, mientras la llegada de la primavera se hace sentir a través de niveles masivos de polen en el lado del Pacífico.

Para millones de personas, el verdadero desafío del día no será solo el clima cambiante, sino también la batalla diaria contra el polen que domina el aire de marzo en el archipiélago.

📰 Términos clave del reporte meteorológico

Kanji Rōmaji Desglose del término Significado en español 天気予報 tenki yohō 天気 (tenki: clima / tiempo atmosférico) + 予報(yohō: pronóstico) Pronóstico del tiempo 大気の状態 taiki no jōtai 大気 (taiki: atmósfera) + 状態 (jōtai: estado / condición) Estado de la atmósfera 不安定 fuantei 不 (fu: no / negativo) + 安定 (antei: estabilidad) Inestabilidad atmosférica 強雨 kyōu 強 (kyō: fuerte) + 雨 (ame / u: lluvia) Lluvia intensa 雷雨 raiu 雷 (rai: trueno) + 雨 (u: lluvia) Tormenta eléctrica 突風 toppū 突 (top: repentino) + 風 (pū / kaze: viento) Ráfaga de viento 霰 arare Kanji que describe pequeños granizos o nieve granulada Granizo pequeño 吹雪 fubuki 吹 (fu: soplar) + 雪 (yuki: nieve) Ventisca 強風 kyōfū 強 (fuerte) + 風 (viento) Viento fuerte 花粉飛散 kafun hisan 花粉 (kafun: polen) + 飛散 (hisan: dispersión en el aire) Dispersión de polen スギ花粉 sugi kafun スギ (sugi: cedro japonés) + 花粉 (polen) Polen de cedro ヒノキ花粉 hinoki kafun ヒノキ (hinoki: ciprés japonés) + 花粉 (polen) Polen de ciprés 極めて多い kiwamete ōi 極めて (kiwamete: extremadamente) + 多い (ōi: mucho) Nivel extremadamente alto

