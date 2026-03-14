[tenkiyohō] sábado 14 de marzo

Japón: regresa el ambiente primaveral… pero con explosión de polen

📍Tōkyō | 14 de marzo

Este sábado , gran parte de Japón experimenta un claro giro hacia un ambiente más primaveral. Un sistema de alta presión cubre el archipiélago y permite amplias zonas de cielo despejado desde Kyushu hasta la región de Kanto, poniendo fin al frío invernal que dominó días anteriores. Sin embargo, la mejora del tiempo trae consigo un fenómeno que millones de personas temen cada primavera: una masiva dispersión de polen (花粉・kafun).

Los pronósticos indican que ciudades como Osaka, Nagoya, Tokio, Kanazawa y Sendai alcanzarán el nivel más alto de dispersión, clasificado como “extremadamente alto” (極めて多い). En estas zonas el número de partículas de polen puede superar 100 granos por centímetro cuadrado, un umbral que suele provocar fuertes síntomas de alergia: congestión nasal, ojos irritados y fatiga estacional.

En el oeste del país la situación empieza lentamente a mejorar. En Fukuoka, Hiroshima o Kagoshima, el polen de cedro japonés (スギ花粉) se encuentra cerca del final de su pico anual. Sin embargo, en el este de Japón la temporada sigue en pleno auge: Tokio podría mantener niveles altos hasta finales de marzo, mientras que Sendai podría continuar con picos hasta el final del mes.

Las autoridades meteorológicas recomiendan usar mascarillas, gafas protectoras y lavar la ropa tras volver a casa para evitar que el polen se acumule en interiores. Además, se advierte que la atmósfera estará seca y con viento en algunas zonas costeras, por lo que también se pide precaución con incendios y manejo del fuego.

🌡️ Temperaturas del día

El ascenso térmico será notable en varias regiones. En comparación con el día anterior, muchas ciudades registrarán subidas de hasta 6-7 °C.

Mientras el Pacífico disfruta de sol, la situación será diferente en el lado del mar de Japón. Regiones como Hokuriku o San’in tendrán más nubosidad y lluvias ocasionales, con posibilidad de nieve en zonas montañosas.

⚠️ Situación especial: fuertes lluvias en las islas Izu

En Aogashima, en las islas Izu, un sistema de baja presión dejó 128 mm de lluvia en 24 horas, el registro más alto para marzo desde que existen observaciones. Aunque el pico de la tormenta ya pasó, las autoridades advierten que el oleaje fuerte continuará hasta el domingo, especialmente en el sur de las islas Izu y en Ogasawara.

🌲 ¿Hasta cuándo durará el pico del polen?

Oeste de Japón: el pico de cedro (スギ) está terminando.

Kanto / Hokuriku: continuará hasta finales de marzo.

Tohoku: podría prolongarse hasta el final del mes.

Polen de ciprés (ヒノキ): comenzará su pico entre finales de marzo y comienzos de abril.

El mensaje de los expertos es claro: la primavera llega con sol y temperaturas agradables, pero también con uno de los días de mayor impacto para quienes sufren alergias en Japón.

🧴 Recomendaciones contra el polen

Para reducir los síntomas de alergia, los expertos recomiendan:

1️⃣ Sacudir la ropa y el cabello antes de entrar en casa

2️⃣ Lavarse el rostro y las manos inmediatamente al regresar

3️⃣ Hacer gárgaras para eliminar polen de la garganta

4️⃣ Lavar el cabello para retirar partículas acumuladas

También se recomienda limpiar con frecuencia superficies y cortinas, ya que el polen puede acumularse fácilmente dentro de la vivienda.

🌸 Resumen rápido del día en Japón

Amplias zonas soleadas en el Pacífico

Temperaturas primaverales regresan

Polen extremadamente alto en grandes ciudades

Lluvias locales en Hokuriku y nieve en zonas altas

Oleaje fuerte en las islas Izu

📰 Términos clave del reporte meteorológico

Kanji Rōmaji Desglose del término Significado en español 天気予報 tenki yohō 天気 (tenki: clima / tiempo atmosférico) + 予報(yohō: pronóstico) Pronóstico del tiempo 大気の状態 taiki no jōtai 大気 (taiki: atmósfera) + 状態 (jōtai: estado / condición) Estado de la atmósfera 不安定 fuantei 不 (fu: no / negativo) + 安定(antei: estabilidad) Inestabilidad atmosférica 強雨 kyōu 強 (kyō: fuerte) + 雨 (ame / u: lluvia) Lluvia intensa 雷雨 raiu 雷 (rai: trueno) + 雨 (u: lluvia) Tormenta eléctrica 突風 toppū 突 (top: repentino) + 風(pū / kaze: viento) Ráfaga de viento 霰 arare Kanji que describe pequeños granizos o nieve granulada Granizo pequeño 吹雪 fubuki 吹 (fu: soplar) + 雪 (yuki: nieve) Ventisca 強風 kyōfū 強 (fuerte) + 風(viento) Viento fuerte 花粉飛散 kafun hisan 花粉 (kafun: polen) + 飛散(hisan: dispersión en el aire) Dispersión de polen スギ花粉 sugi kafun スギ (sugi: cedro japonés) + 花粉(polen) Polen de cedro ヒノキ花粉 hinoki kafun ヒノキ (hinoki: ciprés japonés) + 花粉 (polen) Polen de ciprés 極めて多い kiwamete ōi 極めて(kiwamete: extremadamente) + 多い (ōi: mucho)

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