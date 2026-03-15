[tenkiyohō] domingo 15 de marzo

Sol primaveral en el Pacífico… pero con una advertencia: el polen

📍Tōkyō | 15 de marzo

Este domingo, gran parte de Japón experimenta un contraste meteorológico marcado entre el lado del Pacífico y el lado del Mar de Japón. Bajo la influencia de un sistema de alta presión, las regiones del Pacífico —incluyendo Tokio, Nagoya, Osaka y gran parte de Kyushu— disfrutarán de cielos despejados, temperaturas más suaves y un ambiente agradable para salir. Sin embargo, esta aparente tranquilidad trae consigo un problema típico de la primavera japonesa: la dispersión intensa de polen (花粉 / kafun), especialmente de cedro japonés (スギ) y ciprés (ヒノキ), lo que obligará a muchas personas con alergias a usar mascarillas o gafas protectoras.

Durante el día, las temperaturas subirán y el ambiente se sentirá templado, aunque la diferencia entre la mañana y la tarde seguirá siendo notable, por lo que se recomienda llevar ropa ligera pero adaptable.

🌲 Pronóstico de polen

La dispersión de polen será elevada en gran parte del país, con algunos focos particularmente intensos:

Ciudad / Región Nivel de polen Interpretación Sapporo 少ない (Bajo) Dispersión muy baja de polen Niigata やや多い (Moderado) Presencia moderada, posibles síntomas leves Kanazawa やや多い (Moderado) Niveles moderados Sendai 多い (Alto) Riesgo de síntomas para personas alérgicas Tokio 多い (Alto) Dispersión significativa de polen Nagoya 極めて多い (Extremadamente alto) Niveles muy intensos, alto riesgo de alergia Osaka 多い (Alto) Polen abundante Hiroshima 非常に多い (Muy alto) Niveles muy fuertes Kochi 非常に多い (Muy alto) Dispersión muy intensa Fukuoka やや多い (Moderado) Niveles moderados

Esto significa que muchas personas podrían experimentar síntomas fuertes como estornudos, irritación ocular y congestión nasal.

🌧️ Lado del Mar de Japón: nubes, lluvia y nieve

Mientras el Pacífico disfruta del sol, el lado del Mar de Japón tendrá un panorama distinto.

El paso de una vaguada con aire frío en altura provocará condiciones inestables:

Hokkaido: nieve en zonas del norte

Regiones del Hokuriku y norte de Honshu: posibilidad de nieve o lluvia pasajera

Niigata y zonas cercanas: cielo nublado con precipitaciones ocasionales

Aunque no se esperan fenómenos severos, el cielo cambiará rápidamente, por lo que conviene estar atento al tiempo.

🌊 Viento y oleaje

En las islas y zonas costeras el viento fuerte comenzará a disminuir, pero el oleaje seguirá elevado en algunos sectores, por lo que las autoridades recomiendan precaución a pescadores y embarcaciones pequeñas.

🌡️Previsión

El contraste norte-sur es notable: Okinawa ya siente el aire casi veraniego, mientras que Hokkaido mantiene un ambiente invernal.

Ciudad Temperatura (Máx / Mín) Condiciones meteorológicas Probabilidad de lluvia Naha (Okinawa) 22°C / 15°C Sol con algunas nubes 20% Fukuoka 15°C / 5°C Parcialmente soleado 20% Hiroshima 15°C / 4°C Soleado 20% Kanazawa 10°C / 5°C Nubes y claros 40% Niigata 9°C / 5°C Nublado con lluvia ocasional 60% Sendai 13°C / 3°C Soleado 10% Tokio 16°C / 6°C Sol con algunas nubes 40% Nagoya 17°C / 5°C Soleado 40% Osaka 14°C / 6°C Soleado 20% Kochi 18°C / 6°C Soleado 10% Kagoshima 20°C / 5°C Soleado 10% Sapporo 7°C / 3°C Sol con algunas nubes 30% Kushiro 5°C / 1°C Nublado con nieve 60%

✅ Conclusión:

Japón vivirá un domingo agradable y luminoso en el lado del Pacífico, perfecto para salir o pasear, pero con niveles elevados de polen que podrían afectar a millones de personas. En cambio, el norte y el lado del Mar de Japón deberán vigilar la lluvia o nieve pasajera.

📚 Términos clave de la noticia

Kanji / Expresión Rōmaji Desglose del término Significado 天気予報 tenki yohō 天気 (tenki: clima) + 予報 (yohō: pronóstico) Pronóstico del tiempo 花粉 kafun 花 (ka: flor) + 粉 (fun: polvo) Polen 花粉飛散 kafun hisan 花粉 (polen) + 飛散 (dispersión en el aire) Dispersión de polen 花粉飛散予想 kafun hisan yosō 花粉 (polen) + 飛散 (dispersión) + 予想(pronóstico) Pronóstico de dispersión de polen 晴れ hare ideograma asociado al cielo despejado Cielo despejado / soleado 曇り kumori 曇 (nube) Cielo nublado 雨 ame ideograma de lluvia Lluvia 雪 yuki ideograma de nieve Nieve 気温 kion 気 (aire / atmósfera) + 温 (temperatura) Temperatura 最高気温 saikō kion 最高 (máximo) + 気温 (temperatura) Temperatura máxima 最低気温 saitei kion 最低 (mínimo) + 気温 (temperatura) Temperatura mínima 降水確率 kōsui kakuritsu 降水 (precipitación) + 確率(probabilidad) Probabilidad de lluvia 日本海側 nihonkai-gawa 日本海 (Mar de Japón) + 側 (lado) Lado del Mar de Japón 太平洋側 taiheiyō-gawa 太平洋 (Océano Pacífico) + 側 (lado) Lado del Pacífico 高気圧 kōkiatsu 高 (alto) + 気圧 (presión atmosférica) Alta presión atmosférica 寒気 kanki 寒 (frío) + 気 (aire) Masa de aire frío にわか雨 niwaka ame にわか (repentino) + 雨 (lluvia) Lluvia repentina / chubasco 花粉症 kafunshō 花粉 (polen) + 症 (enfermedad / síndrome) Alergia al polen



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