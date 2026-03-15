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[tenkiyohō] domingo 15 de marzo

PorNoticiasNippon

Mar 15, 2026 #Agencia Metereólogica del Japón, #Kishocho, #NoticiasNippon, #TENKI YOHŌ, #天気予報, #気象庁, #気象情報

Sol primaveral en el Pacífico… pero con una advertencia: el polen

📍Tōkyō  | 15 de marzo

Este domingo, gran parte de Japón experimenta un contraste meteorológico marcado entre el lado del Pacífico y el lado del Mar de Japón. Bajo la influencia de un sistema de alta presión, las regiones del Pacífico —incluyendo Tokio, Nagoya, Osaka y gran parte de Kyushu— disfrutarán de cielos despejados, temperaturas más suaves y un ambiente agradable para salir. Sin embargo, esta aparente tranquilidad trae consigo un problema típico de la primavera japonesa: la dispersión intensa de polen (花粉 / kafun), especialmente de cedro japonés (スギ) y ciprés (ヒノキ), lo que obligará a muchas personas con alergias a usar mascarillas o gafas protectoras.

Durante el día, las temperaturas subirán y el ambiente se sentirá templado, aunque la diferencia entre la mañana y la tarde seguirá siendo notable, por lo que se recomienda llevar ropa ligera pero adaptable.

 

🌲 Pronóstico de polen

La dispersión de polen será elevada en gran parte del país, con algunos focos particularmente intensos:

Ciudad / Región

Nivel de polen

Interpretación

Sapporo

少ない (Bajo)

Dispersión muy baja de polen

Niigata

やや多い (Moderado)

Presencia moderada, posibles síntomas leves

Kanazawa

やや多い (Moderado)

Niveles moderados

Sendai

多い (Alto)

Riesgo de síntomas para personas alérgicas

Tokio

多い (Alto)

Dispersión significativa de polen

Nagoya

極めて多い (Extremadamente alto)

Niveles muy intensos, alto riesgo de alergia

Osaka

多い (Alto)

Polen abundante

Hiroshima

非常に多い (Muy alto)

Niveles muy fuertes

Kochi

非常に多い (Muy alto)

Dispersión muy intensa

Fukuoka

やや多い (Moderado)

Niveles moderados

Esto significa que muchas personas podrían experimentar síntomas fuertes como estornudos, irritación ocular y congestión nasal.

 

🌧️ Lado del Mar de Japón: nubes, lluvia y nieve

Mientras el Pacífico disfruta del sol, el lado del Mar de Japón tendrá un panorama distinto.

El paso de una vaguada con aire frío en altura provocará condiciones inestables:

  • Hokkaido: nieve en zonas del norte
  • Regiones del Hokuriku y norte de Honshu: posibilidad de nieve o lluvia pasajera
  • Niigata y zonas cercanas: cielo nublado con precipitaciones ocasionales

Aunque no se esperan fenómenos severos, el cielo cambiará rápidamente, por lo que conviene estar atento al tiempo.

 

🌊 Viento y oleaje

En las islas y zonas costeras el viento fuerte comenzará a disminuir, pero el oleaje seguirá elevado en algunos sectores, por lo que las autoridades recomiendan precaución a pescadores y embarcaciones pequeñas.

 

🌡️Previsión

El contraste norte-sur es notable: Okinawa ya siente el aire casi veraniego, mientras que Hokkaido mantiene un ambiente invernal.

Ciudad

Temperatura (Máx / Mín)

Condiciones meteorológicas

Probabilidad de lluvia

Naha (Okinawa)

22°C / 15°C

Sol con algunas nubes

20%

Fukuoka

15°C / 5°C

Parcialmente soleado

20%

Hiroshima

15°C / 4°C

Soleado

20%

Kanazawa

10°C / 5°C

Nubes y claros

40%

Niigata

9°C / 5°C

Nublado con lluvia ocasional

60%

Sendai

13°C / 3°C

Soleado

10%

Tokio

16°C / 6°C

Sol con algunas nubes

40%

Nagoya

17°C / 5°C

Soleado

40%

Osaka

14°C / 6°C

Soleado

20%

Kochi

18°C / 6°C

Soleado

10%

Kagoshima

20°C / 5°C

Soleado

10%

Sapporo

7°C / 3°C

Sol con algunas nubes

30%

Kushiro

5°C / 1°C

Nublado con nieve

60%

 

✅ Conclusión:

Japón vivirá un domingo agradable y luminoso en el lado del Pacífico, perfecto para salir o pasear, pero con niveles elevados de polen que podrían afectar a millones de personas. En cambio, el norte y el lado del Mar de Japón deberán vigilar la lluvia o nieve pasajera.

 

📚 Términos clave de la noticia

Kanji / Expresión

Rōmaji

Desglose del término

Significado

天気予報

tenki yohō

天気 (tenki: clima) + 予報 (yohō: pronóstico)

Pronóstico del tiempo

花粉

kafun

(ka: flor) + (fun: polvo)

Polen

花粉飛散

kafun hisan

花粉 (polen) + 飛散 (dispersión en el aire)

Dispersión de polen

花粉飛散予想

kafun hisan yosō

花粉 (polen) + 飛散 (dispersión) + 予想(pronóstico)

Pronóstico de dispersión de polen

晴れ

hare

ideograma asociado al cielo despejado

Cielo despejado / soleado

曇り

kumori

(nube)

Cielo nublado

ame

ideograma de lluvia

Lluvia

yuki

ideograma de nieve

Nieve

気温

kion

(aire / atmósfera) + (temperatura)

Temperatura

最高気温

saikō kion

最高 (máximo) + 気温 (temperatura)

Temperatura máxima

最低気温

saitei kion

最低 (mínimo) + 気温 (temperatura)

Temperatura mínima

降水確率

kōsui kakuritsu

降水 (precipitación) + 確率(probabilidad)

Probabilidad de lluvia

日本海側

nihonkai-gawa

日本海 (Mar de Japón) + (lado)

Lado del Mar de Japón

太平洋側

taiheiyō-gawa

太平洋 (Océano Pacífico) + (lado)

Lado del Pacífico

高気圧

kōkiatsu

(alto) + 気圧 (presión atmosférica)

Alta presión atmosférica

寒気

kanki

(frío) + (aire)

Masa de aire frío

にわか雨

niwaka ame

にわか (repentino) + (lluvia)

Lluvia repentina / chubasco

花粉症

kafunshō

花粉 (polen) + (enfermedad / síndrome)

Alergia al polen


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