[tenkiyohō] domingo 15 de marzo

Sol primaveral en el Pacífico… pero con una advertencia: el polen
📍Tōkyō | 15 de marzo
Este domingo, gran parte de Japón experimenta un contraste meteorológico marcado entre el lado del Pacífico y el lado del Mar de Japón. Bajo la influencia de un sistema de alta presión, las regiones del Pacífico —incluyendo Tokio, Nagoya, Osaka y gran parte de Kyushu— disfrutarán de cielos despejados, temperaturas más suaves y un ambiente agradable para salir. Sin embargo, esta aparente tranquilidad trae consigo un problema típico de la primavera japonesa: la dispersión intensa de polen (花粉 / kafun), especialmente de cedro japonés (スギ) y ciprés (ヒノキ), lo que obligará a muchas personas con alergias a usar mascarillas o gafas protectoras.
Durante el día, las temperaturas subirán y el ambiente se sentirá templado, aunque la diferencia entre la mañana y la tarde seguirá siendo notable, por lo que se recomienda llevar ropa ligera pero adaptable.
🌲 Pronóstico de polen
La dispersión de polen será elevada en gran parte del país, con algunos focos particularmente intensos:
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Ciudad / Región
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Nivel de polen
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Interpretación
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Sapporo
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少ない (Bajo)
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Dispersión muy baja de polen
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Niigata
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やや多い (Moderado)
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Presencia moderada, posibles síntomas leves
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Kanazawa
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やや多い (Moderado)
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Niveles moderados
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Sendai
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多い (Alto)
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Riesgo de síntomas para personas alérgicas
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Tokio
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多い (Alto)
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Dispersión significativa de polen
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Nagoya
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極めて多い (Extremadamente alto)
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Niveles muy intensos, alto riesgo de alergia
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Osaka
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多い (Alto)
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Polen abundante
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Hiroshima
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非常に多い (Muy alto)
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Niveles muy fuertes
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Kochi
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非常に多い (Muy alto)
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Dispersión muy intensa
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Fukuoka
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やや多い (Moderado)
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Niveles moderados
Esto significa que muchas personas podrían experimentar síntomas fuertes como estornudos, irritación ocular y congestión nasal.
🌧️ Lado del Mar de Japón: nubes, lluvia y nieve
Mientras el Pacífico disfruta del sol, el lado del Mar de Japón tendrá un panorama distinto.
El paso de una vaguada con aire frío en altura provocará condiciones inestables:
- Hokkaido: nieve en zonas del norte
- Regiones del Hokuriku y norte de Honshu: posibilidad de nieve o lluvia pasajera
- Niigata y zonas cercanas: cielo nublado con precipitaciones ocasionales
Aunque no se esperan fenómenos severos, el cielo cambiará rápidamente, por lo que conviene estar atento al tiempo.
🌊 Viento y oleaje
En las islas y zonas costeras el viento fuerte comenzará a disminuir, pero el oleaje seguirá elevado en algunos sectores, por lo que las autoridades recomiendan precaución a pescadores y embarcaciones pequeñas.
🌡️Previsión
El contraste norte-sur es notable: Okinawa ya siente el aire casi veraniego, mientras que Hokkaido mantiene un ambiente invernal.
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Ciudad
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Temperatura (Máx / Mín)
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Condiciones meteorológicas
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Probabilidad de lluvia
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Naha (Okinawa)
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22°C / 15°C
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Sol con algunas nubes
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20%
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Fukuoka
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15°C / 5°C
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Parcialmente soleado
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20%
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Hiroshima
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15°C / 4°C
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Soleado
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20%
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Kanazawa
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10°C / 5°C
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Nubes y claros
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40%
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Niigata
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9°C / 5°C
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Nublado con lluvia ocasional
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60%
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Sendai
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13°C / 3°C
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Soleado
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10%
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Tokio
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16°C / 6°C
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Sol con algunas nubes
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40%
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Nagoya
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17°C / 5°C
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Soleado
|
40%
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Osaka
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14°C / 6°C
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Soleado
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20%
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Kochi
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18°C / 6°C
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Soleado
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10%
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Kagoshima
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20°C / 5°C
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Soleado
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10%
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Sapporo
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7°C / 3°C
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Sol con algunas nubes
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30%
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Kushiro
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5°C / 1°C
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Nublado con nieve
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60%
✅ Conclusión:
Japón vivirá un domingo agradable y luminoso en el lado del Pacífico, perfecto para salir o pasear, pero con niveles elevados de polen que podrían afectar a millones de personas. En cambio, el norte y el lado del Mar de Japón deberán vigilar la lluvia o nieve pasajera.
📚 Términos clave de la noticia
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Kanji / Expresión
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Rōmaji
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Desglose del término
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Significado
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天気予報
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tenki yohō
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天気 (tenki: clima) + 予報 (yohō: pronóstico)
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Pronóstico del tiempo
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花粉
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kafun
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花 (ka: flor) + 粉 (fun: polvo)
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Polen
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花粉飛散
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kafun hisan
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花粉 (polen) + 飛散 (dispersión en el aire)
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Dispersión de polen
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花粉飛散予想
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kafun hisan yosō
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花粉 (polen) + 飛散 (dispersión) + 予想(pronóstico)
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Pronóstico de dispersión de polen
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晴れ
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hare
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ideograma asociado al cielo despejado
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Cielo despejado / soleado
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曇り
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kumori
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曇 (nube)
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Cielo nublado
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雨
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ame
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ideograma de lluvia
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Lluvia
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雪
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yuki
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ideograma de nieve
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Nieve
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気温
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kion
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気 (aire / atmósfera) + 温 (temperatura)
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Temperatura
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最高気温
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saikō kion
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最高 (máximo) + 気温 (temperatura)
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Temperatura máxima
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最低気温
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saitei kion
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最低 (mínimo) + 気温 (temperatura)
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Temperatura mínima
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降水確率
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kōsui kakuritsu
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降水 (precipitación) + 確率(probabilidad)
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Probabilidad de lluvia
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日本海側
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nihonkai-gawa
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日本海 (Mar de Japón) + 側 (lado)
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Lado del Mar de Japón
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太平洋側
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taiheiyō-gawa
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太平洋 (Océano Pacífico) + 側 (lado)
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Lado del Pacífico
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高気圧
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kōkiatsu
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高 (alto) + 気圧 (presión atmosférica)
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Alta presión atmosférica
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寒気
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kanki
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寒 (frío) + 気 (aire)
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Masa de aire frío
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にわか雨
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niwaka ame
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にわか (repentino) + 雨 (lluvia)
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Lluvia repentina / chubasco
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花粉症
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kafunshō
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花粉 (polen) + 症 (enfermedad / síndrome)
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Alergia al polen
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