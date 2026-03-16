[tenkiyohō] lunes 16 de marzo

Cielos mayormente soleados dominan el oeste de Japón

📍Tōkyō | 15 de marzo

En Japón, la jornada estará marcada por un panorama meteorológico relativamente estable en gran parte del archipiélago, aunque con contrastes regionales. Desde Kyushu hasta Kansai, pasando por Hokuriku y la región de Tohoku, el cielo mostrará intervalos de nubes, pero en general predominarán los periodos de tiempo despejado, lo que permitirá jornadas relativamente agradables para actividades al aire libre.

Sin embargo, el panorama será algo distinto en Tokai y Kanto, donde las nubes tenderán a acumularse con mayor facilidad. En estas zonas no se descarta la aparición de chubascos aislados (niwaka ame) a lo largo del día, por lo que se recomienda llevar paraguas si se planea salir.

En Hokkaido, el ambiente será más invernal: los cielos estarán mayormente nublados y, en algunas áreas, podrían registrarse nevadas débiles pasajeras, recordando que el norte del país aún permanece bajo condiciones típicas del final del invierno.

Mientras tanto, en las islas del suroeste (Nansei / Okinawa) el tiempo se mantendrá estable y mayormente soleado, con un ambiente más templado característico de latitudes subtropicales.

En conjunto, el país vivirá una jornada dominada por cielos relativamente tranquilos, con nubes dispersas y fenómenos aislados, un escenario típico de la transición estacional que poco a poco acerca a Japón a la primavera plena. 🌸

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