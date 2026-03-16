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[tenkiyohō] lunes 16 de marzo

PorNoticiasNippon

Mar 16, 2026 #Agencia Metereólogica del Japón, #Kishocho, #NoticiasNippon, #TENKI YOHŌ, #天気予報, #気象庁, #気象情報

Cielos mayormente soleados dominan el oeste de Japón

📍Tōkyō  | 15 de marzo

En Japón, la jornada estará marcada por un panorama meteorológico relativamente estable en gran parte del archipiélago, aunque con contrastes regionales. Desde Kyushu hasta Kansai, pasando por Hokuriku y la región de Tohoku, el cielo mostrará intervalos de nubes, pero en general predominarán los periodos de tiempo despejado, lo que permitirá jornadas relativamente agradables para actividades al aire libre.

Sin embargo, el panorama será algo distinto en Tokai y Kanto, donde las nubes tenderán a acumularse con mayor facilidad. En estas zonas no se descarta la aparición de chubascos aislados (niwaka ame) a lo largo del día, por lo que se recomienda llevar paraguas si se planea salir.

En Hokkaido, el ambiente será más invernal: los cielos estarán mayormente nublados y, en algunas áreas, podrían registrarse nevadas débiles pasajeras, recordando que el norte del país aún permanece bajo condiciones típicas del final del invierno.

Mientras tanto, en las islas del suroeste (Nansei / Okinawa) el tiempo se mantendrá estable y mayormente soleado, con un ambiente más templado característico de latitudes subtropicales.

En conjunto, el país vivirá una jornada dominada por cielos relativamente tranquilos, con nubes dispersas y fenómenos aislados, un escenario típico de la transición estacional que poco a poco acerca a Japón a la primavera plena. 🌸

 

 

📚 Términos clave de la noticia

Kanji / Expresión

Rōmaji

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Significado

天気予報

tenki yohō

天気 (tenki: clima) + 予報 (yohō: pronóstico)

Pronóstico del tiempo

花粉

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花粉 (polen) + 飛散 (dispersión en el aire)

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kafun hisan yosō

花粉 (polen) + 飛散 (dispersión) + 予想(pronóstico)

Pronóstico de dispersión de polen

晴れ

hare

ideograma asociado al cielo despejado

Cielo despejado / soleado

曇り

kumori

(nube)

Cielo nublado

ame

ideograma de lluvia

Lluvia

yuki

ideograma de nieve

Nieve

気温

kion

(aire / atmósfera) + (temperatura)

Temperatura

最高気温

saikō kion

最高 (máximo) + 気温 (temperatura)

Temperatura máxima

最低気温

saitei kion

最低 (mínimo) + 気温 (temperatura)

Temperatura mínima

降水確率

kōsui kakuritsu

降水 (precipitación) + 確率(probabilidad)

Probabilidad de lluvia

日本海側

nihonkai-gawa

日本海 (Mar de Japón) + (lado)

Lado del Mar de Japón

太平洋側

taiheiyō-gawa

太平洋 (Océano Pacífico) + (lado)

Lado del Pacífico

高気圧

kōkiatsu

(alto) + 気圧 (presión atmosférica)

Alta presión atmosférica

寒気

kanki

(frío) + (aire)

Masa de aire frío

にわか雨

niwaka ame

にわか (repentino) + (lluvia)

Lluvia repentina / chubasco

花粉症

kafunshō

花粉 (polen) + (enfermedad / síndrome)

Alergia al polen


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