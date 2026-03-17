[tenkiyohō] martes 17 de marzo

Japón despierta con sol primaveral… pero bajo amenaza invisible de polen masivo

📍Tōkyō | 17 de marzo

El archipiélago amanece bajo la influencia de un sólido sistema de alta presión que estabiliza la atmósfera y regala una jornada mayormente despejada en casi todo el archipiélago. Desde Kyushu hasta Kanto, el país experimenta un claro adelanto de la primavera, con temperaturas que superan los 15 °C, generando una sensación térmica suave y agradable que contrasta con el frío reciente.

Sin embargo, esta aparente calma esconde un fenómeno que preocupa cada vez más a residentes y autoridades sanitarias: la intensa dispersión de polen (花粉 / kafun), especialmente de cedro japonés (sugi), que alcanza niveles críticos en varias regiones.

☀️ Panorama nacional: calor suave… con contrastes

Kansai, Tokai y Kanto (Osaka, Nagoya, Tokio):

Cielos mayormente despejados y temperaturas primaverales (16–18 °C).

⚠️ En Tokio, no se descartan lluvias aisladas por la noche.

Cielos mayormente despejados y temperaturas primaverales (16–18 °C). ⚠️ En Tokio, no se descartan lluvias aisladas por la noche. Hokuriku y Tohoku (Kanazawa, Sendai):

Tiempo estable con cielos claros, pero con fuerte contraste térmico: mañanas cercanas a 0 °C y tardes que superan los 10 °C.

Tiempo estable con cielos claros, pero con fuerte contraste térmico: mañanas cercanas a 0 °C y tardes que superan los 10 °C. Kyushu y Shikoku (Fukuoka, Kochi, Kagoshima):

Día soleado y templado, con ambiente ideal para actividades al aire libre.

Día soleado y templado, con ambiente ideal para actividades al aire libre. Hokkaido:

Condiciones mixtas. Mientras el sur disfruta de estabilidad, el norte enfrenta nevadas intermitentes, con riesgo de baja visibilidad.

🤧 Alerta nacional: “bomba” de polen en el aire

La estabilidad atmosférica y el aumento de temperaturas crean el escenario perfecto para la dispersión masiva de polen.

🔴 Zonas críticas

Nagoya / Kanazawa / Sendai: niveles “extremadamente altos” (極めて多い)

Tokio: niveles “muy altos” (非常に多い)

🟠 Nivel alto

Osaka y alrededores

🔵 Nivel moderado

Hiroshima, Kochi

📌 En Hokkaido, el impacto es menor (predomina polen de abedul en lugar de cedro).

🌡️ Clave del día: primavera engañosa

Aunque el clima invita a salir, los expertos advierten que este tipo de días —soleados, secos y con viento ligero— son los más peligrosos para quienes sufren alergias.

Además:

La diferencia entre mañana y tarde puede superar los 10 °C

Se recomienda vestimenta en capas

Uso de mascarilla sigue siendo común en esta temporada

🌸 Mirada a lo que viene

El avance de las temperaturas también impulsa la temporada de floración del sakura, que comenzará a expandirse desde Kyushu hacia Kanto en los próximos días. Sin embargo, este espectáculo natural coincidirá con el pico de polen de ciprés (ヒノキ / hinoki) a finales de marzo.

🧾 Cuadro de términos clave



©2026 NoticiasNippon