[tenkiyohō] martes 17 de marzo

Japón despierta con sol primaveral… pero bajo amenaza invisible de polen masivo
📍Tōkyō | 17 de marzo
El archipiélago amanece bajo la influencia de un sólido sistema de alta presión que estabiliza la atmósfera y regala una jornada mayormente despejada en casi todo el archipiélago. Desde Kyushu hasta Kanto, el país experimenta un claro adelanto de la primavera, con temperaturas que superan los 15 °C, generando una sensación térmica suave y agradable que contrasta con el frío reciente.
Sin embargo, esta aparente calma esconde un fenómeno que preocupa cada vez más a residentes y autoridades sanitarias: la intensa dispersión de polen (花粉 / kafun), especialmente de cedro japonés (sugi), que alcanza niveles críticos en varias regiones.
☀️ Panorama nacional: calor suave… con contrastes
- Kansai, Tokai y Kanto (Osaka, Nagoya, Tokio):
Cielos mayormente despejados y temperaturas primaverales (16–18 °C).
⚠️ En Tokio, no se descartan lluvias aisladas por la noche.
- Hokuriku y Tohoku (Kanazawa, Sendai):
Tiempo estable con cielos claros, pero con fuerte contraste térmico: mañanas cercanas a 0 °C y tardes que superan los 10 °C.
- Kyushu y Shikoku (Fukuoka, Kochi, Kagoshima):
Día soleado y templado, con ambiente ideal para actividades al aire libre.
- Hokkaido:
Condiciones mixtas. Mientras el sur disfruta de estabilidad, el norte enfrenta nevadas intermitentes, con riesgo de baja visibilidad.
🤧 Alerta nacional: “bomba” de polen en el aire
La estabilidad atmosférica y el aumento de temperaturas crean el escenario perfecto para la dispersión masiva de polen.
🔴 Zonas críticas
- Nagoya / Kanazawa / Sendai: niveles “extremadamente altos” (極めて多い)
- Tokio: niveles “muy altos” (非常に多い)
🟠 Nivel alto
- Osaka y alrededores
🔵 Nivel moderado
- Hiroshima, Kochi
📌 En Hokkaido, el impacto es menor (predomina polen de abedul en lugar de cedro).
🌡️ Clave del día: primavera engañosa
Aunque el clima invita a salir, los expertos advierten que este tipo de días —soleados, secos y con viento ligero— son los más peligrosos para quienes sufren alergias.
Además:
- La diferencia entre mañana y tarde puede superar los 10 °C
- Se recomienda vestimenta en capas
- Uso de mascarilla sigue siendo común en esta temporada
🌸 Mirada a lo que viene
El avance de las temperaturas también impulsa la temporada de floración del sakura, que comenzará a expandirse desde Kyushu hacia Kanto en los próximos días. Sin embargo, este espectáculo natural coincidirá con el pico de polen de ciprés (ヒノキ / hinoki) a finales de marzo.
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