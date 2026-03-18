[tenkiyohō] miércoles 18 de marzo

Primavera engañosa: entre rayos, nubes y frío, Japón vive una jornada de transición climática marcada por contrastes

📍Tōkyō | 18 de marzo

Este miércoles, Japón experimenta un marcado cambio en las condiciones climáticas, con la llegada de un sistema de baja presión acompañado de un frente que avanza desde el oeste, provocando un deterioro progresivo del tiempo.

En regiones como Kyushu, Chugoku y Shikoku, la lluvia comienza desde las primeras horas del día y se intensifica hacia el mediodía, con posibilidad de chubascos fuertes e incluso tormentas eléctricas en zonas del Pacífico. Esta situación impide el aumento de temperaturas, generando una sensación térmica más fría de lo habitual para la época.

En Kansai y Tokai, la lluvia se extiende por la tarde, mientras que en Kanto el cielo permanece mayormente nublado con probables lluvias pasajeras, por lo que se recomienda salir con paraguas. En contraste, el norte del país —Hokkaido y Tohoku— disfruta de algunas horas de sol durante la mañana, aunque el frío persiste y las nubes aumentan hacia la noche, con posibles precipitaciones tardías.

En paralelo, el comportamiento del polen presenta un contraste importante: las lluvias en el oeste ayudan a reducir su dispersión, pero en regiones como Tokai, Kanto y parte de Tohoku, donde el cielo se mantiene seco durante el día, los niveles alcanzan categorías muy altas e incluso “extremadamente altas”, incluyendo presencia de polen de ciprés (hinoki). Esto convierte la jornada en especialmente complicada para personas con alergias, quienes deberán reforzar medidas de protección como mascarillas y gafas.

El país vive así una jornada de transición: entre la humedad del oeste, la inestabilidad del centro y la aparente calma fría del norte, recordando que la primavera en Japón no solo trae flores, sino también contrastes bruscos de clima y salud ambiental.

©2026 NoticiasNippon