[tenkiyohō] jueves 19 de marzo

Suben las temperaturas a niveles de abril mientras aumenta el polen en gran parte del país

📍Tōkyō | 19 de marzo

Este miércoles 19 de marzo, Japón vive una jornada de contrastes marcada por el paso de un sistema de baja presión. Desde Kyushu hasta Tohoku, la mañana arrancó con lluvias generalizadas, afectando incluso las horas pico de transporte en regiones como Kanto y Kansai. Sin embargo, conforme avanza el día, el país experimenta una rápida recuperación del tiempo, con cielos despejándose y la reaparición del sol en amplias zonas.

El cambio no es menor: tras la lluvia, el aire se vuelve más templado y húmedo, dando paso a un ambiente que recuerda más a abril que a marzo. En ciudades como Tokio, se esperan temperaturas cercanas a los 19°C, lo que podría marcar un momento simbólico: el inicio de la floración del sakura (ソメイヨシノ) en la capital.

🌡️ Temperaturas: Japón entra en “modo primavera”

🌸 Tokio: 20°C / 11°C → clima de mediados de abril

🌸 Nagoya / Osaka: entre 16–18°C → sensación templada

🌸 Hiroshima: sube hasta 18°C (+8°C respecto a ayer)

🌸 Kochi / Kagoshima: cerca de 20°C → ambiente casi primaveral pleno

❄️ Hokkaido (Sapporo / Kushiro): más frío, con nieve o lluvia desde el mediodía

En contraste, Hokkaido permanece bajo otra influencia atmosférica, con precipitaciones en forma de nieve o lluvia, recordando que el invierno aún no se retira del todo en el norte.

🤧 Alerta nacional: explosión de polen tras la lluvia

Aquí está el verdadero protagonista oculto del día: el polen (花粉 / kafun).

Tras la lluvia matinal, el ambiente se vuelve ideal para una liberación masiva de polen, especialmente en la franja del Pacífico.

🔴 Niveles previstos:

⚠️ “Extremadamente alto (極めて多い)”:

→ Nagoya, Sendai

→ Nagoya, Sendai 🔶 “Alto (多い)”:

→ Tokio, Osaka, Kagoshima, Kochi

→ Tokio, Osaka, Kagoshima, Kochi 🟡 “Moderado-alto (やや多い)”:

→ Desde Fukuoka hasta Niigata

🌲 Tipos de polen en circulación:

スギ (Sugi / cedro japonés) → dominante ahora

ヒノキ (Hinoki / ciprés japonés) → empieza a intensificarse

💡 Esto significa que incluso personas que no reaccionaban antes pueden empezar a sentir síntomas.

💨 Cambio clave por la tarde: viento frío

Aunque el día se sentirá cálido, no te confíes.

A partir de la tarde:

🌬️ Vientos del norte se intensifican

🧊 Sensación térmica baja rápidamente

🧥 Recomendación: llevar abrigo cortaviento

🌸 Clave del día (Resumen estilo Noticias Nippon)

☔ Mañana: lluvias generalizadas (especialmente Kanto–Kansai)

☀️ Tarde: mejora rápida, regreso del sol

🌡️ Temperaturas: nivel abril (hasta 20°C en varias ciudades)

🌸 Evento clave: posible apertura del sakura en Tokio

🤧 Riesgo alto: explosión de polen tras la lluvia

🌬️ Noche: viento frío → sensación térmica baja

⚠️ Recomendación práctica (vida diaria en Japón)

😷 Usa mascarilla (aunque ya no sea obligatoria, hoy sí es clave)

👕 Cambia de ropa al llegar a casa

🚿 Dúchate o lava rostro/cabello para eliminar polen

🧴 Usa gafas o protector ocular si eres sensible



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