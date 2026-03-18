¡Contradicción climática en Japón! El oeste se congela mientras el norte florece con primavera anticipada

📍Tōkyō | 18 de marzo

Hoy, miércoles, las condiciones climáticas han sido notoriamente variadas a lo largo de Japón, con diferencias marcadas entre el oeste y el norte del país. En el oeste de Japón, el paso de un frente de lluvia ha influido de manera significativa en las temperaturas, las cuales no solo fueron más bajas de lo esperado para esta época del año, sino que también generaron sensaciones térmicas más frías de lo habitual. En áreas de Kyushu, Chugoku y Shikoku, las temperaturas máximas no superaron los 10°C, con algunas zonas alcanzando valores en un solo dígito, lo que creó una sensación casi invernal para los habitantes de estas regiones.

Particularmente en Hiroshima, la temperatura no alcanzó los 10°C, y se registró una caída de 7.3°C respecto al día anterior, lo que reflejó un descenso abrupto en la temperatura en un corto período. De manera similar, en Matsuyama, ubicada en la isla de Shikoku, la temperatura se quedó en 12.1°C, siendo también considerablemente baja para lo que se espera en marzo. Estos cambios climáticos han llevado a que muchas personas perciban el ambiente más frío de lo normal, creando una atmósfera que ha afectado la rutina diaria, sobre todo en aquellas áreas donde las lluvias se han mantenido constantes.

En un contraste notable, la situación en Hokkaido ha sido completamente distinta. Mientras que el oeste experimenta temperaturas frías y lluvias persistentes, Hokkaido ha visto una recuperación en las temperaturas. Durante la mayor parte del día, la región ha disfrutado de un cielo despejado, con la presencia de sol que ha permitido que las temperaturas se eleven, alcanzando 8.5°C en Sapporo, lo cual se asemeja a las condiciones que típicamente se experimentan a principios de abril. Este cambio ha sido particularmente positivo para los residentes, quienes han disfrutado de un clima más cálido de lo esperado.

La sensación térmica en Hokkaido ha sido también notablemente agradable. Muchos usuarios del servicio de Weathernews, que proporcionan reportes en tiempo real sobre las condiciones climáticas, han destacado que el clima ha sido «cálido» o «ideal», en especial en la zona central de la isla, que no ha tenido la influencia de la lluvia y el viento que afecta al sur. Este contraste subraya la diversidad climática que caracteriza a Japón, donde se puede experimentar una diferencia tan notoria en la misma jornada.

Por otro lado, en la región de Kanto, que incluye la capital Tokio, el día ha sido marcado por la presencia de nubes abundantes, aunque las lluvias no fueron tan intensas como en el oeste del país. A pesar de la nublosidad persistente, la temperatura en Tokio se mantuvo en 16.8°C, una cifra ligeramente superior a la del día anterior, lo que contribuyó a que la ciudad tuviera un clima más templado y cómodo en comparación con otras zonas. El ambiente fue adecuado para quienes se desplazaron por la ciudad, a pesar de la falta de sol.

El hecho de que las nubes no hayan permitido que el sol brillara de manera constante hizo que los residentes de Tokiopercibieran un ambiente ligeramente opaco, pero la temperatura moderada permitió que el día fuera relativamente cómodo, sobre todo para aquellos que no estaban expuestos a las lluvias. Esto sugiere que, aunque las condiciones en Kanto no fueron tan extremas como en otras zonas, la región también experimentó una variabilidad en el clima.

En el balance general, mientras que el oeste de Japón se enfrenta a temperaturas frías y lluvias constantes, lo que ha generado una sensación de invierno tardío, el norte, en especial Hokkaido, ha disfrutado de un clima más cálido y cómodo, con temperaturas propias del inicio de la primavera. Esta diversidad climática resalta cómo Japón experimenta diferentes condiciones meteorológicas en un mismo día, dependiendo de la región y las circunstancias climáticas específicas.

En conclusión, hoy el clima en Japón ofrece un claro ejemplo de cómo el clima local puede cambiar drásticamente de una región a otra, afectando directamente la percepción de las personas sobre la estación y el confort térmico. Mientras el oeste sufre los efectos de un frente lluvioso que trae temperaturas más bajas, el norte disfruta de una tregua con sol y temperaturas agradables.

Anexo

Temperaturas más altas en Japón

Rango Prefectura Ciudad Ubicación Temperatura Observación Diferencia con año pasado Fecha de Observación 1 Okinawa Hateruma Islas Yaeyama 26.4°C 13:46 +2.2°C 2009/08/05 2 Okinawa Tokoro Isla Irimote 26.2°C 13:21 +2.7°C 2020/07/23 3 Okinawa Nishihama Isla Iriomote 25.9°C 15:35 +2.5°C 2024/07/20 4 Okinawa Yonaguni Islas Yaeyama 25.9°C 15:18 +2.6°C 2022/07/23 5 Okinawa Nakaza Islas Yaeyama 25.8°C 13:36 +2.0°C 2009/08/02 6 Okinawa Oharu – 25.7°C 13:25 +1.7°C 2022/07/24 7 Okinawa Moriyama – 25.7°C 13:34 +1.7°C 2003/07/24 8 Okinawa Ishigaki Ishigaki 25.6°C 13:55 +2.0°C 2021/08/20 9 Okinawa Kunisaki – 25.5°C 13:07 +3.3°C 2024/08/02 10 Okinawa Miyakojima – 25.3°C 12:22 +1.8°C 2016/07/05

Temperaturas más altas en Japón

Rango Prefectura Ciudad Ubicación Temperatura Observación Diferencia con año pasado Fecha de Observación 1 Hokkaido Akkeshi Lago Akan -11.7°C 05:52 -1.6°C 2019/02/09 2 Hokkaido Koshimizu – -11.5°C 05:57 -3.4°C 1978/02/17 3 Iwate Morioka Sasagawa -10.9°C 06:10 -2.4°C 1988/02/17 4 Iwate Esashi – -10.7°C 05:41 -4.2°C 2021/01/09 5 Fukuoka – – -9.3°C 05:51 -3.7°C 1985/01/24 6 Hokkaido Asahikawa – -9.2°C 05:53 +0.1°C 2001/01/27 7 Hokkaido Sapporo – -9.1°C 06:02 +0.5°C 1985/01/24 8 Hokkaido Kitami – -9.0°C 03:01 +0.5°C 2020/02/03 9 Hokkaido Tokachi – -9.0°C 02:23 -1.5°C 2005/03/01 10 Hokkaido – – -9.0°C 02:23 -1.5°C 2003/02/09

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