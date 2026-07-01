[merukosūru] Japón mira hacia Sudamérica

El acuerdo que podría transformar el comercio entre Japón y Sudamérica enfrenta un gran desafío: proteger a los agricultores japoneses

📍Tokio | 1 de julio

Japón y Mercosur están por abrir una negociación que, aunque suena lejana, podría sentirse muy cerca… incluso en la mesa diaria de muchas familias en Japón.

El bloque sudamericano, integrado por países como Brasil, anunció que iniciará conversaciones con Japón para firmar un EPA, un Acuerdo de Asociación Económica. La decisión fue comunicada el 30 de junio, durante una cumbre realizada en Paraguay.

Para Mercosur, la idea es clara: vender más productos al mercado japonés. Carne, pollo, azúcar, granos… alimentos que Sudamérica produce en grandes cantidades y a precios muy competitivos.

Para Japón, también hay interés. Tokio ve en Sudamérica un mercado enorme, de casi 300 millones de personas, donde podría vender más autos, autopartes, productos pesqueros y agrícolas. Además, Japón busca asegurar recursos importantes como minerales críticos y petróleo, algo clave en tiempos de tensión internacional y cadenas de suministro frágiles.

Pero aquí viene la parte sensible.

En Japón, el campo no vive una realidad fácil. Muchos agricultores son adultos mayores, las comunidades rurales se están vaciando poco a poco y producir alimentos dentro del país cuesta cada vez más. Basta pensar en un pequeño productor de arroz, verduras o ganado en una zona rural: trabaja desde temprano, enfrenta el calor del verano, el aumento de combustibles, fertilizantes y transporte… y aun así debe competir en los supermercados con productos importados más baratos.

Por eso, cuando se habla de bajar aranceles, en el campo japonés se encienden las alarmas.

Si entran más carne, pollo o azúcar a bajo precio, los consumidores podrían sentir alivio en el bolsillo —algo importante, claro, porque la vida en Japón está cara—, pero los productores nacionales temen quedar arrinconados. Para ellos, no es solo una cuestión de comercio. Es su trabajo, su tierra, su pueblo… su forma de vida.

Marco legal

Un EPA es un acuerdo entre países o bloques económicos para facilitar el comercio. Puede incluir reducción de aranceles, reglas para inversiones, cooperación económica y mecanismos para que los productos entren con menos barreras.

En Japón, estos acuerdos son negociados por el Gobierno y, en muchos casos, necesitan aprobación de la Dieta Nacional. Además, cuando hay productos considerados sensibles para la agricultura japonesa, suelen aplicarse protecciones: cuotas, excepciones o reducciones graduales de impuestos.

El gran desafío será encontrar un equilibrio difícil: abrir más puertas al comercio internacional, sí… pero sin dejar solos a los agricultores y ganaderos japoneses, que ya cargan con una realidad muy pesada.

🧾 Cuadro de términos clave

Japonés Lectura Español / Significado メルコスール Merukosūru Mercosur. Unión aduanera sudamericana integrada por Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. 経済連携協定（EPA） Keizai Renkei Kyōtei (EPA) Acuerdo de Asociación Económica que facilita el comercio, las inversiones y la cooperación entre países. 関税 Kanzei Arancel. Impuesto que se aplica a los productos importados. 牛肉 Gyūniku Carne vacuna o carne de res. 重要鉱物 Jūyō Kōbutsu Minerales críticos, indispensables para fabricar baterías, vehículos eléctricos y tecnología avanzada. 国内市場 Kokunai Shijō Mercado interno, es decir, la economía y los consumidores dentro de un país. 日本の農業 Nihon no Nōgyō Agricultura japonesa, sector que podría verse afectado por el aumento de importaciones de alimentos más baratos.

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